"Репетиція Лебединого озера": росіянка за участі українки представить Австрію на Венеційській бієнале

Австрію на 60-й Венеційській бієнале представлятиме російська художниця Анна Єрмолаєва з виставковим проєктом "Репетиція Лебединого озера".

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На сайті події вже з’явився офіційний пресреліз, повідомляє Суспільне Культура.

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"Дуже добре і важливо, що Австрія потужно представлена на бієнале і робить вирішальний внесок у цю міжнародну виставку сучасного мистецтва. Саме тому я рада, що австрійський внесок у 2024 році займе особливо актуальні та релевантні позиції", – розповіла Державний секретар з питань мистецтва та культури Австрії Андреа Майєр.

Кураторка павільйону Австрії Габріеле Шпіндлер та Анна Єрмолаєва. Фото: Maria Ziegelböck

Анна Єрмолаєва народилася в Ленінграді та переїхала до Австрії у 1989 році. Виставка, за словами художниці, відсилає до її дитячих спогадів про радянську цензуру: під час політичних чи соціальних заворушень радянське телебачення транслювало балет "Лебедине озеро" Чайковського. Трансляція могла не припинятися декілька днів поспіль.

"Репетиція Лебединого озера" нібито має перетворити інструмент "диверсії та цензури" на можливість зміни політичного режиму. Презентація в павільйоні включатиме відео, інсталяції, світлові об'єкти, звук та перформативні елементи, поєднавши їх з новими роботами та продовженням існуючих творів Єрмолаєвої.

У підготовці до експозиції брала участь українська балерина та хореографка Оксана Сергєєва. Раніше вона керувала балетною школою в Черкасах, проте після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році переїхала до Австрії.

Оксана Сергєєва та процес створення "Репетиції Лебединого озера". Фото: Anna Jermolaewa

"Виставка Анни Єрмолаєвої "Лебедине озеро" в Австрійському павільйоні органічно вписується в загальну тему Бієнале Арте 2024 "Stranieri Ovunque - Іноземці всюди", обрану Адріано Педросою, яка зосереджується на темі чужості, міграції, питаннях національної ідентичності та культурного розмаїття, з акцентом на художниках, які пережили втечу та міграцію" – додала кураторка австрійського павільйону Габріеле Шпіндлер.

Австрійський павільйон 60-ї Венеційської бієнале відкриється 18 квітня 2024 року.

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Про Венеційську бієнале у 2024 році

Венеційська бієнале є однією з наймасштабніших мистецьких подій у світі. Цьогоріч її куратором та керівником став Адріано Педроса.

Провідною темою 2024 року обрали проблему міграції митців із назвою "Іноземці скрізь". Педроса пообіцяв, що бієнале зосередиться на художниках-іммігрантах, емігрантах, діаспорах, вигнанцях і біженцях. Також увагу звернуть на ідею в ширшому сенсі.

Кураторами національного павільйону Бієнале-2024 стали Максим Горбацький та Вікторія Бавикіна (ГО "Українська фотографія") та їх проєкт "Плетіння сіток".

"Плетіння сіток" є метафорою спільної дії, що одночасно дозволяє та допомагає емансипації кожного її учасника. Три мистецькі роботи, зібрані в проєкт, покажуть різні спільні досвіди, шляхи переживання цих досвідів та можливості їх комунікації.

Частина інсталяції "Повторюй за мною" у галереї Лабіринт, Люблін, Польща. Фото: Відкрита Група

Польщу на бієнале у 2024 році через низку змін також представлятимуть спільно з українцями. Як повідомило Суспільне Культура, мистецьке об'єднання "Відкрита група"(Антон Варга, Юрій Білей та Павло Ковач мол.) та польська кураторка Марта Чиж продемонструють проєкт "Повторюй за мною".

Він стане продовженням існуючої інсталяції, яку створили митці у 2022 році й присвятили українським біженцям зі Сходу України. Цю роботу можна побачити у Львові до 10 березня 2024 року в Jam Factory Art Center.

Проєкт "Польські вправи про трагедію світу. Між Німеччиною та Росією" художника Ігнація Тшечоса та кураторів Пьотра Бернатовича та Даріуша Карловича мав першочергово представляти Польщу. Проте його відкликали через зміну уряду в країні та критику проєку в мистецькому середовищі.

Росія не бере участі у Венеційській бієнале починаючи з повномасштабного вторгнення на територію України.