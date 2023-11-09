Ще три радянські скульптури демонтували у Львові

У Львові з меморіального комплексу "Пагорб слави" демонтували три скульптурні композиції: "Батьківщина-мати", "Вояк зі стягом" та "Клятва".

З території меморіалу вони відправилися до Музею тоталітарних режимів "Територія терору". Про це повідомила Львівська міська рада

"Тиждень поповнення експонатів музею "Територія Терору". Сьогодні музей поповнився скульптурами з Пагорбу слави", – написав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

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Скульптури відвезли до "Музею терору". Фото: Андрій Москаленко

"Ми очищуємо наш простір від символів радянського періоду. І Пагорб слави – не виняток. Окрім поховань, там були ще і три радянські пам’ятники. Сьогодні вони були демонтовані та "переїдуть" до музею "Територія терору" - там вони і будуть "прославляти" терор тих часів", - розповіла керуюча справами виконавчого комітету, в.о. керівника управління охорони історичного середовища Наталія Алєксєєва.

Комунальники демонтують пам'ятники. Фото: Львівська міська рада

Також Алєксєєва додала, що на Пагорбі слави планують провести ексгумацію та перенести поховання.

Вчора, 8 жовтня, до "Музею терору" відправили скульптуру радянській космонавтці.

Раніше з меморіалу демонтувати радянську символіку, зокрема, радянську зірку та серп з молотом. Також зняти напис, який прославляв радянських солдатів.

Пагорб слави у Львові - меморіальний комплекс, частина історико-архітектурного заповідника "Личаківський цвинтар". Там знаходиться поховання російських і радянських солдатів, які загинули під час Першої та Другої світової війни.

Комунальники демонтують пам'ятники. Фото: Львівська міська рада

Також на пагорбі знаходиться поховання радянського агента НКВС Миколи Кузнєцова. Його родичі з Росії вимагали у Львівської міської ради передати його рештки їм, але у міськраді це робити відмовилися. Історія з передачею останків радянського агента триває з 2000 року.

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