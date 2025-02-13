Як кохають митці: що ви знаєте про інтимну лірику українських поетів та поетес? ТЕСТ

Шукаєте влучні слова, щоб привітати кохану людину із Днем Святого Валентина? Спробуйте надихнутися любовною поезією видатних українців!

Від футуризму до постмодернізму українські поети шукали різні форми, щоб втілити любов. І, на відміну від людей із сайтів знайомств, вони вміли фантастично зізнаватись у коханні.

До 14 лютого "Українська правда. Життя" підготувала романтично-літературний тест, адже навіть у важкі часи трохи української поезії не завадить.

Перевірте, як добре ви знаєте інтимну лірику митців та мисткинь XX-XXI століть!

1/10 Хто зізнавався у коханні такими рядками: "Навіть в снах я боюсь доторкнутись до тебе. Захмеліть, одуріти від твого тепла. Я кoхaю тeбe. Meнi бiльшe нe трeбa; Адже й так ти мені стільки щастя дала"? Василь Симоненко. Ці рядки написав ніжний та бунтівний романтик XX століття Василь Симоненко. Так, він умів зізнаватися в коханні. І це ви ще не читали його листи до дружини Максим Рильський. Ці рядки написав ніжний та бунтівний романтик XX століття Василь Симоненко. Так, він умів зізнаватися в коханні. І це ви ще не читали його листи до дружини Юрій Андрухович. Ці рядки написав ніжний та бунтівний романтик XX століття Василь Симоненко. Так, він умів зізнаватися в коханні. І це ви ще не читали його листи до дружини Святослав Вакарчук. Ці рядки написав ніжний та бунтівний романтик XX століття Василь Симоненко. Так, він умів зізнаватися в коханні. І це ви ще не читали його листи до дружини

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2/10 Хто написав рядки "Любов варта всього – варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, псячого злого виття, шаленства та милосердь"? Фото: Karolina Grabowska/Pexels Дмитро Павличко. "Варта навіть життя. Не кажучи вже про смерть", – так закінчується цей романтичний вірш, автором якого є сучасний український поет, письменник та музикант Сергій Жадан. Юрій Андрухович. "Варта навіть життя. Не кажучи вже про смерть", – так закінчується цей романтичний вірш, автором якого є сучасний український поет, письменник та музикант Сергій Жадан. Сергій Жадан. "Варта навіть життя. Не кажучи вже про смерть", – так закінчується цей романтичний вірш, автором якого є сучасний український поет, письменник та музикант Сергій Жадан. Василь Симоненко. "Варта навіть життя. Не кажучи вже про смерть", – так закінчується цей романтичний вірш, автором якого є сучасний український поет, письменник та музикант Сергій Жадан. Пан Роман. "Варта навіть життя. Не кажучи вже про смерть", – так закінчується цей романтичний вірш, автором якого є сучасний український поет, письменник та музикант Сергій Жадан.

3/10 Як зізнавався у коханні Микола Вінграновський? "Вас так ніхто не любить. Я один. Я вас люблю, як проклятий. До смерті". Микола Вінграновський був ще тим романтиком! У перших двох уривках він писав про кохання – трохи трагічно, трохи еротично. А третій рядок належить поету Василю Стусу. "Мій антисвіте з дикими ногами; Із роздівоченими стиглими грудьми; І стиглими вигинистими стегнами; Прости мене, помилуй і врятуй!" Микола Вінграновський був ще тим романтиком! У перших двох уривках він писав про кохання – трохи трагічно, трохи еротично. А третій рядок належить поету Василю Стусу. "Ти в хвилину чуттєвої бурі; Не віддайся мені, дивись; Бачиш вечора крила похмурі? То над нами вони зійшлись". Микола Вінграновський був ще тим романтиком! У перших двох уривках він писав про кохання – трохи трагічно, трохи еротично. А третій рядок належить поету Василю Стусу. Усі три варіанти. Микола Вінграновський був ще тим романтиком! У перших двох уривках він писав про кохання – трохи трагічно, трохи еротично. А третій рядок належить поету Василю Стусу. Перші два варіанти. Микола Вінграновський був ще тим романтиком! У перших двох уривках він писав про кохання – трохи трагічно, трохи еротично. А третій рядок належить поету Василю Стусу.

