Амбасада театру "Березіль". Як незалежне мистецьке об’єднання "Хвиля" з Харкова змінює театральну освіту Львова

Чи можна деколонізувати українську театральну освіту, яка трималася на системі російського театрального режисера Константіна Станіславського, просто прибравши її з навчального процесу? Чим замінити його психологічний театр, який десятиліттями був безальтернативною методикою навчання акторській майстерності в радянських, а згодом і в українських державних вишах? Її майже так само безальтернативно й досі щовечора відтворюють на сценах понад сотні державних і муніципальних театрів України.

Розкапсулювати державну театральну освіту, забезпечити учням навчання у різних театральних системах, залучити до викладацького складу незалежних театральних практиків – задача "із зірочкою". Особливо нелегко це робити в умовах війни, коли велика кількість професіоналів у цій галузі або працює за кордоном, або мобілізована. Проте це відбувається зусиллями ентузіастів та небайдужих викладачів у Львові.

У Національному університеті Франка впродовж семестру першокурсники–актори вивчали іншу систему – фізичний театр – у новоствореному незалежному Мистецькому об’єднанні "Хвиля" під керівництвом Миколи Набоки. Ці години навчання студентам були офіційно зараховані до університетської програми.

Юлія Ліннік спеціально для УП.Культура розповідає, що саме "Хвиля" пропонує студентам. І як ця методика прокладає місток між сучасними перформативними практиками і театральною реформою розстріляного радянською владою Леся Курбаса.

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Як виникла "Хвиля" та куди вона докотилась

Микола Набока – театральний дієвець, що має за плечима економічну освіту в англійському університеті Ньюкасла. Незадовго до повномасштабного вторгнення він повернувся до Харкова з Парижа, де закінчив школу фізичного театру Жака Лекока. У рідному місті Набока прагнув збагачувати театральну культуру.

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З початком повномасштабного вторгнення Микола переїхав до Львова, не полишивши свого прагнення. Він був одним з ініціаторів перевидання збірки "Філософія Театру" Леся Курбаса 2022 року. Організував у Львові виставку "Курбас: Майстерні", яку відвідало майже 12 000 людей.

Микола набока під час заняття в МО "Хвиля" Фотограф Петро Чекаль

На початку цього року він створив Мистецьке об’єднання "Хвиля" і оселив його у приміщенні львівського креативного простору "Ківш". Тут є все для сучасного навчання акторській професії і мало що нагадує про традиційний університетський побут.

500 квадратних метрів встелені гладкою деревʼяною підлогою. На стінах – роботи з виставки "Фоторух": результат поєднання руху і фотографії в обʼєктиві Петра Чекаля. Білі стіни, гримерні та душові кімнати. В ательє для сценографічної роботи є необхідні матеріали.

Навчальний процес в МО “Хвиля” Фотограф Петро Чекаль

Студентство та нові вистави

До 2022 року освітні програми в театральних університетах України складалися переважно з вивчення російської системи Станіславського та історії московських театрів. Проблема полягала навіть не в системі Станіславського як такій, а у відсутності альтернатив.

Навчальний процес в МО “Хвиля” Фотограф Петро Чекаль

Тому, коли у 2022 році російський доробок прибрали з обов'язкової навчальної програми, а колишніх проросійських викладачів позбавили звань — в програмах утворилась порожнеча. Тож, деколонізацію театральних вишів Микола сприйняв як заклик до дії.

"Хвиля" — це про підняття планки якості освітнього процесу", — говорить засновник Мистецького об’єднання. "Це протиставлення профанації, аморфності, задоволенню малим. Цим речам, які сьогодні, як на мене пронизують освітню систему".

Навчальний процес в МО “Хвиля” Фотограф Петро Чекаль

Щоб реалізувати свою мету, Микола свідомо обрав партнерство з державним університетом: "Мені важливо не працювати на маргінесі. Я не хочу створювати бульбашку, яка живе у вакуумі і не впливає на реальність"

Набока пригадує, як прийшов з пропозицією співпраці в Університет Франка: "Тільки дайте мені зробити цей курс. Звільніть ці години в розкладі і дайте добро: простір, ресурси, комунікація, організація, звітування, будь-що – я беру на себе. "Під ключ" беру ваших студентів на 4 місяці. Можете не думати ні про що, тільки дайте дозвіл".

Навчальний процес в МО “Хвиля” Фотограф Петро Чекаль

Керівництво погодилося. В програму студентів 1 акторського курсу Університету було вмонтовано 10 освітніх годин на тиждень в Мистецькому Обʼєднанні "Хвиля": 8 годин практики фізичного театру і 2 години теорії сучасного мистецтва.

Деканка театрального факультету, Мирослава Циганик ділиться думками стосовно цієї співпраці: "Ми радо розвиваємо з "Хвилею" напрацьовані алгоритми та будуємо плани на майбутнє, зокрема, про розвиток освітньої програми зі сценографії".

Навчальний процес в МО “Хвиля” Фотограф Петро Чекаль

З квітня до червня "Хвиля" працювала зі студентами акторського курсу Національного університету Франка. Наприкінці червня відбулися перші презентації результатів навчання. З моменту виникнення ідеї ця ініціатива охопила не лише студентів та акторів. Всього – понад 600 митців і мисткинь різних напрямків.

Після першого публічного показу студієць "Хвилі", молодий архітектор Даниїл Семенчук, ділиться: "Для мене відчуття простору — важлива навичка, яка тепер завжди зі мною. Тепер, коли я думаю про будинки які я роблю, їхні двері, арки, я згадую курс Набоки".

