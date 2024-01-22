Помер український актор і сценарист Євген Хаїт

У неділю 21 січня стало відомо про смерть актора, драматурга та сценариста шоу "Голі і смішні" Євгена Хаїта. Прощання з ним відбудеться у фоє Одеської Кіностудії 23 січня, з 12 до 14 години.

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Про це повідомили родичі на сторінці Хаїта в Instagram.

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"Сьогодні не стало Жені. Блискавично. Незбагненно. Нескінченно боляче. Усі, хто був хоч трохи знайомий із Женею, знають, що він дуже тонкий, чуйний, турботливий, добрий – до своїх. Був", – повідомили в дописі.

Євген Хаїт. Фото: Евгений Хаит, Facebook.

Також про смерть Євгена Хаїта висловився гуморист, нині керівник фракції "Слуга Народу" в Одеській міській раді Олег Філімонов:

"Пішов із життя наш друг, письменник-сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, людина, з якою ми дружили і працювали з 1986 року, Женя Хаїт. Серце зупинилося, хоча його серце ніколи не скаржилося. І запанувала пустота. Пишу і не до кінця розумію, що сталося".

Він вшанував пам’ять сценариста і зазначив, що поховають Хаїта на Таїровському цвинтарі в Одесі.

"Женька, молодчина, дуже тонка і талановита людина. Чудові вірші, прекрасні й глибокі есе на інстаграмі. Майстер формулювань і наш беззмінний комерційний директор ще з часів наших після КВНівських гастролей. Як він любив життя! Він співав з ансамблем дівчат. Він проводив кастинг для "Голих і смішних" і мав славу знавця жіночої краси", – додав Філімонов.

Євген Хаїт був учасником команди КВК Одеського державного університету (зараз Одеський національний університет імені І.І. Мечникова), актором та художнім керівником "Джентльмен-шоу". Також він став сценаристом телешоу "Голі та смішні", яка виходила на каналі ICTV.

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