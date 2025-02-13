Тест
Як кохають митці: що ви знаєте про інтимну лірику українських поетів та поетес? ТЕСТ
Фото ілюстративне: everett225/Depositphotos
Фото ілюстративне: everett225/Depositphotos
Шукаєте влучні слова, щоб привітати кохану людину із Днем Святого Валентина? Спробуйте надихнутися любовною поезією видатних українців!
Від футуризму до постмодернізму українські поети шукали різні форми, щоб втілити любов. І, на відміну від людей із сайтів знайомств, вони вміли фантастично зізнаватись у коханні.
До 14 лютого "Українська правда. Життя" підготувала романтично-літературний тест, адже навіть у важкі часи трохи української поезії не завадить.
Перевірте, як добре ви знаєте інтимну лірику митців та мисткинь XX-XXI століть!
Хто зізнавався у коханні такими рядками: "Навіть в снах я боюсь доторкнутись до тебе. Захмеліть, одуріти від твого тепла. Я кoхaю тeбe. Meнi бiльшe нe трeбa; Адже й так ти мені стільки щастя дала"?
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Хто написав рядки "Любов варта всього – варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, псячого злого виття, шаленства та милосердь"?
Фото: Karolina Grabowska/Pexels
Як зізнавався у коханні Микола Вінграновський?
"Я звіром став мене безтямить пристрасть; Із горла лізе темно-синій вий; Ти вся тремтиш благає давить пристрасть; І в диких тисках давиш до грудей" – кому належать ці рядки?
Який з цих уривків належить поету Дмитру Павличку?
Хто написав "ми найкрутіші на світі коханці; і нероздільні і невмирущі; тісно сплітаються наші пальці; смачно кохаються наші душі"?
Фото: Camille Robinson/Pexels
"Моя любове! Я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни. Лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай і крил не обітни!" – чиї це рядки?
Фото: Ron Lach/Pexels
З чим Юрій Андрухович порівнює свою кохану (ліричну героїню) у вірші "Казкар"?
Фото: "Літературна Україна"