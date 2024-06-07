Фестиваль документального кіно Docudays UA 2024 оголосив переможців
У четвер, 6 червня, в Києві відбулася церемонія нагородження переможців 21-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.
Головний приз конкурсу DOCU/СВІТ отримав фільм "Золоте життя" режисерки Бубакар Санґаре. Він розповідає про 16-річного підлітка-шахтаря Расмане на прізвисько Боло, який видобуває золото в Бантарі в Буркіна-Фасо.
"У пошуках людського в індустрії, що дегуманізує, цей фільм створює власну витончену кіномову, коливаючись між захопливою процедурною драмою – у жорсткому світі пилу, каменю, багна, сталі та поту – і ніжним портретом молоді, що працює в непевних умовах", – пояснило своє рішення журі.
Також цей фільм отримав спеціальну відзнаку RIGHTS NOW!
Спеціальну відзнаку конкурсу DOCU/СВІТ отримала стрічка "Фрагменти льоду" режисерки Марії Стоянової: "Фільм, який досягає дедалі більш рідкісної та цінної мети сучасної документалістики: виражає соціальні, політичні та історичні істини, залишаючись вірним особистим історіям".
Також "Фрагменти льоду" отримали головну нагороду в конкурсі DOCU/УКРАЇНА. Крім того, фільм Стоянової здобув головну нагороду студентського журі та відзнаку від журі Спілки кінокритиків України.
Спеціальну відзнаку конкурсу DOCU/УКРАЇНА отримав фільм Nice Ladies режисерки Марії Пономарьової.
Головний приз конкурсу DOCU/КОРОТКО здобула стрічка "Під знаком якоря" режисера Тараса Співака.
Спеціальну відзнаку журі DOCU/КОРОТКО – фільм "Кіоск" режисера Даніеля Стопа. Цей же фільм отримав спеціальну відзнаку студентського журі.
Переможцем у номінації RIGHTS NOW! правозахисне журі назвало фільм "Все має жити" режисерів Тетяни Дородніциної та Андрія Литвиненка. "Стрічка нагадує нам, що всі життя – цінні та що люди можуть, проявивши трохи доброти, не лише підтримувати інших, а й також зцілювати самих себе", – зазначило журі.
За результатами підрахунку голосів відвідувачів фестивалю, приз глядацьких симпатій також отримала стрічка "Все має жити".
Головний приз премії Андрія Матросова отримала стрічка "Трішки чужа" режисерки Світлани Ліщинської. Спеціальну відзнаку цієї премії отримав фільм "Місія 200" режисера Володимира Сидька.
21-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходить із 31 травня по 9 червня у Києві та онлайн. Він охопив тиждень фестивальних подій (31 травня-6 червня) та три глядацькі дні (7-9 червня).
У програмі цьогорічного фестивалю було 62 фільми з 34 країн світу, третина з них (19) – українські.
Основна тема Docudays UA 2024 – "10 років триденної війни, яка триває три сторіччя". А головний в програмі поставили на питаннях історичної пам'яті та циклічності історії.