Актор "Володаря перснів" відкрив фестиваль Миколайчук OPEN у Чернівцях
У неділю, 16 червня, голлівудський актор та номінант премії "Оскар" Віґґо Мортенсен відкрив фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN та особисто представив свою режисерську роботу "Мертві не завдають болю".
Про це УП.Культура повідомила пресслужба фестивалю.
Актор, відомий українцям роллю Араґорна з "Володаря перснів", прийшов на церемонію відкриття у футболці з гербом та заговорив до глядачів українською.
"З великою повагою до вашої мови я хочу почати свою промову українською: "Дякую, що запросили на ваш фестиваль. Це велика честь бути тут та дивитися нашу історію з усіма вами". Вибачте, що, можливо, неправильно щось сказав. Для мене правда велика честь бути тут – в Україні. Ви горда та гордо незалежна нація, яка має такою залишатися", – сказав зі сцени Мортенсен.
Після показу він також поспілкувався з аудиторією на Q&A сесії й пресконференції.
Події стрічки "Мертві не завдають болю" розгортаються у 1860-х роках у США. Вів’єн Ле Куді вирушає у мандрівку з данським мігрантом Хольгером Ольсеном, щоб побудувати спільне життя в одному з містечок штату Невада. В цей самий час обертів набирає громадянська війна, тож чоловік вирушає на війну на боці Армії Півночі. Тепер Вів’єн мусить навчитися захищати себе самостійно, а це нелегко у місті, яке контролюють жорстокі та зіпсовані чоловіки.
Про фестиваль
Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN розпочався 15 червня й триватиме до 23 червня. Традиційно відкривається фестиваль на день народження відомого українського актора Івана Миколайчука. В програмі цьогоріч майже 70 стрічок: фестивальні гіти, вестерни, фантастика, документальні та короткометражні фільми.
Миколайчук OPEN був започаткований у 2022 році та проходить щорічно до дня народження Івана Миколайчука. Цього року у програмі 68 стрічок – від українських коротких метрів до робіт оскарівських номінантів та гіти жанрового кіно.
Більше про програму можна прочитати тут.