Колекціонери стали купувати менше мистецтва через війну в Україні

Цього року колекціонери поводяться обережніше та не поспішають купувати нові твори мистецтва. Про це йдеться в дослідженні, яке опублікував Всесвітній ярмарок сучасного мистецтва Art Basel.

Для дослідження опитали 2828 заможних (high-net-worth) колекціонерів з 11 регіонів світу, щоб дізнатися настрої та тенденції глобального художнього ринку. До списку досліджених країн увійшли: США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, материковий Китай, Гонконг, Тайвань, Сінгапур, Японія та Бразилія.

Дослідники аналізували ринок кінця 2022 року й першу половину 2023 року. В результаті експерти створили статистику сегментів колекціонування та аукціонів.

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У своєму зверненні генеральний директор Art Basel Ноа Горовіц розповів, що результати дослідження та обережність колекціонерів у купівлях пов’язані з низкою соціальних та економічних умов, зокрема: з війною в Україні, а також військовою напруженістю на Близькому Сході. Суми продажів найбільших міжнародних аукціонних будинків Christie's, Sotheby's, Phillips та Bonhams у першому півріччі 2023 року знизилися на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Експозиція Art Basel у Швейцарії. Фото: Reuters

Після того, як в більшості країн зняли карантинні обмеження через Covid-19, покращилась статистика міжнародного обміну творами мистецтва. Сума світового імпорту предметів мистецтва та антикваріату досягла рекордного рівня в 30,7 мільярда доларів. Загальний експорт у досліджених регіонах сягнув 33,4 мільярда доларів. Також найбільше цього року витрачали колекціонери з Китаю, адже обмеження там були суворішими та довшими. За рік вони витратили близько 241 тисячі доларів США.

Покупці віддають перевагу картинам на полотнах та папері, також купують скульптури та інсталяції. А цифрове мистецтво цього року продавалося погано – від загальних витрат частка NFT-об’єктів складає лише 3%. Зараз цифрове мистецтво перебуває на найнижчому рівні з січня 2021 року.

Art Basel у Маямі, виставка 2022 року. Фото: Art Basel

Дослідили й гендерне співвідношення серед митців, чиї твори купували цього року. Результати показали, що ринок ділять 39% жінок і 61% чоловіків, а частка робіт художниць у колекціях зменшилася на 3% порівняно з попереднім роком. Однак, колекціонери, які витрачають понад $10 млн на рік, як правило, мають вищу частку робіт жінок-художниць у своїх колекціях і віддають за їхні роботи більші суми.

"Ринок часто звинувачують у розбіжностях між чоловіками та жінками-художниками, але все не так просто. Зараз жінки-художниці часто отримують вищі ціни, ніж їхні колеги-чоловіки, але їх набагато менше, ніж чоловіків, які виходять на ринок. І щоб вирішити проблему недостатньої доступності, ми повинні думати глибше - про інституції, про наше суспільство", – прокоментувала результати авторка дослідження Клер МакЕндрю.

Як виглядає павільйон, на якому експонуються галереї з усього світу. Фото: Art Basel

Кредитними коштами розраховувалися 43% колекціонерів, більшість з них купували картини з "егоїстичних мотивів" – особистого задоволення і самоідентифікації. Навіть з урахуванням того, які кошти витрачали колекціонери, лише 11% назвали себе "інвесторами" й активно перепродавали свої колекції.

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Прогнози на 2024 рік лишаються позитивними, про що говорять настрої серед опитаних колекціонерів: "Незважаючи на триваючі потрясіння у фінансовому секторі, високу інфляцію, триваючий вплив трирічної епідемії COVID-19 та війну в Україні, 77% колекціонерів з високим рівнем доходу зберігають оптимізм щодо розвитку арт-ринку впродовж наступних шести місяців, що дещо більше, ніж частка тих, хто оптимістично налаштований щодо фондового ринку (74%)" – йдеться в дослідженні.

Що таке Art Basel

Art Basel — провідний міжнародний ярмарок сучасного мистецтва, який щорічно проходить у чотирьох містах: Базелі, Маямі-Біч, Гонконгу та Парижі.

Ярмарок став справжнім трендсетером у світі сучасного мистецтва, його називають однією зі знакових подій у культурній та економічній сферах, адже вона кожного року досліджує та демонструє тенденції ринку. Art Basel поєднує у собі різномасштабні інсталяції та експонує роботи як всесвітньо відомих митців, так і молодих художників та перформерів.

Цього року основна програма Art Basel прийняла 284 галереї з 36 країн, які презентували роботи понад 4000 діячів мистецтва. Цю подію відвідують колекціонери з Америки, Азії та Європи, куратори провідних музеїв та фондів. Спеціально для них проходять закриті події, на які можна потрапити лише за спеціальним запрошенням.

Перша дослідження всесвітнього ринку колекціонерів у рамках співпраці Art Basel і швейцарського банку відбулося ще у 2017 році. Тоді вийшов перший річний звіт щодо ситуації на артринку. З того часу головною авторкою дослідження є культурна економістка Клер МакЕндрю.