4/10 "Я звіром став мене безтямить пристрасть; Із горла лізе темно-синій вий; Ти вся тремтиш благає давить пристрасть; І в диких тисках давиш до грудей" – кому належать ці рядки? Юрію Іздрику. Це уривок з вірша під назвою "Пристрасть", який написав український футурист Михайль Семенко. Як справжній бунтівник і новатор, митець вже у ХХ столітті нехтував комами. Але це так красиво! Михайлю Семенку. Це уривок з вірша під назвою "Пристрасть", який написав український футурист Михайль Семенко. Як справжній бунтівник і новатор, митець вже у ХХ столітті нехтував комами. Але це так красиво! Богдану Ігорю Антоничу. Це уривок з вірша під назвою "Пристрасть", який написав український футурист Михайль Семенко. Як справжній бунтівник і новатор, митець вже у ХХ столітті нехтував комами. Але це так красиво! Миколі Вінграновському. Це уривок з вірша під назвою "Пристрасть", який написав український футурист Михайль Семенко. Як справжній бунтівник і новатор, митець вже у ХХ столітті нехтував комами. Але це так красиво!

5/10 Який з цих уривків належить поету Дмитру Павличку? "Візьми мене, як арфу, поміж ноги; І грай, і грай, та струни не порви. Бо я прийшов з далекої дороги; Подібний до згорілої трави". Усі ці чарівні уривки – з поезії Дмитра Павличка. Він як ніхто інший любив жінок і писати еротичні вірші. Навіть футуристи вже не здаються такими відвертими! "Найліпше любитись надрання; Як никне нічна каламуть. Як сон переходить в кохання; І крила на плечах ростуть". Усі ці чарівні уривки – з поезії Дмитра Павличка. Він як ніхто інший любив жінок і писати еротичні вірші. Навіть футуристи вже не здаються такими відвертими! "Боже, яка ти в коханні пестлива; Наче той вітер вівсяний, що спить; В полі, коли починаються жнива!" Усі ці чарівні уривки – з поезії Дмитра Павличка. Він як ніхто інший любив жінок і писати еротичні вірші. Навіть футуристи вже не здаються такими відвертими! "Моя гріховнице пречиста; Моя лілеє на багні! Чужі обійми, як намиста; Ти познімала при мені". Усі ці чарівні уривки – з поезії Дмитра Павличка. Він як ніхто інший любив жінок і писати еротичні вірші. Навіть футуристи вже не здаються такими відвертими! Усі варіанти. Усі ці чарівні уривки – з поезії Дмитра Павличка. Він як ніхто інший любив жінок і писати еротичні вірші. Навіть футуристи вже не здаються такими відвертими!

6/10 Хто написав "ми найкрутіші на світі коханці; і нероздільні і невмирущі; тісно сплітаються наші пальці; смачно кохаються наші душі"? Фото: Camille Robinson/Pexels Ґео Шкурупій. Цей уривок – із постмодерністського вірша "Превізія" одного з найвідоміших сучасних поетів Юрія Іздрика. Недаремно у 2021 році він став найсексуальнішим митцем України! Юрій Іздрик. Цей уривок – із постмодерністського вірша "Превізія" одного з найвідоміших сучасних поетів Юрія Іздрика. Недаремно у 2021 році він став найсексуальнішим митцем України! Роман Бабовал. Цей уривок – із постмодерністського вірша "Превізія" одного з найвідоміших сучасних поетів Юрія Іздрика. Недаремно у 2021 році він став найсексуальнішим митцем України! Дмитро поет. Цей уривок – із постмодерністського вірша "Превізія" одного з найвідоміших сучасних поетів Юрія Іздрика. Недаремно у 2021 році він став найсексуальнішим митцем України!

