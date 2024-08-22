Фронтмен гурту "ТіК" очолив Вінницьку обласну філармонію

У четвер, 22 серпня, музикант та культурний діяч Віктор Бронюк очолив Вінницьку обласну філармонію імені Миколи Леонтовича.

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Про це повідомила пресслужба Вінницької обласної ради.

Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий вже представив нового керівника закладу. Він наголосив, що Віктор Бронюк має великий творчий досвід. Також голова побажав колективу й новому керівнику закладу спільних творчих здобутків та успіхів.

Вячеслав Соколовий вже представив колективу нового керівника філармонії. Вінницька обласна рада

"Він має творчий і адміністративний досвід у сфері культури, знає, як зсередини працює колектив. Співак, лідер гурту "ТіК". А ще – волонтер", – наголосив Соколовий.

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Бронюк мав досвід роботи і в державних інституціях – він працював у департаменті сім'ї та молоді, а згодом у департаменті культури Вінницької міської ради.

"Маю досвід, розуміння, бажання і бачення. Опираючись на ваш досвід і ваш професіоналізм, я думаю, що разом у нас попереду багато цікавої, плідної та творчої роботи. Хочеться, об'єднавши всі зусилля, досягнути гарної мети", – поділився Бронюк.

Кадрові зміни у філармонії поки не планують. Вінницька обласна рада

В коментарі Суспільне Вінниця Бронюк додав, що кадрові зміни у філармонії поки не відбуватимуться. Сталий колектив відпрацював вже 88 сезонів, тому артист планує вивчити внутрішні механізми. Також він не планує припиняти свою музичну та волонтрську діяльність:

"Будемо і далі підтримувати наших військовослужбовців і робити все для того, щоб у важкі для держави години, в такий час підіймати ідеологічний фронт, щоб культурне життя та духовне виховання не страждало, а навпаки. Маємо створити гарний фундамент і зберегти свою національну ідентичність і культуру для майбутніх поколінь".

Попереднім директором Вінницької обласної філармонії був Анатолій Левицький. Вперше він очолив заклад у 1975 році й працював на цій посаді 19 років. У 2008 році Левицький друге заступив на посаду директора – пропрацював 15 років, проте 7 червня 2023 року помер у віці 77 років.

Хто такий Віктор Бронюк

Віктор Бронюк – композитор, співак, волонтер та соліст гурту "ТіК". Народився і виріс на Вінничині. Закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету. Разом з декількома випускниками вишу невдовзі створив гурт "Тверезість і Культура".

З 2003 по 2005 рік був генеральним директором державного підприємства "Вінницький обласний центр оздоровлення, відпочинку та дозвілля".

Із червня 2006 року по липень 2007 року – головний спеціаліст відділу організаційно-масової роботи управління культури Вінницької міської ради.

У серпні 2015 року йому присвоїли звання "Почесний громадянин міста Вінниці", також є головою представницької ради благодійного фонду "Подільська громада". У 2022 році після повномасштабного вторгнення росії в Україну долучився до лав територіальної оборони.