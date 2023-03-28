Опера "Чорнобильдорф" та київський рейв: Ліверпуль оприлюднив програму українського фестивалю на Євробаченні

Напередодні міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023 в британському Ліверпулі пройде двотижневий культурний фестиваль EuroFestival. Його програму у вівторок, 28 березня, оприлюднила Ліверпульська міська рада.

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EuroFestival проходитиме з 1 по 14 травня та представить 24 проєкти, 19 з яких були створені у співпраці між британськими та українськими митцями.

"EuroFestival є унікальним у всіх сенсах. Жодне інше місто, що приймало Євробачення, ніколи не курувало творчу програму такого масштабу та розмаху, віддаючи шану культурі та спадщині як Ліверпуля, так і України у найбільш незабутній спосіб", - заявила поділилася директорка Департаменту культури Ліверпуля Клер Макколган.

Фото: visitliverpool.com

"Це блискуча програма, створена митцями з відкритими серцями, з бажанням і готовністю представити шоу менш ніж за п'ять місяців, охопити різні країни та жанри і створити цей ліверпульсько-український мікс геніальності", - додала вона.

Серед найяскравіших проєктів програми фестивалю: опера "Чорнобильдорф", Soloveiko Songbirds, презентація нового альбому Jamala QIRIM, Protect The Beats, Land & Sky, Home & Dreams та багато інших.

Soloveiko Songbirds

Один з найамбітніших проєктів передбачає створення 12 масштабних світлових солов'їв, які розмістять по всьому Ліверпулю. Кожен соловейко представлятиме окремий регіон України, вони матимуть унікальне оперення та спеціально розроблений музичний супровід. Усі разом пташки формуватимуть стежку, якою гості міста зможуть прогулюватися протягом двох тижнів фестивалю.

Фото: visitliverpool.com

Protect The Beats

Ліверпульський пам'ятник Нельсону, розташований на площі Обміну Прапорами, стане місцем проведення перформансу. Його укріплять тисячами мішків з піском, подібно до того, як пам'ятники в Україні захищали від бомбардувань. Тут відбудеться прем'єра короткометражного документального фільму про те, як протягом минулого року в Україні проходили живі концерти й перформанси.

Фото: visitliverpool.com

QIRIM

Українська переможниця Євробачення та авторка пісень Джамала у супроводі Філармонічного оркестру ВВС презентує свій новий музичний альбом QIRIM, заснований на кримськотатарських народних піснях.

"Це платівка, яку ми з командою буквально врятували з-під завалів минулого року. Альбом, який зберігає красу і велич моєї рідної культури", – розказала Джамала.

Фото: visitliverpool.com

"Чорнобильдорф"

Проєкт "Театр Єдності" виступатиме хабом для різноманітних театральних вистав за участю українських митців. Деякі з них будуть показані на партнерських майданчиках, зокрема на "Фабриці невидимого вітру". Зокрема, тут відбудеться прем'єра сучасної медіа-опери "Чорнобильдорф" композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейко з лабораторії Opera Aperta.

Фото: visitliverpool.com

Welcome to Eurotopia

У цьому проєкті ліверпульські музиканти Наталі Маккул, Stealing Sheep, Лу Роуч з She Drew The Gun об'єднаються з українськими виконавцями Krapka;KOMA, Іриною Мухою та Helleroid. Вони виконають мікс з оригінальної та вже існуючої музики.

Фото: visitliverpool.com

With Fire and Rage

Імерсивний аудіо-досвід (доступ до якого можна отримати за допомогою QR-кодів, розміщених по всьому місту), що розповідає про історії митців на передовій в Україні. В ньому свідчення поєднуються з відео, візуал-артом, поезією та музикою, що досліджує потужну роль, яку відіграє творчість перед обличчям вторгнення.

Фото: visitliverpool.com

"Ізюм – Ліверпуль"

Робота української художниці Каті Бучацької перетворить знаковий Ліверпульський собор на вагон потягу, що відтворює подорож з Ізюма до кордону з Польщею. Знята в режимі реального часу, ця інсталяція нагадає про дух і незламність українського народу.

Фото: visitliverpool.com

Rave UKraine

Захід об'єднає діджеїв та рейверів на одночасних живих подіях у Ліверпулі та Києві – у клубах CONTENT та HVLV Bar ft Hangout. Рейви транслюватимуться в обох закладах, з'єднуючи клаберів один з одним в режимі реального часу - і до того, як в Києві настане нічна комендантська година.

Фото: visitliverpool.com

EuroFestival пройде завдяки підтримці Міністерства культури, медіа та спорту, а також Британської ради, програми Ліверпуля – культурної столиці Європи "Дух 2012" та Мистецької ради Англії. Партнерами виступають Український інститут, BBC, Liverpool ONE, The Liverpool BID та Royal Liverpool Albert Dock.

Раніше повідомлялося, що на Український фестиваль, який відбуватиметься в рамках Євробачення 2023 у Ліверпулі, надійшло понад пів тисячі заявок.

67-й пісенний конкурс Євробачення пройде в Ліверпулі. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а гранд-фінал 13 травня. Однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу Євробачення 2023 стане фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Євробачення 2023 мало відбутися в Україні, адже у 2022 році на конкурсі переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Це була третя перемога України у міжнародному пісенному конкурсі.

Однак у червні організатор конкурсу Європейська мовна спілка (EBU) опублікувала заяву, що з міркувань безпеки не проводитиме наступний конкурс в Україні. У липні EBU і телеканал ВВС підтвердили, що Євробачення 2023 пройде у Великій Британії замість України.

Україну на цьогорічному конкурсі представить гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel". У гранд-фіналі TVORCHI виступатимуть під номером 19.