Картину The Beatles з автографами продали за 1,7 мільйона доларів

Картину гурту The Beatles "Образи жінки" продали на 1,7 мільйона доларів на аукціоні Christie’s. Початкова вартість витвору мистецтва була втричі меншою — її оцінювали у 600 тисяч доларів.
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Про це повідомило видання ARTnews.
"Образи жінки" є єдиним відомим значним витвором мистецтва, створеним чотирма музикантами у роки їхньої спільної творчості — надзвичайним і унікальним предметом оригінального походження", — зазначили на сайті Christie’s.
|Картина "Образи жінки". Фото: Christie’s.
Джон Леннон, Пол Маккартні, Рінго Старр і Джордж Гаррісон разом створили картину акрилом і аквареллю, в проміжках між концертами в президентському номері готелю Hilton у Токіо.
Виконавці провели у номері 1005 близько 100 годин, в період з 29 червня по 3 липня 1966 року. На усі події їх супроводжувала озброєна охорона.
|Гурт The Beatles під час створення картини. Фотографії створені Робертом Вітакером.
Тоді японська влада намагалася захистити гурт від натовпу фанатів та розлючених переслідувачів, яким не сподобалося місце проведення концертів — залу традиційних бойових мистецтв "Будокан".
Фарби для картини принесли фанати під час відвідин готелю. "Образи жінки" учасники гурту малювали два дні, а процес створення зафільмував британський фотограф Роберт Вітакер, що подорожував разом з The Beatles.
|Фотографії створені Робертом Вітакером.
За словами Вітакера, вони "ніколи не обговорювали, що малюють", і зображення "розвивалися природно". Усі четверо музикантів мали певний досвід у мистецтві. Джон Леннон свого часу відвідував художню школу протягом трьох років і опублікував дві книжки з "блискавичними карикатурами".
Спадок гурту The Beatles
Раніше гурт The Beatles оголосив про випуск "фінальної пісні" – останньої музичної композиції, яку записали усі учасники "Ліверпульської четвірки". Перші такти пісні Now And Then написав лідер гурту Джон Леннон 45 років тому – в 1978 році. Втім, роботу над нею завершили лише 2022 року, коли Маккартні та Старр дозаписали її у студії.
Спочатку аудіозаписи, які лишилися по смерті Леннона були не якісними. За допомогою спеціальної програми на основі штучного інтелекту голос Леннона "підняли" з оригінального касетного запису, видаливши фонове шипіння і гудіння електромережі, які заважали під час попередніх спроб завершити пісню.
Now And Then описують як пісню про кохання, у стилі типовому для сольної творчості Джона Леннона 1970-х років. Зараз, коли половини учасників гурту немає в живих, вона набуває сенсів зворушливої рефлексії про дружбу музикантів.
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