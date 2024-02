У Лос-Анджелесі роздали премію Греммі 2024

У ніч на 5 лютого у Лос-Анджелесі (США) пройшла церемонія вручення премії Національної академії мистецтва та науки звукозапису – Греммі.

На 66-й премії Греммі відзнаки вручали в 94 номінаціях. Цього року вперше додалися три категорії: "Найкраще виконання африканської музики", "Найкращий альтернативний джазовий альбом" і "Найкращий танцювальний поп-запис".

Нагороду в номінації Альбом року здобула Тейлор Свіфт та її платівка Midnights. Таким чином виконавиця встановила новий рекорд: вона перемагала в цій категорії чотири рази.

Тейлор Свіфт. Фото: ALERIE MACON/AFP via Getty Images

Крім того, її альбом Midnights отримав статуетку як Найкращий вокальний поп-альбом.

Загалом, додавши результати цього вечора, Тейлор Свіфт має за свою кар'єру вже 14 Греммі.

Ще одну з найбільших нагород вечора – Запис року – отримала Майлі Сайрус за пісню Flowers. Крім того, співачка перемогла в категорії Найкраще сольне поп-виконання. Тож Майлі Сайрус забрала додому перші дві статуетки Греммі у своїй кар'єрі.

Майлі Сайрус з першим Греммі. Фото: VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Піснею року назвали What Was I Made For? співачки Біллі Айліш, що стала саундтреком до фільму "Барбі". Також цю композицію відзначили у категорії Найкраща пісня, написана для кіно.

Біллі Айліш з братом на сцені Греммі 2024. Фото: VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Найкращим новим виконавцем на Греммі 2024 назвали Вікторію Моне.

Найбільшу кількість нагород цього вечора зібрала американська співачка-композиторка у жанрі інді-рок Фібі Бріджерс – у неї чотири відзнаки (Найкращий альбом альтернативної музики, Найкраща рок-пісня, Найкращий рок-виступ, Найкращий виступ у складі поп-дуету).

Далі за Бріджерс йдуть виконавці та гурти, що здобули по три Греммі: гурт Boygenius, Killer Mike, Вікторія Моне та SZA.

Переможці премії Греммі 2024:

Запис року

Flowers – Майлі Сайрус

Альбом року

Midnights – Тейлор Свіфт

Пісня року

What Was I Made For? – Біллі Айліш (з фільму "Барбі")

Найкращий новий виконавець

Вікторія Моне

Вікторія Моне. Фото: VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Найкращий вокальний поп-альбом

Midnights – Тейлор Свіфт

Найкраще сольне поп-виконання

Flowers – Майлі Сайрус

Найкраща R&B пісня

Snooze – SZA

SZA. Фото: Kevin Winter/Getty Images

Найкращий R&B-альбом

Jaguar ІІ – Вікторія Моне

Найкраща рок-пісня

Not Strong Enough – Boygenius

Найкращий рок-альбом

This Is Why – Paramore

Найкраща реп-пісня

Scientists & Engineers – Killer Mike, André 3000, Future та Eryn Allen Kane

Killer Mike. Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Найкращий реп-альбом

Michael – Killer Mike

Найкраща аудіокнига

Мішель Обама – "Світло, яке ми несемо"

Співачка Патті Остін отримала нагороду за Мішель Обаму. Фото: Robert Gauthier / Los Angeles Times via Getty Images

Переможців в усіх номінаціях шукайте на сайті Греммі.

Про премію Греммі

Греммі — музична нагорода американської Академії звукозапису, одна з найпрестижніших музичних відзнак у світі. Її вручають з 1958 року. Переможців визначають голосуванням уповноважених членів Академії звукозапису.

66-та церемонія премії Греммі відбувалася 4 лютого на Crypto Arena у Лос-Анджелесі. Вручення нагород транслювали у прямому ефірі на каналі CBS та Paramount+.

Цього року на премію Національної академії звукозапису подавалися такі українські виконавці як Тіна Кароль, Джамала, Ассія Ахат, Усеін Бекіров та Тарас Куценко та композитор Роман Григорів. Втім, жоден із них не потрапив до списку номінантів.