Українську оперу номінували на Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії

Мультимедійну оперу "Чорнобильдорф" українських композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка (Лабораторія сучасної опери Opera Aperta) номінували на Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії.

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Британська прем’єра відбулася, під час фестивалю Huddersfield Contemporary Music Festival (hcmf//), що проходив у межах Сезону культури Велика Британія/Україна. Саме "Чорнобильдорф" стала подією-відкриттям фестивалю. Запис опери транслювали на британському радіо класичної музики ВВС-3.

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Після аншлагового показу опери на фестивалі, вона отримала схвальні рецензії британської преси. А згодом потрапила в номінацію в категорії "Опера та музичний театр" Премії Королівського філармонічного товариства.

Британська прем'єра "Чорнобильдорфу". Фото: Jon Spaull / British Council

Королівське філармонічне товариство Великої Британії – одне з найстаріших музичних товариств світу. Воно було засноване у 1813 році. Його премія присуджується починаючи з 1989 року за живе виконання класичної музики.

"Такого не очікували навіть ми, – прокоментували номінацію в формації Opera Aperta. – Премія, на яку номіновано оперу, щороку розглядає сотні різноманітних робіт, а шорт-листи та переможців обирають групи експертів з класичної музики Великобританії".

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Британська прем'єра "Чорнобильдорфу". Фото: Jon Spaull / British Council

Про "Чорнобильдорф"

У 2020 році композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко розповіли, що працюють над новим проектом – археологічною оперою "Чорнобильдорф". За їхніми словами, на її створення надихнули історії Цвентендорфської та Чорнобильської атомних станцій.

Тоді анонсували, що "Чорнобильдорф" розповість про нащадків людства, що пережили серію техногенних та кліматичних катастроф і зараз будують постапокаліптичне поселення на руїнах атомної станції. "Створення опери базуватиметься на методі багаторівневої культурологічної та медіа-археології, експедиційній роботі та резидентальних репетиціях", – розказував Григорів.

Репетиції у Мистецькому арсеналі. Фото: Артем Галкін

Григорів та Разумейко поєднали у творі народний та класичний спів із театром, танцем та унікальними музичними інструментами.

31 жовтня 2020 року прем'єра опери відбулася у Мистецькому арсеналі. Крім композиторів, солістів опери, у прем'єрі були задіяні український поет Юрій Іздрик, австрійська актриса Анн Беннент, хореографиня Христина Слободянюк та танцівниця Марія Потапенко.

Іздрик на прем'єрі у Мистецькому арсеналі. Фото: Артем Галкін

У 2021 році опера "Чорнобильдорф" отримала п'ять нагород театрального фестивалю-премії ГРА.

Також цього року вона увійшла до шістки найкращих опер та музично-театральних перформансів за версією Music Theater Now – конкурсу, заснованого Міжнародним Інститутом театру та Роттердамським оперним фестивалем, при підтримці провідних сучасних оперних фестивалів світу.

"Чорнобильдорф" дає вам приголомшливе та дивовижне, архаїчне та водночас сучасне художнє бачення того, яким може бути життя після апокаліпсису. Це справжнє видовище, яке поєднує в собі безліч ритуалів, візуальних зображень, рухів і звуків, які здаються знайомими, і водночас такими, які ви ніколи не переживали", – казало тоді про українську постановку журі MTNow 2021.

У рік початку повномасштабного вторгнення оперу багато показували за кордоном – у Британії, Нідерландах, Австрії, Італії, Литві.

Британська прем'єра "Чорнобильдорфу". Фото: Jon Spaull / British Council

У 2023 році оперу "Чорнобильдорф" два дні поспіль, 1 і 2 травня, показували у Ліверпулі на Єврофестивалі, що передував музичному конкурсу Євробачення 2023. Його Британія проводила від імені України.

Наприкінці 2023-го опера знов повернулася до України – в листопаді її показали на сцені сторичного Театру оперети.

Показ "Чорнобильдорфу" в Києві

Зараз "Чорнобильдорф" гастролює у Нью-Йорку.