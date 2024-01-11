"Привласнення культурної спадщини": Христина Соловій судитиметься з росіянами за використання її пісні

Христина Соловій заявила про намір судитись за використання її пісні Тетяною Навкою, дружиною російського пропагандиста та прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

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Це сталося після того, як в соціальних мережах почали ширитись відео льодового шоу "Вечори на хуторі". Головну роль у ньому виконує російська фігуристка родом з Дніпра, власне, сама Тетяна Навка.

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У своєму шоу "Вечори на хуторі" дружина Пєскова використала переклад пісні "Тримай" та дещо змінила слова.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Navka Show (@navka_show)

"Звертаюся до усіх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього "шоу". Українська пісня – це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє", – написала Соловій.

Як наголосила співачка, йдеться не про крадіжку однієї пісні, а про присвоєння культурної спадщини українців. Христина також додала, що розуміє складність того, як засудити винних.

Які ще пісні використала росіянка

Крім пісні Христини Соловій Навка використала переспів російською "Щедрика" Леонтовича, а також пісню "Ніч яка місячна" Михайла Старицького та Миколи Лисенка. Слова останньої переклали, як: "Ночь наступила прозрачная звездная". Виконавцями деяких пісень зокрема стали Ані Лорак і уродженець Запоріжжя Олександр Панайотов, які раніше виступали в Україні. Також серед співаків були Філіп Кіркоров та Григорій Лепс, що відкрито підтримують війну в Україні.

Який вигляд мають костюми з вистави "Вечори на хуторі". Фото: Navka Show

За основу свого шоу росіянка Тетяна Навка взяла збірку повістей Миколи Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки". Тетяна повністю ігнорує існування України, назвавши її "Півднем Росії", а письменника приписує до класиків російської культури. Але це не дивно, адже генеральним партнером вистави зазначили пропагандистське медіа "РИА Новости".

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"З арабської казки про красуню Шахерезаду і сміливого царя Шахріяра ми переносимося на Південь Росії і поринаємо в місцеву історію та культуру. Я вважаю, що дуже важливо показати нашим дітям різноманіття та багатство наших традицій, пробудити інтерес до вивчення історії країни, до класичної літератури! Я рада, що у нас є можливість у наших льодових шоу звертатися до класиків російської культури: Пушкін, Чайковський ... і ось тепер Гоголь", – йдеться на сайті льодового шоу.