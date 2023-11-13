Оголосили номінантів на премію Греммі 2024

Національна академія мистецтва та науки звукозапису оголосила номінантів на 66-ту премію Греммі. Список опублікували на офіційному сайті премії.

Цього року лідеркою за кількістю номінацій стала R&B та хіп-хоп виконавиця SZA. Вона потрапила одразу до дев'яти категорій: зокрема, альбом співачки "SOS" змагатиметься за перемогу у номінації "Альбом року", а сингл "Kill Bill" – у категорії "Запис року" та "Пісня року".

Інші виконавці з найбільшою кількістю номінацій: Фібі Бріджерс (7), Вікторія Моне, Джон Батіст, гурт Boygenius, Майлі Сайрус, Біллі Айліш, Олівія Родріґо та Тейлор Свіфт (по 6). Тейлор Свіфт також встановила рекорд Греммі за кількістю номінацій на "Пісню року" – її висували на нагороду сім разів. Якщо вона здобуде перемогу в цій категорії – це трапиться уже вчетверте і зробить Свіфт лідеркою за кількістю статуеток за "Альбом року".

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Ще одним тріумфатором серед номінантів на Греммі 2024 став один з найбільших кінохітів цього року "Барбі". Саундтрек до стрічки зібрав 11 номінацій, серед яких "Найкраща пісня, написана для візуальних медіа", "Пісня року", "Запис року", "Найкраще сольне поп-виконання", "Найкраща реп-пісня" тощо.

На Греммі 2024 вперше нагородять переможців у трьох нових категоріях: "Найкраще виконання африканської музики", "Найкращий альтернативний джазовий альбом" і "Найкращий танцювальний поп-запис". Загалом цьогоріч премія складатиметься із 94 номінацій.

Організатори Греммі 2024 оголосили номінантів. Фото: grammy.com

Українці на Греммі 2024

Цього року на премію Національної академії звукозапису подавалися такі українські виконавці як Тіна Кароль, Джамала, Ассія Ахат, Усеін Бекіров та Тарас Куценко та композитор Роман Григорів. Втім, жоден із них не потрапив до списку номінантів.

Кримськотатарський музикант Усейн Бекіров подав на Греммі 2024 свій альбом SATO. Він міг потрапити у три номінації: "Найкращий джазовий інструментальний альбом", "Найкращий джазовий перформенс" та "Найкраща пісня соціальних рушень".

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Українська співачка Джамала подавала на премію свій альбом кримськотатарської традиційної музики QIRIМ. Він претендував на потрапляння до номінації "Найкращий міжнародний музичний альбом".

Композитор та співзасновник формації Opera aperta Роман Григорів подавав свій твір LANGSAM - 9M27K, написаний та зіграний на ракеті реактивної системи залпового вогню БМ-27 "Ураган". Постановником виступив його колега, композитор Ілля Разумейко.

Тіна Кароль подавала на Греммі композицію One Nation Under Love, авторкою якої є американська композиторка, лауреатка Оскара, Золотого глобуса, Греммі та Еммі Даян Воррен. Пісню подавали у таких категоріях: "Найкраща пісня соціальних змін", "Найкращий поп дует/груповий перформанс", "Найкраще аранжування, інструментал і вокал", "Найкраще музичне відео". Крім того, сама Тіна Кароль доєдналися до голосуючого складу премії Греммі.

Ще одна українка, яка увійшла до числа голосуючих членів премії у 2021 році, Ассія Ахат претендувала на потрапляння до номінації "Найкращий глобальний музичний альбом" зі своєю платівкою 8 SENSES. У цю ж категорію подавав свій альбом Global Oasis Vol.1 український композитор Тарас Куценко.

Номінанти премії Греммі 2022:

Запис року

Worship – Джон Батіст

Not Strong Enough – Boygenius

Flowers – Майлі Сайрус

What Was I Made For – Біллі Айліш (з фільму "Барбі")

On My Mama – Вікторія Моне

Vampire – Олівія Родріго

Anti-Hero – Тейлор Свіфт

Kill Bill – SZA

Альбом року

World Music Radio – Джон Батіст

The Record – Boygenius

Endless Summer Vacation – Майлі Сайрус

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd – Лана Дель Рей

The Age of Pleasure – Жанель Моне

Guts – Олівія Родріго

Midnights – Лана Дель Рей

SOS – SZA

Пісня року

A&W – Лана Дель Рей

Anti-Hero – Лана Дель Рей

Butterfly – Джон Батіст

Dance the Night – Дуа Ліпа (з фільму "Барбі")

Flowers – Майлі Сайрус

Kill Bill – SZA

Vampire – Олівія Родріго

What Was I Made For? – Біллі Айліш (з фільму "Барбі")

Найкращий новий виконавець

Ґрейсі Абрамс

Fred Again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Вікторія Моне

The War and Treaty

Найкращий альбом танцювальної/електронної музики

Playing Robots Into Heaven – Джеймс Блейк

For That Beautiful Feeling – The Chemical Brothers

Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022) – Fred again..

Kx5 – Kx5

Quest for Fire – Skrillex

Найкращий рок-альбом

But Here We Are – Foo Fighters

Starcatcher – Greta Van Fleet

72 Seasons – Metallica

"This Is Why – Paramore

In Times New Roman… – Queens of the Stone Age

Найкращий реп-альбом

Her Loss Drake & 21 – Savage

Michael – Killer Mike

Heroes & Villains – Metro Boomin

King’s Disease III – Nas

Utopia – Travis Scott

Найкращий кліп

I’m Only Sleeping – The Beatles

In Your Love – Tyler Childers

What Was I Made For – Біллі Айліш

Count Me Out – Кендрік Ламар

Rush – Трой Сіван

Повний список номінантів на Греммі 2024 – на сайті премії

Фото: grammy.com

Про Греммі

Греммі — музична нагорода американської Академії звукозапису, одна з найпрестижніших музичних відзнак у світі. Її вручають з 1958 року. Переможців визначають голосуванням уповноважених членів Академії звукозапису.

66-та церемонія премії Греммі відбудеться 4 лютого на Crypto Arena у Лос-Анджелесі. Вручення нагород транслюватимуть у прямому ефірі на каналі CBS та Paramount+.