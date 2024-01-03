В Україні та за кордоном відбудеться "Стус-Фест", присвячений Василю Стусу

У день народження українського поета-дисидента Василя Стуса, 6 січня, розпочнеться всеукраїнський та міжнародний фестиваль "Стус-Фест".

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Про це повідомила пресслужба фестивалю.

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"Стус-Фест одразу задумується як щорічний січневий фестиваль, що кожного року експериментуватиме з форматами та розширюватиметься. Одного року ми проведемо Стус-Фест в українських Донецьку та Горлівці, де жив та працював Василь Стус", – розповів організатор фестивалю та керівник театральної спільноти DSP Алекс Боровенський.

Офіційний постер Стус-Фесту

В коментарі для УП.Культура Алекс Боровенський поділився, що ідея створення фестивалю виникла під дослідження творчості Василя Стуса. Спочатку вірші, документи і літературу про поета вивчали, щоб створити виставу "Стусанина". Ця театральна постановка існує із 2019 року дотепер.

"Ми дуже плідно працювали з текстами і біографії Василя Стуса весь цей час. І, звичайно, це нас дуже надихало. Ми працювали з книжкою "Справа Василя Стуса", упорядкованою Вахтангом Кіпіані й повністю її "перекопали". І оскільки вистава існує достатньо давно і вона досить популярна, ми весь час її розвивали" – додав Боровенський.

До створення фестивалю організатори прийшли поступово, спочатку до дня народження Василя Стуса влаштовували виставу та обговорення життя митця, важливості його творчості в наш час. Поступово у театральній спільноті виник цілий "Всесвіт Василя Стуса", а в грудні 2023 року виникла ідея об’єднати декілька подій від різних колективів у єдиний фестиваль.

"Ми починали з однієї події у Києві. Наразі у нас декілька країн, які будуть робити події по сусідству. Велика кількість міст, велика кількість команд, велика кількість мов, які залучені. До нас доєдналися військові, які з фронту записують нам вірші Василя Стуса. Мені здається, що таким чином дуже швидко виникла одна важлива історія – у нас нарешті з'явився єднальний символ. Ми можемо об'єднатися заради Василя Стуса, заради його поезій. І от поки що ми це робимо – об'єднуємося", – підсумував театральний діяч.

Фестиваль проходитиме до 28 січня 2024 року. Ключові події "Стус-Фесту" відбудуться 6 січня.

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Одна з подій, представлена на фестивалі.

У Києві на фестивалі можна буде побачити: DakhTrio з новою програмою "Стус: Немилосердно", виставу "Стусанина" від театральної спільноти DSP, театр "Колесо" з моновиставою "Чорний птах з білою відзнакою".

Крім театральних вистав також відбудеться поетичний вечір шістдесятників "Не Стусом єдиним" від "Театру Між Трьох Колон" спільно з DSP та вечорниці "Різдвяні Василі", організовані Музеєм Шістдесятництва.

У Львові в межах "Стус-Фесту" Театр Леся Курбаса покаже виставу "Марко Проклятий або Східна Легенда".

Вистава "Марко Проклятий або Східна Легенда". Фото: Театр Леся Курбаса.

У Херсоні DSP та Херсонський театр ім. М. Куліша також гратимуть "Стусанину", а в Луцьку планетарій "Світлозоріум" спільно з театром "Гармидер" покаже спеціальну програму "Стус під Зірками", де відвідувачі зможуть почути поезію Василя Стуса, розглядаючи зоряне небо.

Програма фестивалю представлена і в інших країнах. Зокрема, в Таллінні "Стес-Фест" представлятиме Асоціація українських організацій в Естонії з поетвечором "Вірші Мов Постріл" та показом відеоверсії вистави "Стус: заборонений" Херсонського театру.

У Франції, в місті Нант українська бібліотека "Шо" також покаже відео з вистави "Стусанина" та фільм Параджанова "Тіні Забутих Предків" із відтворенням легендарної сцени з Василем Стусом, де поет вигукував: "Хто проти тиранії – встаньте".

Вистава "Стус: заборонений". Фото: Перша електронна газета, Олексій Каприця

До Стус-Фесту також долучилися:

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, виконуючий функції дипломатичного радника з європейських справ і координатор для міжінституційних відносин з Європейською Радою, Європейською Комісією, Комітетом Регіонів та Економічно-соціальним комітетом запише відео вірша "From the Depth if Ages" by Vasyl Stus Монобанк розробить спеціальну картку з зображенням Василя Стуса

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Починаючи з грудня в рамках фестивалю розпочали акцію поетичних читань #рядовий_стус. У цьому проєкті військові записують відео, на яких зачитують вірші Василя Стуса.

Як зазначили організатори, з одного боку, це намагання розібратися і розпрощатися з радянським минулим поета. Річ у тім, що декілька років Стус служив поблизу Нижнього Тагілу, за Уралом. З іншого боку, це також нагадування, про цінність культури та історії, за яку борються українці зараз.

"Ми безмежно вдячні нашим Захисникам за ту надлюдську працю, яку вони виконують боронячи нашу землю і нашу культуру. Ми хочемо, щоби їх голос почули. Сам Стус казав "Митець потрібен своєму народові та й усьому світові тільки тоді, коли його творчість зливається з криком його нації" То от ми хочемо, щоби цей крик почули усі", – зазначили організатори.