Пам’ятник радянській космонавтці зі скверу Львова переїде до "Музею терору"

У Львові демонтували пам’ятник радянській космонавтці, який також називали пам’ятником Валентині Терешковій. Про це повідомило Суспільне.

Скульптуру перевезуть до Музею тоталітарних режимів "Територія терору".

Пам’ятник складається з композиції трьох зірок та людини у скафандрі. Його встановили в 1980-х роках. Тоді вулиця, на якій розташовується сквер зі скульптурою, була названа на честь Валентини Терешкової – першої радянської космонавтки. Пізніше вулицю перейменували на Виговського. Пам’ятник залишився на тій самій ділянці та не мав підпису – жодної інформації про те, кому та коли він був поставлений.

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Раніше, 3 листопада, про наміри міськради прибрати пам’ятник розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко: "Памʼятник на вулиці Виговського, більш знаний як памʼятник Терешковій, буде демонтовано. Завершуємо підготовку всіх необхідних для цього документів. Роботи щодо демонтажу плануємо провести найближчим часом".

Процес демонтажу пам'ятника. Фото: Суспільне Львів

У 1963 Валентина Терешкова стала першою жінкою, що вийшла у відкритий космос. Вона була депутаткою Верховної Ради СРСР, а пізніше і Держдуми Росії від партії "Єдіная Росія". Терешкова відкрито підтримувала політику Володимира Путіна та стала ініціаторкою поправок до конституції РФ, завдяки яким російський президент може висуватися на посаду ще двічі, до 2036 року. Також підтримала війну Росії проти України і голосувала за анексію Криму.

Пам'ятник перевезуть до Музею "Територія терору". Фото: Андрій Москаленко

Пушкінопад та деколонізація

Влітку минулоріч Верховна Рада почала розробку та ухвалення так званого закону про деколонізацію. Президент підписав його остаточну версію у квітні цього року.

Згідно із цим законом, культурними пам’ятками не можуть бути символи російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології. Також завдяки закону з’явилися правові підстави, щоб вилучати радянські пам'ятки з Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Жадан і Пушкін. Фото: Сергій Жадан

Але пам’ятники діячам Російської імперії почали масово зникати з українських вулиць рік тому після своєрідного флешмобу поета Сергія Жадана, який фотографувався з постаментами Пушкіну і "ні на що не натякав".

Врешті, за підрахунками Міністерства культури за 2022 рік, у 14 регіонах України демонтували 28 пам’ятників Пушкіну та низці російських діячів: Максиму Горькому, Миколі Островському та Олександру Суворову. Крім того, перейменували 7652 топоніми.

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