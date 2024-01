Золотий глобус 2024: оголосили переможців 81-ї кінопремії

В ніч на 8 січня у Лос-Анджелесі (США) пройшла 81-а церемонія нагородження премією Золотий глобус. Нагорода, яку щороку вручає Голлівудська асоціація кінокритиків, традиційно відкриває сезон голлівудських відзнак.

Головним ведучим церемонії був американський стендап-комік Джо Кой. Вручати нагороди колегам на сцену піднімалися такі зірки як Опра Вінфрі, Вілл Феррелл, Бен Аффлек, Америка Феррара, Мішель Єо, Флоренс П'ю, Наталі Портман та інші.

Хоча стрічка "Барбі" була лідером за кількістю номінацій серед повнометражних фільмів, на самій церемонії тріумфу не вийшло. Втім, голлівудські кінокритики відзначили фільм Грети Гервіг у новій номінації – за касові досягнення.

Зате її конкурент – фільм "Оппенгеймер" – здобув відзнаки у багатьох основних категоріях: Найкраща драма, Найкраща чоловіча роль, Найкраща чоловіча роль другого плану, Найкраща оригінальна музика. Ба більше, драма принесла перший режисерський Золотий глобус Крістоферу Нолану.

Крістофер Нолан з "Глобусом". Фото: Golden Globes

Цьогоріч на Золотому глобусі не вручали дві почесні нагороди – премію Сесіла ДеМілля та премію Керол Бернетт. Натомість додалися дві нові категорії: нагорода за найкращі касові досягення і спеціальна нагорода за найкращий стендап.

Переможці Золотого глобусу 2024:

Найкраща драма:

"Оппенгеймер"

Найкраща комедія або мюзикл:

"Бідолахи"

Найкращий фільм іноземною мовою:

"Анатомія падіння"

Найкращий режисер:

Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"

Найкращий анімаційний фільм:

"Хлопчик і чапля"

Найкращий сценарій:

"Анатомія падіння" – Жюстін Тріє, Артур Харарі

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі:

Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер"

Кілліан Мерфі. Фото: Golden Globes

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі:



Лілі Гладстоун, "Вбивці квіткової повні"

Лілі Гладстоун. Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Найкраща чоловіча роль у комедії або мюзиклі:



Пол Джаматі, "Залишені"

Найкраща жіноча роль у комедії або мюзиклі:

Емма Стоун, "Бідолахи"

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"

Роберт Дауні-молодший. Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Найкраща жіноча роль другого плану:



Да'Він Джой Рендольф, "Залишені"

Да'Він Джой Рендольф. Фото: Golden Globes

Найкращий драматичний серіал:



"Спадкоємці"

Найкращий серіал у жанрі мюзикл або комедія:

"Ведмідь"

Команда серіалу "Ведмідь". Фото: Adrienne Raquel

Найкращий мінісеріал або телефільм:



"Сварка"

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі:

Кіран Калкін, "Спадкоємці"

Команда серіалу "Спадкоємці". Фото: Golden Globes

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі:



Сара Снук, "Спадкоємці"

Найкраща жіноча роль у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія:

Айо Едебірі, "Ведмідь"

Найкраща чоловіча роль у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія:

Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"

Джеремі Аллен Вайт. Фото: Adrienne Raquel

Найкраща акторка мінісеріалу, антології або фільму для телебачення:



Алі Вонг, "Сварка"

Найкращий актор мінісеріалу, антології або фільму для телебачення:

Стівен Йон, "Сварка"

Стівен Йон. Фото: Golden Globes

Найкраща оригінальна музика до фільму:



Людвіг Ґоранссон, "Оппенгеймер"

Найкраща оригінальна пісня:

"What Was I Made For?" Біллі Айліш ("Барбі")

Найкраще стендап-шоу для телебачення:

Рікі Джервейс, "Армагеддон"

Касові досягнення:

"Барбі"

Про премію Золотий глобус

Американська кінопремія "Золотий глобус" (Golden Globes) існує з 1944 року. Присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси за кіно- і телефільми. Нагородження відбувається після голосування за участі 300 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

Присудження відбувається на початку року й символічно розпочинає сезон кінонагород. Інша престижна кіновідзнака – премія Американської кіноакадемії "Оскар" – його завершує.