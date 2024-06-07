Фестиваль документального кіно Docudays UA 2024 оголосив переможців

У четвер, 6 червня, в Києві відбулася церемонія нагородження переможців 21-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

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Головний приз конкурсу DOCU/СВІТ отримав фільм "Золоте життя" режисерки Бубакар Санґаре. Він розповідає про 16-річного підлітка-шахтаря Расмане на прізвисько Боло, який видобуває золото в Бантарі в Буркіна-Фасо.

"У пошуках людського в індустрії, що дегуманізує, цей фільм створює власну витончену кіномову, коливаючись між захопливою процедурною драмою – у жорсткому світі пилу, каменю, багна, сталі та поту – і ніжним портретом молоді, що працює в непевних умовах", – пояснило своє рішення журі.

Також цей фільм отримав спеціальну відзнаку RIGHTS NOW!

Кадр з фільму "Золоте життя"

Спеціальну відзнаку конкурсу DOCU/СВІТ отримала стрічка "Фрагменти льоду" режисерки Марії Стоянової: "Фільм, який досягає дедалі більш рідкісної та цінної мети сучасної документалістики: виражає соціальні, політичні та історичні істини, залишаючись вірним особистим історіям".

Також "Фрагменти льоду" отримали головну нагороду в конкурсі DOCU/УКРАЇНА. Крім того, фільм Стоянової здобув головну нагороду студентського журі та відзнаку від журі Спілки кінокритиків України.

Кадр з фільму "Фрагменти льоду"

Спеціальну відзнаку конкурсу DOCU/УКРАЇНА отримав фільм Nice Ladies режисерки Марії Пономарьової.

Головний приз конкурсу DOCU/КОРОТКО здобула стрічка "Під знаком якоря" режисера Тараса Співака.

Спеціальну відзнаку журі DOCU/КОРОТКО – фільм "Кіоск" режисера Даніеля Стопа. Цей же фільм отримав спеціальну відзнаку студентського журі.

Переможцем у номінації RIGHTS NOW! правозахисне журі назвало фільм "Все має жити" режисерів Тетяни Дородніциної та Андрія Литвиненка. "Стрічка нагадує нам, що всі життя – цінні та що люди можуть, проявивши трохи доброти, не лише підтримувати інших, а й також зцілювати самих себе", – зазначило журі.

За результатами підрахунку голосів відвідувачів фестивалю, приз глядацьких симпатій також отримала стрічка "Все має жити".

Кадр з фільму "Все має жити"

Головний приз премії Андрія Матросова отримала стрічка "Трішки чужа" режисерки Світлани Ліщинської. Спеціальну відзнаку цієї премії отримав фільм "Місія 200" режисера Володимира Сидька.

21-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходить із 31 травня по 9 червня у Києві та онлайн. Він охопив тиждень фестивальних подій (31 травня-6 червня) та три глядацькі дні (7-9 червня).

У програмі цьогорічного фестивалю було 62 фільми з 34 країн світу, третина з них (19) – українські.

Основна тема Docudays UA 2024 – "10 років триденної війни, яка триває три сторіччя". А головний в програмі поставили на питаннях історичної пам'яті та циклічності історії.