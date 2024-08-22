ЮНЕСКО та уряд Японії допоможуть відновити один з храмів Києво-Печерської лаври

Над відновленням працюватимуть експерти Міністерства культури та інформаційної політики України, ЮНЕСКО та уряд Японії

Церква Всіх Святих в Києві отримає допомогу від ЮНЕСКО та Японського цільового фонду. Споруду планують реставрувати, вже розпочався перший етап підготовки до відновлення.

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Про це повідомили у Національному заповіднику Києво-Печерської лаври.

Україна отримала грант для відновлення культурних пам’яток, що постраждали під час війни. Проте у списку опинилися не лише зруйновані російськими обстрілами об’єкти, а й споруди, які лише можуть постраждати. Так серед них опинився й один з храмів Києво-Печерської лаври:

Національний заповідник Києво-Печерська лавра Національний заповідник Києво-Печерська лавра Національний заповідник Києво-Печерська лавра Національний заповідник Києво-Печерська лавра Національний заповідник Києво-Печерська лавра Національний заповідник Києво-Печерська лавра Національний заповідник Києво-Печерська лавра

"Церква всіх Святих Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", хоч, на щастя, і не постраждала від руйнівних бомбардувань, проте її стан та вік кажуть про термінову реставрацію. Особливо це стосується живопису, який ми можемо втратити, якщо не вжити невідкладних заходів", – розповів заступник генерального директора заповідника Іван Яговенко

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Проєкт відновлення церкви передбачає три етапи: актуалізацію документації, консервацію живопису та проведення реставраційних робіт. У заповіднику вже дали технічне завдання для проєктувальників, що працюватимуть над відновленням документації.

Зараз триває підготовчий етап, під час якого потрібно зібрати та проаналізувати нові дані щодо методів відновлення храму. Представники ЮНЕСКО оголосять конкурс для коригування проєктної документації, адже попередню версію розробили 14 років тому.

Національний заповідник Києво-Печерська лавра Національний заповідник Києво-Печерська лавра Національний заповідник Києво-Печерська лавра

"ЮНЕСКО взяла на себе зобов'язання підтримати проєкт розроблення документації та першочергових протиаварійних робіт. Ми спільно з фахівцями заповідника розробили технічне завдання для проєктувальників, які будуть переглядати, оновлювати документацію, доповнюючи її новими дослідженнями. Цей проєкт також включає дослідження та консервацію монументального живопису церкви", – повідомила проєктна менеджерка бюро UNESCO Ukraine Дарина Недзельська.

Відновлення українських храмів під час війни

Незадовго до ухвалення законопроєкту про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, виконувач обов’язків міністра культури Ростислав Карандєєв анонсував повернення усіх українських лавр в державне користування. Це Свято-Успенська Почаївська та Святогірська лаври, якими наразі користується Українська православна церква Московського патріархату.

Обидві пам’ятки зараз потребують ремонтних та відновлювальних робіт через неналежне користування, спотворення об’єктів та несанкціоновану забудову.

Святогірська лавра на Донеччині Локальна історія

Наприкінці 2023 року стало відомо, що негайної реставрації потребує столичний Софійський собор, архітектурна пам'ятка ХІ століття, що внесена до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тоді ситуація викликала розголос через доцільність використання коштів на відновлення церков у воєнний час.

Тоді у заповіднику показали, в якому стані зараз елементи собору. Національний заповідник "Софія Київська"

Зрештою Національний заповідник "Софія Київська" на своїй сторінці у Facebook розмістив фото, які демонструють жахливий стан куполів та хрестів архітектурної пам'ятки. Один з хрестів іржа проїла так, що він почав становити небезпеку для відвідувачів пам'ятки.

А так виглядає вже відреставрований хрест. Суспільне/Анна Железняк

Вже у липні 2024 року на верхівку Софії Київської встановили останній хрест з композиції. Як тоді розповів заступник гендиректора заповідника Вадим Кириленко в коментарі Суспільне Культура, реставрацію виконали за гроші благодійників.