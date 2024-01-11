"Привласнення культурної спадщини": Христина Соловій судитиметься з росіянами за використання її пісні

Анастасія Большакова журналістка УП.Культура
9574
11 січня 2024

Христина Соловій заявила про намір судитись за використання її пісні Тетяною Навкою, дружиною російського пропагандиста та прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Читайте УП.Культура у Telegram

Це сталося після того, як в соціальних мережах почали ширитись відео льодового шоу "Вечори на хуторі". Головну роль у ньому виконує російська фігуристка родом з Дніпра, власне, сама Тетяна Навка.

Реклама:

У своєму шоу "Вечори на хуторі" дружина Пєскова використала переклад пісні "Тримай" та дещо змінила слова. 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Navka Show (@navka_show)

"Звертаюся до усіх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього "шоу". Українська пісня – це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє", – написала Соловій.

Як наголосила співачка, йдеться не про крадіжку однієї пісні, а про присвоєння культурної спадщини українців. Христина також додала, що розуміє складність того, як засудити винних.

Які ще пісні використала росіянка

Крім пісні Христини Соловій Навка використала переспів російською "Щедрика" Леонтовича, а також пісню "Ніч яка місячна" Михайла Старицького та Миколи Лисенка. Слова останньої переклали, як: "Ночь наступила прозрачная звездная". Виконавцями деяких пісень зокрема стали Ані Лорак і уродженець Запоріжжя Олександр Панайотов, які раніше виступали в Україні. Також серед співаків були Філіп Кіркоров та Григорій Лепс, що відкрито підтримують війну в Україні.

Який вигляд мають костюми з вистави "Вечори на хуторі". Фото: Navka Show

За основу свого шоу росіянка Тетяна Навка взяла збірку повістей Миколи Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки". Тетяна повністю ігнорує існування України, назвавши її "Півднем Росії", а письменника приписує до класиків російської культури. Але це не дивно, адже генеральним партнером вистави зазначили пропагандистське медіа "РИА Новости".

Реклама:

"З арабської казки про красуню Шахерезаду і сміливого царя Шахріяра ми переносимося на Південь Росії і поринаємо в місцеву історію та культуру. Я вважаю, що дуже важливо показати нашим дітям різноманіття та багатство наших традицій, пробудити інтерес до вивчення історії країни, до класичної літератури! Я рада, що у нас є можливість у наших льодових шоу звертатися до класиків російської культури: Пушкін, Чайковський ... і ось тепер Гоголь", – йдеться на сайті льодового шоу.

Читайте також: "Репетиція Лебединого озера": росіянка за участі українки представить Австрію на Венеційській бієнале


Реклама:


Реклама:
 1946
Суспільство

Вибір (не) на користь дитини. Як громади мають дбати про інтереси дітей

Марія Марковська
 11538
КУЛЬТУРА

Між патріархатом і фемінізмом. Або що не вчать у школі про "велику мати" української літератури Олену Пчілку

Аріна Кравченко
 7628
#ПОКОЛІННЯ ПЕРЕМОГИ – проєкт про дітей, які формують наше майбутнє

"Намагалася відволікти від війни". Історія школярки, яка організувала "дитсадок" після окупації у себе на подвір'ї