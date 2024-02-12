Помер український перекладач нобелівської лавреатки Токарчук Віктор Дмитрук

У суботу, 10 лютого, у віці 78 років пішов із життя український перекладач, літературознавець та кандидат філологічних наук Віктор Дмитрук. Він перекладав твори з польської та англійської мови, зокрема, авторства Ольги Токарчук, Адама Загаєвського, Джона Ерскіна та С’юзан Зонтаг.

Про це повідомило видання Читомо.

Раніше про смерть перекладача написали на катедрі слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Це також підтвердила його дружина, славістка та літературознавиця Алла Татаренко.

Спогадами про Віктора Дмитрука поділився перекладач та поет Остап Сливинський. Разом вони працювали над перекладами польських текстів нобелівської лавреатки Ольги Токарчук.

Віктор Дмитрук разом з дружиною. Фото: Читомо.

"Він для мене був перекладачем-титаном. Я не маю такої впертості, методичності, послідовності. Я не зміг би, наприклад, роками перекладати архискладний роман Потоцького "Рукопис, знайдений у Сараґосі" [...] просто через внутрішню потребу і усвідомлення своєї місії. Вже за один цей переклад варто перед ним зняти капелюха. А скільки ще було всього", – написав Сливинський.

Віктор Дмитрук працював старшим викладачем катедри іноземних мов у "Львівській політехніці" та доцентом кафедри світової літератури ЛНУ імені Івана Франка. Він читав курси зі вступу до літературознавства, історії світової літератури та літератури США.

Перекладом художніх та наукових текстів почав займатися з середини 1990-х.

Декілька книжок з доробку перекладача. Фото: Остап Сливинський.

З англійської він переклав твори економіста Фрідріха Августа фон Гайека, філософів Барбари Скарги і Френсиса Фукуями, економіста Нейла Смелзера, антрополога Томаса Гілланда Еріксена, критикині та письменниці С'юзан Зонтаг, сценариста Іена Мак'юена, письменників Ричарда Фленегана, М. Дж. Гайленда, Джона Ерскіна, і Річарда Дж. Еванса, також 42-го президента США Білла Клінтона.

З польської Дмитрук переклав низку творів письменниці Ольги Токарчук, поетичні збірки Лешека Енгелькінга, Збігнєва Герберта, Адама Загаєвського, Вєслави Шимборської, Тадеуша Ружевича та інших польських поетів на прозаїків.