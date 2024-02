Картину The Beatles з автографами продали за 1,7 мільйона доларів

Картину гурту The Beatles "Образи жінки" продали на 1,7 мільйона доларів на аукціоні Christie’s. Початкова вартість витвору мистецтва була втричі меншою — її оцінювали у 600 тисяч доларів.

Читайте УП.Культура у Telegram

Про це повідомило видання ARTnews.

Реклама:

"Образи жінки" є єдиним відомим значним витвором мистецтва, створеним чотирма музикантами у роки їхньої спільної творчості — надзвичайним і унікальним предметом оригінального походження", — зазначили на сайті Christie’s.

Картина "Образи жінки". Фото: Christie’s.

Джон Леннон, Пол Маккартні, Рінго Старр і Джордж Гаррісон разом створили картину акрилом і аквареллю, в проміжках між концертами в президентському номері готелю Hilton у Токіо.

Виконавці провели у номері 1005 близько 100 годин, в період з 29 червня по 3 липня 1966 року. На усі події їх супроводжувала озброєна охорона.

Гурт The Beatles під час створення картини. Фотографії створені Робертом Вітакером.

Тоді японська влада намагалася захистити гурт від натовпу фанатів та розлючених переслідувачів, яким не сподобалося місце проведення концертів — залу традиційних бойових мистецтв "Будокан".

Фарби для картини принесли фанати під час відвідин готелю. "Образи жінки" учасники гурту малювали два дні, а процес створення зафільмував британський фотограф Роберт Вітакер, що подорожував разом з The Beatles.

Фотографії створені Робертом Вітакером.

За словами Вітакера, вони "ніколи не обговорювали, що малюють", і зображення "розвивалися природно". Усі четверо музикантів мали певний досвід у мистецтві. Джон Леннон свого часу відвідував художню школу протягом трьох років і опублікував дві книжки з "блискавичними карикатурами".

Реклама:

Спадок гурту The Beatles

Раніше гурт The Beatles оголосив про випуск "фінальної пісні" – останньої музичної композиції, яку записали усі учасники "Ліверпульської четвірки". Перші такти пісні Now And Then написав лідер гурту Джон Леннон 45 років тому – в 1978 році. Втім, роботу над нею завершили лише 2022 року, коли Маккартні та Старр дозаписали її у студії.

Спочатку аудіозаписи, які лишилися по смерті Леннона були не якісними. За допомогою спеціальної програми на основі штучного інтелекту голос Леннона "підняли" з оригінального касетного запису, видаливши фонове шипіння і гудіння електромережі, які заважали під час попередніх спроб завершити пісню.

Now And Then описують як пісню про кохання, у стилі типовому для сольної творчості Джона Леннона 1970-х років. Зараз, коли половини учасників гурту немає в живих, вона набуває сенсів зворушливої рефлексії про дружбу музикантів.