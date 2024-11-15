Від російських обстрілів в Одесі постраждала амбулаторія, пам'ятка архітектури в охоронній зоні ЮНЕСКО

Від вибуху пошкодилися вікна та двері сімейної амбулаторії

Від російської атаки дронами на Одесу, ввечері 14 листопада, постраждала пам'ятка архітектури - сімейна амбулаторія по вулиці Пастера. Будівля знаходиться в межах охоронної зони ЮНЕСКО, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Стежте за поступом української культури в Telegram i WhatsApp !

Пошкоджень від вибуху зазнали вікна та двері, також виявили ушкодження стелі, балок покрівлі та стін. Також поламані меблі.

"Наразі проводиться закриття вікон плівкою, обстеження стану будівлі та інженерних мереж. До завершення обстеження амбулаторія на Пастера не працює", - наголосили у міськраді.

Одеська міська рада Одеська міська рада Одеська міська рада Одеська міська рада Одеська міська рада Одеська міська рада Одеська міська рада Одеська міська рада Одеська міська рада Одеська міська рада

Крім того, в історичному центрі Одеси та інших районах міста руйнувань зазнали дві школи та три дитсадки, пошкоджено 9 багатоповерхових будинків, приміщення СТО, церква, торгівельні об’єкти, магістральний трубопровід теплопостачання, приватні гаражі та понад 40 транспортних засобів.

РЕКЛАМА:

Одеська міська рада Одеська міська рада

Також стало відомо про загибель 35-річної жінки, десятеро людей постраждали.