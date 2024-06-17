Актор "Володаря перснів" відкрив фестиваль Миколайчук OPEN у Чернівцях

У неділю, 16 червня, голлівудський актор та номінант премії "Оскар" Віґґо Мортенсен відкрив фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN та особисто представив свою режисерську роботу "Мертві не завдають болю".

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Про це УП.Культура повідомила пресслужба фестивалю.

Актор, відомий українцям роллю Араґорна з "Володаря перснів", прийшов на церемонію відкриття у футболці з гербом та заговорив до глядачів українською.

ВІДЕО ДНЯ

"З великою повагою до вашої мови я хочу почати свою промову українською: "Дякую, що запросили на ваш фестиваль. Це велика честь бути тут та дивитися нашу історію з усіма вами". Вибачте, що, можливо, неправильно щось сказав. Для мене правда велика честь бути тут – в Україні. Ви горда та гордо незалежна нація, яка має такою залишатися", – сказав зі сцени Мортенсен.

Актор також лишив свій підпис на українському прапорі Михайло Крилюк

Після показу він також поспілкувався з аудиторією на Q&A сесії й пресконференції.

Події стрічки "Мертві не завдають болю" розгортаються у 1860-х роках у США. Вів’єн Ле Куді вирушає у мандрівку з данським мігрантом Хольгером Ольсеном, щоб побудувати спільне життя в одному з містечок штату Невада. В цей самий час обертів набирає громадянська війна, тож чоловік вирушає на війну на боці Армії Півночі. Тепер Вів’єн мусить навчитися захищати себе самостійно, а це нелегко у місті, яке контролюють жорстокі та зіпсовані чоловіки.

Про фестиваль

Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN розпочався 15 червня й триватиме до 23 червня. Традиційно відкривається фестиваль на день народження відомого українського актора Івана Миколайчука. В програмі цьогоріч майже 70 стрічок: фестивальні гіти, вестерни, фантастика, документальні та короткометражні фільми.

Зліва направо: генеральний продюсер Олексій Гладушевський, директорка фестивалю Тетяна Дʼяченко та Viggo Mortensen Артем гвоздков

Миколайчук OPEN був започаткований у 2022 році та проходить щорічно до дня народження Івана Миколайчука. Цього року у програмі 68 стрічок – від українських коротких метрів до робіт оскарівських номінантів та гіти жанрового кіно.



Більше про програму можна прочитати тут.