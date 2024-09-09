Депутати закликали уряд Канади не допускати пропагандистську стрічку "Росіяни на війні" на фестивалі

Народні депутати України вимагають у канадських парламентарів не допустити показ пропагандистського фільму російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

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Копію звернення опублікувала депутатка Євгенія Кравчук.

"Цей кейс став яскравим прикладом того, як росія завдяки мʼякій силі намагається просувати свої наративи про "більш глибоке розуміння війни". І на жаль, робить це досить успішно", – прокоментувала Кравчук.

За її словами, стрічка вже отримала до свого бюджету 340 тисяч доларів (13,9 мільйона гривень) від Канадського медійного фонду. Робота цієї установи фінансується урядом Канади.

Євгенія Кравчук Євгенія Кравчук Євгенія Кравчук

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Звернення підписав 21 народний депутат, зокрема Оксана Савчук, Ярослав Юрчишин, Роман Лозинський, Микола Княжицький, Микола Потураєв та інші.

Раніше до організаторів кінофестивалю в Торонто звернувся конгрес українців Канади із закликом не показувати фільм Трофімової. У своєму листі представники назвали фільм таким, що намагається виправдати війну й агресію Росії проти України.

Як вважають українці, творці фільму перекладають відповідальність на "пропаганду" або "туман війни" за справжні злочини російських військ.

Як кінопропаганда росіян потрапила у Венецію

У четвер, 5 вересня, на Міжнародному Венеційському кінофестивалі показали документальну стрічку російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової – "Росіяни на війні".

Стрічку показували поза конкурсною програмою Венеційського фестивалю. Фільм розповідає про команду медиків, які забирають тіла з поля бою і перебувають в розпачі, коли троє з їхнього підрозділу повертаються в чорних мішках. Військові переживають постійне розчарування у так званому конфлікті, мають застаріле озброєння та техніку, рятуються алкоголем і сигаретами. Навіть називають висвітлення війни в пропагандистських російських медіа "брехнею".

Режисерка Анастасія Трофімова (у центрі) позує з монтажером фільму Роландом Шлімме та продюсерами Саллі Блейк, Корнелією Прінсіпе і Філіпом Левассером Alberti pizzoli via Getty images

Проте стрічка ніяк не показує руйнувань і жертв, що завдають росіяни українцям. Один з солдатів у фільмі відкрито заперечує звинувачення в тому, що російські війська коять воєнні злочини. Сама Трофімова говорить, що поки створювала стрічку – жодного подібного злочину не бачила.

"Я думаю, що в західних медіа російські солдати асоціюються саме з цим, тому що інших історій просто не було. Це інша історія, це моя спроба побачити крізь туман війни і показати людей для людей", – наголосила тоді вона.

Показ стрічки вже засудило Міністерство закордонних справ України і направило лист до Посольства України в Італії й президенту Венеційської бієнале Пʼєрпаоло Буттафоко. В документі йдеться про недопустимість показу проросійської стрічки на бієнале, коли "РФ продовжує вести цинічну та криваву війну проти України".

Тоді ж Посольство України в Канаді та Генеральне консульство України в Торонто звернулися до організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто з вимогою скасувати показ включеної до програми стрічки "Росіяни на війні".