Легендарний британський гурт Oasis возз’єднається після 15 років ворожнечі

Вперше з 2009 року гурт Oasis возз'єднається для туру Великобританією та Ірландією. Легендарний британський дует виступатиме у 2025 році, повідомляє The Guardian.

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Брати Ліам і Ноель Галлагери не планують записувати нові пісні, а також не розголошують повний склад гурту. Щодо свого повернення вони написали: "Не було якогось великого одкровення, яке б запалило возз'єднання - лише поступове усвідомлення того, що час настав".

Квитки надійдуть у продаж 31 серпня, тоді ж оголосять і ціни на них. В соціальних мережах гурт оголосив дати концертів. За цей час допис переглянуло 11 мільйонів користувачів по всьому світу.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb — Oasis (@oasis) August 27, 2024

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Попри бездіяльність рок-гурту, їхня популярність не зникає донині: вони мають 21,6 мільйона слухачів щомісяця на Spotify і величезну аудиторію серед покоління зумерів. На початку цього року попспівачка Дуа Ліпа використала автентичний шрифт гурту в рекламі свого альбому, нібито натхненного брит-попом, що вийшов під назвою "Radical Optimism".

Дехто припускає, що одним із мотивів для возз'єднання може бути нещодавнє розлучення Ноеля з його другою дружиною, яке коштувало близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Джерела британського таблоїда The Sun повідомляли, що в телефонній розмові брати обговорювали прибуток у 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

Хто такі Oasis і чому гурт розпався

Oasis – справжня британська легенда 90-х. Гурт став одним з найавторитетніших серед виконавців того часу у стилі брит-поп. Також входив у "велику четвірку" тогочасних музикантів разом з Blur, Suede і Pulp.

Гурт був заснований в 1991 році у Манчестері. Лідерами виступили брати Галлагери: гітарист та композитор Ноел та його молодший брат, вокаліст Ліам. Вони були єдиними незмінними учасниками гурту з моменту його заснування.

У 1994 році гурт випустив свій перший альбом Definitely Maybe – дебютний диск став найшвидше продаваним у світі, кількість копій перевищила 8,5 мільйона примірників. За 17 років існування, Oasis випустили 7 студійних альбомів, кожний з яких ставав мультиплатиновим та посів перше місце в хіт-парадах Великої Британії.

Oasis розпався у серпні 2009 року. Тоді брати вчергове посварилися залаштунками сцени в Парижі. З того часу музиканти виступали окремо, відкрито ворогували і заперечували, що возз'єднання коли-небудь відбудеться.

В останні роки відносини між ними пом’якшилися, що було помітно в соціальних мережах: у 2017 році Ліам написав у Твіттері різдвяні побажання брату і сказав, що "з нетерпінням чекає на зустріч".

Цього тижня у відео, присвяченому 30-річчю пісні "Definitely Maybe", Ноель похвалив співочі здібності Ліама: "Коли я співав пісню, вона звучала добре. Коли він співав її, вона звучала чудово... Я не можу співати "Cigarettes & Alcohol", "Rock'n'Roll Star" і все таке. У мене не таке ставлення, як у нього. Мій голос – це пів Гіннеса [британського пива – УП.Культура] у вівторок – це нормально. А голос Ліама – це 10 чарок текіли в п'ятницю".

Зараз Ліам Галлагер гастролює з колишнім гітаристом і клавішником Oasis Полом Артурсом у турі Definitely Maybe. Раніше цього року він і гітарист гурту The Stone Roses Джон Сквайр також гастролювали зі спільним альбомом. Нещодавно Ноель також завершив серію фестивальних виступів зі своєю групою High Flying Birds.