"Концерт прем'єр" в Карнеґі-хол: світ відкриває сучасну академічну українську музику

28 квітня на сцені всесвітньо відомого Carnegie Hall відбувся концерт Національного ансамблю солістів "Київська камерата" за участі диригентки Керрі Лінн Вілсон, мецо-сопрано Джойс ДіДонато, українського хору з Нью-Йорка "Думка" та українських солістів Богдани Півненко, Дмитра Таванця та Катерини Супрун.

Кожна криза, крім випробувань, несе жорсткий катарсис та через біль відкриває нові можливості. Так і широкомасштабна катастрофа, яка розверзлась в Україні, дала шанс бути почутими. Що ж ми маємо транслювати світові? Багато абсолютно різних за змістом меседжів. Всі, хто сьогодні представляє Україну за кордоном, має на своєму рівні залежно від своїх компетенцій транслювати, хто ми є, повертати нашу історію, показувати наскільки ми потужна та талановита нація. Крім термінових нагальних запитів по допомогу, ми маємо поширювати різнобарвну інформацію про Україну, щоб нас без втоми від співчуття сприймав цивілізований світ, до якого належимо та апелюємо.

Національний ансамбль солістів "Київська камерата" (з яким мене пов'язує понад 20 років співпраці, а тепер і керівної роботи - "Камерату" я очолила після смерті мого наставника, засновника ансамблю солістів Валерія Матюхіна влітку минулого року) з перших днів свого виникнення, на зорі відновленої Незалежності, пропагує та просуває у світі українську академічну музику.

Богдана Півненко з колегами-музикантами надано Богданою Півненко

Коли в серпні 2023 року я давала інтерв'ю до 30-річчя колективу, питали про моє бачення і цілі, то я відповіла, що хочу щоб українська музика в нашому виконанні звучала на кращих сценах світу. Отже, мрії збуваються!

Ми виступили на сцені всесвітньо відомого Carnegie Concert Hall разом з відомою диригенткою Керрі Лінн Вілсон, з мецо-сопрано Джойс ДіДонато та з українським нью-йоркським хором "Думка". Цей концерт "Київської камерати" став справді грандіозною подією благодійного концертного туру по США.

У Карнеґі-хол пройшов "Концерт українських прем'єр" надано Богданою Півненко

У Нью-Йорку вперше прозвучали вибрані твори Євгена Станковича, Валентина Сильвестрова, Вікторії Польової, Олександра Козаренка, Володимира Зубицького, Золтана Алмаші, Олександра Щетинського, Мирослава Скорика. Американська аудиторія чуттєво сприйняла незнайомі для себе шедеври сучасної української музики. Ми відчували, як наша музика резонувала в слухачів.

Українська музика може запропонувати чимало шедеврів, про які меломани світу й не здогадуються. Багато українських творчих доль було покалічено країною-агресоркою протягом сторіч. І про ці сторінки нашої історії варто у різний спосіб розповідати світові. Не бідкатися, а констатувати факти й талановито представляти твори світового рівня, які народжувалися попри всі репресії та заборони українськими митцями. І такі твори найвищої творчої проби, всупереч, а, можливо, й завдяки нинішнім випробуванням, народжуються й сьогодні.

Для того, щоб українська музика стала більш відомою у світі, треба робити дуже багато не лише на ентузіазмі окремих активних музикантів та колективів, як наша "Київська камерата", але й на державному рівні.

Важливо поставити за мету, щоб наша українська академічна музика, розвиток якої та ставлення до якої є маркером цивілізованості будь-якого суспільства, звучала на таких всесвітніх престижних каналах, як, наприклад, ВВС. До нашої чудової музики треба призвичаїти світову аудиторію. Досі, на жаль, були лише рідкісні спроби так її представляти. Як тільки імена наших композиторів стануть відомими через західні медіа, все зміниться нам на користь. Адже всі намагаються грати те, що знає публіка, на що очікувано придбає квитки слухач.

Після виступу у Карнеґі-хол Irina Budanska / Facebook

Насадженням своєї культури дуже агресивно завжди займалася росія. Минулого року святкували 150 років з дня народження Сергія Рахманінова – і весь світ грав Рахманінова. За півроку маємо ювілей – 130 років Борису Лятошинському, неперевершеному генію світового масштабу, засновнику українського музичного модернізму XX століття. Це ювілей композитора-симфоніста рівня Вагнера, Шостаковича з одного боку, і модерністів Бартока, Стравінського з іншого. Ім'я цього українського композитора має звучати скрізь. Як ми готуємося до ювілею Лятошинського? Як ми промотуємо це ім’я у світі? Питання відкрите.

Ми з "Камератою" працюємо далі. Попереду ще кілька концертів у США, потім вдома ("Київська камерата" разом з диригенткою Кері-Лінн Вілсон виступатимуть з американською програмою у Національній філармонії України у Києві 30 травня), а восени в країнах Європи.

Вірю, що після кожного нашого концертного туру інтерес до українських композиторів зростає, що нашу музику гратимуть ще більше й не тільки українські виконавці. Чекаю на заслужене торжество української музики у світі й роблю з однодумцями все, щоб ми якомога скоріше прийшли до цього.

"Концерт українських прем'єр" в Карнеґі-хол Irina Budanska / Facebook

Крім культурно-дипломатичної місії з промотування сучасної української академічної музики концертний тур "Київської камерати" USA for Ukraine, має ще й благодійну складову. Музиканти ведуть збір коштів на гуманітарні потреби зруйнованих та деокупованих міст України.

Ініціатором та організатором туру є благодійна організація USA for Ukraine.

Головним партнером концертного туру "Київської камерати" Сполученими Штатами Америки став "Дом Майстер Клас".