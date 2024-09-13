В памʼять про Вікторію Амеліну. У Карпатах відбувся другий мистецький табір для молоді з Донеччини

Завершився другий мистецько-освітній табір у горах для переможців та номінантів конкурсу есеїв від Нью-Йоркського літературного фестивалю (НЛФ). Його заснувала українська письменниця Вікторія Амеліна й створила фокусну тему – "Деокупація майбутнього".

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Про це УП.Культура повідомила пресслужба фестивалю.

Усього на конкурс надійшло понад 50 текстів від учнів 9-11 класів. Серед авторів журі відібрало близько 20 учасників та учасниць. Ті, хто не потрапив у табір, отримали додаткові призи – сертифікати на купівлю книг.

Як зазначили організатори, переможцям конкурсу есеїв Нью-Йоркський літературний фестиваль надає гранти на освітні курси та проєкти за їхнім власним вибором.

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"Фокус-тема цьогорічного конкурсу есеїв – "Деокупація майбутнього" – це гасло другого НЛФ, яке придумала Віка. Фестиваль був запланований на осінь 2022 року і через повномасштабну війну, зрозуміло, не відбувся. Ми хотіли, щоби над цією темою натомість поміркували підлітки у своїх текстах. Крім цього, конкурс есеїв також розширили згідно із задумом Віки" – розповідає співорганізаторка Христина Шевченко.

На NYCamp приїхали підлітки з Нью-Йорка, Бахмута, Званівки, Торецька, Світлодарська та Соледара. Їм проводили лекції та майстер-класи із письменницької та акторської майстерності, музики та художньої терапії письменниця та художниця Катерина Міхаліцина, музикант і художник, засновник проєкту "Пиріг і Батіг" Мар’ян Пиріг, кінорежисерка та сценаристка Марина Степанська, журналістка і програмна директорка Lviv Bookforum Софія Челяк.

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Крім того, учасник попереднього табору, нью-йоркський активіст Андрій Ковальчук цього року долучився до організаторів кемпу і запропонував нову активність. Створені на майстеркласах малюнки учасників змогли перенести на авторські футболки і по завершенню табору забрати з собою додому.

"Як і минулого року, на таборі були учасники з одного міста чи школи, які побачилися вживу уперше за весь час повномасштабного вторгнення. Кожного разу це неймовірні емоції і для них самих, і для нас. Для нас найважливіше на таких заходах – це створити простір довіри та взаємопідтримки, дати підліткам можливість відчути себе трохи більш удома завдяки людям, з якими вони проводять ці кілька днів у горах, навіть якщо їхній справжній дім далеко, зруйнований росіянами. Розповісти їм про Віку і все, що вона робила і що планувала зробити для Донеччини", – говорить співорганізаторка події Оля Русіна.

Як Вікторія Амеліна створила літературний фестиваль

Вікторія Амеліна – письменниця та громадська діячка, членкиня Українського ПЕН, лауреатка національної премії Коронація Слова 2014 року та премії Джозефа Конрада. У 2021 році була номінована на літературну нагороду Центральної Європи Angelus.

Саме Вікторія знайшла у деокупованій Капитолівці під Ізюмом щоденники вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка. На Книжковому Арсеналі у червні презентували надруковану версію щоденника Вакуленка, передмову до якої написала Амеліна.

Амеліна на НЛФ 2021. Нью-Йоркський Літературний Фестиваль / Facebook

Вона заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль у 2021 році. Незадовго до цього невеликому містечку неподалік від окупованої Горлівки повернули його історичну назву Нью-Йорк – замість попередньої назви "Новгородське".

У січні 2022 року переможці першого конкурсу поїхали в освітню подорож до Києва та Львова. Уже після початку повномасштабного вторгнення, у 2023 році Вікторія хотіла зібрати підлітків та молодь Нью-Йорка на таборі в Карпатах.

"Для Віки було важливо, щоби, поки фестиваль немає можливості провести саме у Нью-Йорку, його ініціативи продовжувалися і жили і поза Нью-Йорком. Їй було важливо підтримувати громаду українського Нью-Йорка", – розповідала тоді проєктна кураторка Нью-Йоркського літературного фестивалю Ольга Русіна.

Перший Нью-йоркський літературний фестиваль. Нью-Йоркський Літературний Фестиваль / Facebook

27 червня 2023 року Вікторія отримала важкі поранення під час російського обстрілу по центру Краматорська. Письменниця померла 1 липня 2023 року у лікарні Мечникова у Дніпрі.

За життя вона стала авторкою книг "Синдром листопаду, "Дім для дома", "Е-е-есторії екскаватора Еки", а також посмертної збірки віршів "Свідчення". З продажів поетичної збірки у 2023 році Український ПЕН, а також друзі та близькі оголосили збір коштів на заснований нею Нью-Йоркський літературний фестиваль.