Навчальний процес в МО “Хвиля” Фотограф Петро Чекаль

Сам Микола, окрім викладання в "Хвилі", працює в Харківській Школі Архітектури. Там, його курс з фізичного театру допомагає майбутнім архітектор(к)ам відчувати форму, ритм та динаміку, які є необхідними для розуміння будівель і споруд.

Перший публічний показ відвідав і засновник Школи, архітектор Олег Дроздов. "Приємно мати ще одне харківське посольство у Львові", – жартує він.

А міркуючи про театр, ділиться роздумами: "В театрі багато від форми. Коли я, як архітектор, працюю з формою – я думаю як наповнити її життям. Я цікавлюся театром, бо саме там відбувається інтенсивний процес наповнення форми життям".

Робота з циклу “Фоторух” створена у співпраці з МО “Хвиля” Фотограф Петро Чекаль

Метод "Хвилі"

Головна ідея 27-річного засновника "Хвилі" Миколи Набоки: впровадження демократичного театру – і в навчання, і в діяльність самих театрів. Де замість строгої вертикалі "вождь-режисер і підвладні йому актори" діє горизонтальна спільнота освічених, розвинених та творчо неспокійних людей.

Микола переконаний, що саме з такими ідеями 100 років тому режисер Лесь Курбас заснував Мистецьке Обʼєднання "Березіль". З тією різницею, що Курбас рухався з ідеєю свого політичного і філософського театру зі Львова до Харкова. А Микола – у зворотному напрямку.

Робота з циклу “Фоторух” створена у співпраці з МО “Хвиля” Фотограф Петро Чекаль

Цей спосіб колективного створення театру, де немає режисера, а всі учасники і учасниці є рівно відповідальними, нині називається колективним творенням або ж "devised theatre" і є популярним в Європі.

На практиці в "Хвилі" це виглядає так: студійці та студійки самостійно і колективно створюють власні театральні проєкти. Отримуючи інструкції та матеріали, вони обʼєднуються у групи, в яких реалізують спільні ідеї без участі викладачів.

Микола каже, що сам працює в театрі у такий спосіб: "Коли я є рівноправним членом творчого процесу – я відчуваю, що я можу реалізувати свій потенціал у різний спосіб. Я не прикований до відведеної мені рамки виконавця. Я можу впливати на процес, на те, кого я граю взагалі, чи я погоджуюся на цю роль. Це не тому що я емансипований актор, а тому що я більше ніж актор".

Робота з циклу “Фоторух” створена у співпраці з МО “Хвиля” Фотограф Петро Чекаль

Ще один важливий для "Хвилі" підхід у навчанні "Хвилі" – міждисциплінарність, поєднання різних мистецтв і підходів в одному просторі і спільноті. Він розширяє світосприйняття і самих майбутніх акторів, і тих, хто далекий від цієї професії.

В такому підході можна побачити новий спосіб творення мистецтва, а також формування відповідальних і свідомих своєї ролі в суспільстві громадян. Такі актори та акторки, (чи радше а́ктори та а́кторки) використовують театр як спосіб пізнавати світ, відповідати на складні питання та шукати рішення суспільних викликів.

Робота з циклу “Фоторух” створена у співпраці з МО “Хвиля” Фотограф Петро Чекаль

Що таке "фізичний театр", який впроваджує "Хвиля"

Як учень школи Жака Лекока, Микола Набока впроваджує в своїй освітній практиці саме "фізичний театр" – театральну систему, засновану французьким режисером. Для Миколи Лекок є містком між Курбасом і сучасністю. І якщо самобутність, що забезпечується доробком Курбаса не викликає питань, то з Лекоком варто розібратися.

Жак Лекок – французький актор і викладач. Сам він вийшов зі світу спорту. Був атлетом і вчителем фізкультури. А коли повʼязав життя з театром, розробив власну театральну методологію та заснував акторську школу в 1956 у Парижі.

Автор методу "фізичного театру" Жак Лекок та його студенти, 1953 рік Rai Cultura

Його акторська методологія базувалася на роботі "нейтральною маскою" і вивченням законів руху. Лекок розвинув думку, що рухи людини схожі на тілесну поезію. Цим спортивне минуле Лекока поєдналося з театральною практикою.

Як каже Микола Набока, для Лекока і Курбаса саме форма театру була основним фокусом уваги. Обидва підходили до театру через побічні практики: Лекок через спорт, Курбас через філософію.

На відміну від західного світу, де у ХХ столітті мистецтва виходили за власні рамки, а перформенс став звичним медіумом сучасного мистецтва, в радянському союзі все відбувалось навпаки. Актор — грай, режисер — став, скульптор — ліпи.

Робота з циклу “Фоторух” створена у співпраці з МО “Хвиля”. Фотограф Петро Чекаль

Лесь Курбас прагнув це змінити, об'єднуючи в "Березолі" митців різних напрямків. Проте ці ідеї були неприйнятні для радянської влади. Курбаса розстріляли, а радянська традиція герметичності мистецтв досі проявляється і в сучасній театральній освіті.

У новому семестрі Микола планує продовжувати співпрацю з університетом. В неофіційній розмові він поділився своїм баченням: "Від освітнього процесу в 'Хвилі' я очікую ще одне: побачити тих, з ким я хочу йти далі. Багато людей для дива не потрібно. Потрібно мати своїх".

Тож, можливо, що в майбутньому, процес не обмежиться навчанням, і "Хвиля" представлятиме власні театральні проєкти, створені на основі цієї освіти.