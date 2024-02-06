Без переможців в кіно та літературознавстві. Визначили лауреатів Шевченківської премії 2024

У вівторок, 6 лютого, Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка визначився з лауреатами відзнаки за 2024 рік.

Читайте УП.Культура у Telegram

Як повідомляється на сайті премії, переможців обрали за результатами третього туру конкурсу літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття Шевченківської премії 2024.

Реклама:

Комітет визначив, що Шевченківську премію 2024 вручать в п'яти категоріях: "Література", "Публіцистика, журналістика", "Музичне мистецтво", "Театральне мистецтво" і "Візуальні мистецтва". Таким чином, цього року Шевченківку не вручатимуть у категоріях "Кіно" і "Літературо- та мистецтвознавство", хоча претенденти на премію в них все-таки були.

Найближчим часом секретаріат комітету внесе подання про присудження премії та проєкт відповідного указу президента. Перелік літературно-мистецьких творів та авторів, удостоєних вищої державної нагороди, буде оприлюднений після публікації цього указу.

Лауреатів Шевченківської премії 2024 відзначать 9 березня під час урочистих заходів з нагоди 210-річниці з дня народження Тараса Шевченка.

Про Шевченківську премію

Шевченківська премія – найвища творча державна відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні.

Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня. ґ

Реклама:

Фото: Телеканал Київ / Telegram

Минулого року вручення Шевченківської премії супроводжувалося великим скандалом – шлях від оголошення лауреатів комітетом до президентського підпису під документом про їхнє нагородження зайняв довгих чотири місяці – вперше за історію незалежної України премію не вручили до дня народження поета.