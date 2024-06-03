Бракує цифрових архівів. Грозовська, Хоменко і Уривський в УП.Чат на Книжковому Арсеналі

Українським дієвцям культури не вистачає оцифрованих джерел для досліджень та створення власних проєктів. Крім того, проблемою є відсутність системи для поширення української культури у світі.

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Про це на шоу "УП. Чат" на Книжковому Арсеналі поспілкувались театральний режисер Іван Уривський, засновник гурту "МУР" Олександр Хоменко, галеристка та кураторка виставки "Боривітер" Олена Грозовська та головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва.

"Було б круто, якби інформація була оцифрована, а не доводилося шукати її в бібліотеках. Тому що у нас в команді, наприклад, є дівчина, яка у свої 20 років проводить тижні, копирсаючись у старих книжках та паперах, потім фотографує все на айфон і далі вже переносить [на цифрові носії, – прим. УП. Культура]", – розповідає Олександр Хоменко.

Хоча джерел інформації відчутно бракує, музикант погоджується, що говорити про повну відсутність цифрових архівів не варто. Адже в дослідженні окремих постатей вони є, як, наприклад архів листувань та щоденників Лесі Українки.

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Іван Уривський також погодився з тим, що пошук інформації дещо ускладнений. Тим паче, що зараз пошук частіше відбувається у відкритих джерелах, ніж у бібліотеках і архівах: "Коли у гуглі вводиш "обрядовість", то навіть зараз дуже багато російських сайтів вискакує й це прикро. Це все технічні й фінансові можливості, завдяки яким закривається [реалізується, – прим. УП.Культура] класна ідея".

Олена Грозовська розповіла, що зараз бракує системи для формування образу України перед світом. За її словами, творчий вибух з часом ставатиме все більшим, проте серед українців немає жодних механізмів, щоб поширювати інформацію про себе.

"Нам важливо розказати світу власну історію, бо, безперечно, Україна – синонім сміливості. Та про нас досі дуже мало знають, окрім яскравих та точкових речей. Нещодавно усвідомила, що росіяни використовують музейні фонди як склад боєприпасів. Музеї – це зброя. Піотровський, директор Ермітажу каже, що "наші виставки – це спецоперація", тож це дуже складна система – продовжувати інформаційну війну", – додала Грозовська.

Книжковий Арсенал 2024

Цьогоріч міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал відбувся з 30 травня по 2 червня. Участь у ньому взяли понад 100 видавництв, а також провідні київські книгарні та онлайн-магазини.

В рамках Книжкового Арсеналу відбулися презентації збірки Вікторії Амеліної "Свідчення", військового та нового Холостяка Олександра Терена "Історія впертого чоловіка" та інших новинок. Крім того, анонсували відновлення зруйнованої поліграфії "Фактор-Друк".