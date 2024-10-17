Україні передали найбільшу у світі колекцію творів про Голодомор

Плакати з колекції Моргана Вільямса вже представляли в музеї Голодомору-геноциду в 2018 році

До Національного музею Голодомору передали колекцію творів мистецтва та книг про Голодомор. Її відправили спадкоємці американського мецената, президента Американсько-української ділової ради (USUBC) Моргана Вільямса.

Про це директорка установи Леся Гасиджак розповіла в етері Радіо Культура.

"Кожен експонат в нашому музеї це результат пошуків, розмов і записів свідчень. Це не типологічні предмети, а за кожним з ним стоїть не історія, а трагедія. Голодомор треба осмислити, а потім вже рефлексувати в одному чи іншому виді мистецтва. Тому ця передача важлива для нас як інституції", – пояснила директорка.

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Повну колекцію мають передати до музею в середині листопада. До того часу формують акт передачі, вже підписаний договір дарування творів.

У 2023 році в музеї експонувався триптих Тараса і Юрія Гончаренків "Геноцид 1933" Музей Голодомору Музей Голодомору

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В зібранні Моргана Вільямса перебувають 600 предметів. Серед них 360 творів живопису, гравюр, картин та ліноритів, зокрема одна з останніх робіт Віктора Зарецького "Молот", колекція з 91 лінорита краєзнавця-аматора та художника Миколи Бондаренка, 118 робіт графіка Володимира Куткіна.

Також частиною колекції є значки, конверти й марки, пов'язані з тематикою Голодомору. Допоміжні предмети – книги і буклети, інформаційні листівки з міжнародних та українських виставок про Голодомор з архівів Вільямса.

Хто такий Морган Вільям

Американський бізнесмен та меценат почав збирати свою мистецьку колекцію на тему українського Голодомору у 1997 році, під час роботи в Україні як представник уряду США. Вільямс працював із сільськогосподарським сектором й не мав українського походження.

"За всю історію України ніхто, крім Моргана Вільямса не почав колекціонувати мистецтво, яке є рефлексією на знання історії геноциду українців", – пояснила Леся Гасиджак.

У нього з'явилася ідея звернутися до митців і художників, викупити їхні роботи. Так він познайомився з Ніною Марченко, Вірою Кулебою-Бариновою, Іваном Новобранцем. Також працював з дослідником теми Голодомору Джеймсом Мейсом. До 2000 року левова частина колекції вже була сформована. Згодом Вільямс дав назву своєму зібранню – "Полотна, яких ніколи не було".

10 Червня 2024 року Морган Вільямс пішов з життя у своєму будинку в Каліфорнії. Йому було 84 роки.

"Ми завжди будемо з шаною та вдячністю згадувати пана Моргана Вільямса та зусилля, яких він докладав, щоб у світі більше знали про трагедію українців 1932—1933 років. І пам’ятатимемо його як надійного друга України, чиє щире серце завжди відгукувалося на чужий біль", – написали тоді у музеї.