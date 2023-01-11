Золотий глобус 2023: стали відомі переможці ювілейної кінопремії

В ніч на 11 січня у Беверлі-Гіллз пройшла 80-та ювійлена церемонія нагородження премією Золотий глобус, яку щороку вручає Голлівудська асоціація кінокритиків.

Вона стала першим поверненням до повноцінного офлайн формату після кількох років онлайн-церемоній, що були необхідним кроком в часи пандемії коронавірусу.

Головним ведучим вечора був актор, сценарист, стендап комік Джеррод Кармайкл. Нагороди ж своїм колегам по кіноіндустрії вручали акторка останнього "Джеймса Бонда" та "Блондинки" Ана де Армас, режисер Квентін Тарантіно, зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега, актор "Шалено багатих азіатів" Генрі Голдінг та інші знаменитості.

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Крім того, акторка Джеймі Лі Кертіс вручила почесну нагороду Сесіля ДеМілля цьогорічному лауреату – актору Едді Мерфі.

Едді Мерфі. Фото: Golden Globes / Facebook

До гостей церемонії за допомогою відео звернувся президент України Володимир Зеленський. Він провів паралелі між першою церемонією Золотого глобуса у 1943 році, під час Другої світової, і 80-ю церемонією у 2023 році, що проходить під час війни, яку Росія розв’язала проти України.

"У Першій світовій війні загинули мільйони людей. Друга світова війна занапастила десятки мільйонів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія", – підкреслив Зеленський.

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Sean Penn introduces Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy at the #GoldenGlobes2023 pic.twitter.com/wpF3QlryIL — The Hollywood Reporter (@THR) January 11, 2023

Тріумфаторами церемонії стали Стівен Спілберг та його автобіографічна драма "Фабельмани". Стрічка принесла йому нагороду як Найкращому режисеру та за Найкращий драматичний фільм.

Нагороду за кращі жіночі ролі отримали Кейт Бланшетт (драма "Тар") та Мішель Єо (комедія "Все завжди і водночас". За чоловічі – Остін Батлер (за драму "Елвіс") та Колін Фаррелл ( за комедію "Банші Інішерина").

Переможці Золотого глобусу 2023:

Найкраща драма:

"Фабельмани"

Найкраща комедія або мюзикл:

"Банші Інішерина"

Найкращий фільм іноземною мовою:

"Аргентина, 1985"

Автори фільму "Аргентина, 1985". Фото: Golden Globes / Facebook

Найкращий режисер:

Стівен Спілберг, "Фабельмани"

Найкращий анімаційний фільм:

"Піноккіо"

Гіль'єрмо дель Торо та команда "Піноккіо". Фото: Golden Globes / Facebook

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі:

Остін Батлер, "Елвіс"

Остін Батлер. Фото: Golden Globes / Facebook

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі:

Кейт Бланшетт, "Тар"

Найкраща чоловіча роль у комедії або мюзиклі:

Колін Фаррелл, "Банші Інішерина"

Найкраща жіноча роль у комедії або мюзиклі:

Мішель Єо, "Все завжди і водночас"

Мішель Єо. Фото: Golden Globes / Facebook

Найкращий драматичний серіал:

"Дім дракона"

Команда серіалу "Дім Дракона". Фото: Golden Globes / Facebook

Найкращий мінісеріал або телефільм:

"Білий лотос"

Найкращий серіал у жанрі комедія або мюзикл:

"Початкова школа Еббот"

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі:

Зендая, "Ейфорія"

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі серіалі:

Кевін Костнер, "Єллоустоун"

Найкраща жіноча роль у серіалі комедії або мюзиклі:

Квінта Брансон, "Початкова школа Еббот"

Квінта Брансон. Фото: Golden Globes / Facebook

Найкраща жіноча роль у серіалі комедії або мюзиклі:

Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"

Джеремі Аллен Вайт. Фото: Golden Globes / Facebook

Найкраща жіноча роль у мінісеріалі або телефільмі:

Аманда Сайфред, "Вибула"

Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі або телефільмі:

Еван Пітерс, "Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"