7/10 "Моя любове! Я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни. Лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай і крил не обітни!" – чиї це рядки? Фото: Ron Lach/Pexels Оксани Забужко. Цим віршем можна не лише підписувати фото в Інстаграмі, але й привітати свого партнера. І, звісно ж, він належить Ліні Костенко! Як її не впізнати? Ліни Костенко. Цим віршем можна не лише підписувати фото в Інстаграмі, але й привітати свого партнера. І, звісно ж, він належить Ліні Костенко! Як її не впізнати? Ірен Роздобудько. Цим віршем можна не лише підписувати фото в Інстаграмі, але й привітати свого партнера. І, звісно ж, він належить Ліні Костенко! Як її не впізнати? Анни Багряної. Цим віршем можна не лише підписувати фото в Інстаграмі, але й привітати свого партнера. І, звісно ж, він належить Ліні Костенко! Як її не впізнати?

8/10 З чим Юрій Андрухович порівнює свою кохану (ліричну героїню) у вірші "Казкар"? Фото: "Літературна Україна" З пташкою і квіткою. Юрій Андрухович – абсолютний майстер метафор. Саме тому у вірші “Казкар” йдеться: “Ти – достеменна як сльоза; найтонша лагiдна лоза; ти – океан для корабля; розкiшна маревна земля; ти – i колиска i труна; найчарiвливiша струна; в тобi живе моя луна; моя небесна борозна; я – просто пiсенька твоя.” Оригінально, чи не так? З насолодою і болем. Юрій Андрухович – абсолютний майстер метафор. Саме тому у вірші “Казкар” йдеться: “Ти – достеменна як сльоза; найтонша лагiдна лоза; ти – океан для корабля; розкiшна маревна земля; ти – i колиска i труна; найчарiвливiша струна; в тобi живе моя луна; моя небесна борозна; я – просто пiсенька твоя.” Оригінально, чи не так? З колискою і труною. Юрій Андрухович – абсолютний майстер метафор. Саме тому у вірші “Казкар” йдеться: “Ти – достеменна як сльоза; найтонша лагiдна лоза; ти – океан для корабля; розкiшна маревна земля; ти – i колиска i труна; найчарiвливiша струна; в тобi живе моя луна; моя небесна борозна; я – просто пiсенька твоя.” Оригінально, чи не так? З каструлею і борщем. Юрій Андрухович – абсолютний майстер метафор. Саме тому у вірші “Казкар” йдеться: “Ти – достеменна як сльоза; найтонша лагiдна лоза; ти – океан для корабля; розкiшна маревна земля; ти – i колиска i труна; найчарiвливiша струна; в тобi живе моя луна; моя небесна борозна; я – просто пiсенька твоя.” Оригінально, чи не так?

9/10 Який з цих уривків написала Оксана Забужко? "Я в долонях Ваших тону – як мара, як примара, як пристрасть. Присягаюся: цю війну до останнього вистою". Любов не завжди буває щаслива. Тому в другому і третьому уривку Оксана Забужко пише про розрив. А перший рядок належить українській поетесі Анні Багряній. "Заповниш цей вечір о стелі навислій, як дим… Ти просто не знав, що мене тобі долею наслано; А я тебе не пожалію – і не розповім!". Любов не завжди буває щаслива. Тому в другому і третьому уривку Оксана Забужко пише про розрив. А перший рядок належить українській поетесі Анні Багряній. "Такої свободи, милий; Не побажаю жодній із тих, що тебе любили. Можна листів не писати, і Господа не просити; Простити тебе за любов, тобою убиту". Любов не завжди буває щаслива. Тому в другому і третьому уривку Оксана Забужко пише про розрив. А перший рядок належить українській поетесі Анні Багряній. Перший і другий варіант. Любов не завжди буває щаслива. Тому в другому і третьому уривку Оксана Забужко пише про розрив. А перший рядок належить українській поетесі Анні Багряній. Другий і третій варіант. Любов не завжди буває щаслива. Тому в другому і третьому уривку Оксана Забужко пише про розрив. А перший рядок належить українській поетесі Анні Багряній.