Художник-антикорупціонер: хто такий Ай Вейвей, який створив новий мерч для Української правди

До свого 25-річчя "Українська правда" випустила лімітовану серію мерчу для учасників спільноти Клубу УП. Ілюстрацію Дон Кіхота створив один з найвідоміших сучасних митців Ай Вейвей.

УП.Культура розповідає, хто такий Ай Вейвей, чому він став популярним у світі та як митець погодився на співпрацю з Українською правдою.

Ай Вейвея називають найвпливовішим художником світу, зокрема й за його політичну позицію, чим можуть похизуватися далеко не всі сучасні митці. Він засуджує комуністичну політику Китаю, підтримує Україну та в своїй мистецькій практиці працює з темами свободи, прав людини, боротьби проти диктатури й цензури.

Символ надії та свободи

Минулоріч Ай Вейвей представив виставку, присвячену образу Дон Кіхота – вічного шукача правди, який став символом УП з моменту заснування.

Роботу помітила головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва та вирішила разом з CEO УП Андрієм Боборикіним спробувати зв'язатися з митцем:

РЕКЛАМА:

"Яким було наше здивування, коли Ай Вейвей не просто відповів, але і в наступному листі погодився, бо розуміє важливість незалежної журналістики для розвитку будь-якої демократічноі країни", - поділилася Севгіль.

Лімітований мерч УП з ілюстрацією Ай Вейвея Українська правда

В каталозі до тої самої виставки написано, що образ Дон Кіхота дуже важливий для художника з дитинства, і він звертався до нього в своїх ранніх роботах.

"А на дні народження УП цього року згадували, що Гонгадзе особисто запропонував використати це зображення в дизайні сайту. Ось так і працює тканина культури - спільним кодом поєднує Сервантеса, Пікаcсо, Ай Вейвея, історію й сьогодення української журналістики", - додав Андрій Боборикін.

Ай Вейвей та Україна

Крім ювілейного мерчу УП, художник неодноразово звертався до теми України й російсько-української війни. Його скульптура "Арка", створена у 2017 році, за словами митця набула нового значення після початку повномасштабного вторгнення в Україні.

Це 12-метрова скульптура, схожа на клітку, із заглибленнями у формі двох людських фігур.

Скульптура "Арка", представлена у Стокгольмі з 2022 року Getty Images

"Спершу мова йшла про расизм і глобальні кризи біженців, спричинені регіональною нестабільністю. З того часу ми спільно пережили пандемію, пройшли через ізоляцію і стали свідками того, наскільки вразливим є життя.

Зараз війна між Росією та Україною змусила п'ять-шість мільйонів людей покинути свої домівки", - розповів Ай Вейвей виданню The Art Newspaper.

2022 року, незадовго після початку повномасштабного вторгнення Ай Вейвей показав свою ретроспективну виставку у Відні.

"Вторгнення Росії в Україну проявило "хиткий фундамент" демократії", - розповів художник та висловив побоювання за "наше... так зване мирне життя з часів Другої світової війни".

"Пшеничне поле з воронами" Ай Вейвея Getty Images

Разом з понад 350 авторами, митцями, селебріті та мислителями, Ай Вейвей підписав публічного листа до політиків із закликом виступити проти "путінської агресії".

У 2024 році на своїй персональній виставці Вейвей представив картину "Пшеничне поле з воронами", натхненну однойменною картиною Ван Гога. Замість воронів на ній - FPV-дрони, з допомогою яких українці воюють з російськими окупантами.

Цензура, корупція і міжнародні виставки

Все почалося незадовго після народження художника. Через те, що батька Вейвея, поета Ай Ціна відправили у заслання, той мусив рости у трудових таборах на північному заході Китаю.

Спостерігаючи за жорстокою комуністичною політикою і переслідуваннями батька з боку державної машини, Ай став критиком китайської влади та захисником прав людини.

У 2008 році він запровадив власне розслідування про корупцію в китайському уряді. Після землетрусу в провінції Сичуань, у якому загинули тисячі дітей через обвал шкіл, збудованих з неякісних матеріалів, Ай Вейвей розпочав незалежне розслідування. Він звинуватив чиновників у корупції та приховуванні реального масштабу трагедії. У відповідь його побили, арештовували та переслідували.

Getty Images

У 2011 році художника заарештували в аеропорту Пекіна й утримували під вартою 81 день за сфабрикованою справою, пов’язаною з його політичною діяльністю. Того ж року китайського дисидента визнали найвпливовішим художником світу.

Під час ув'язнення до нього прийшла ідея написати мемуари. Українське видання під назвою "1000 років радощів і смутку", що вийшло у видавництві ArtHuss, стало одним з перших міжнародних перекладів.

Ай Вейвей та його ретроспективна виставка у Відні у 2022 році Getty Images

У 2015 році Ай Вейвей покинув Китай. Відтоді переїхав до Європи – проживає у Лісабоні, столиці Португалії.

Роботи Ай Вейвея зберігаються у колекціях провідних музеїв світу, серед яких – Центр Жоржа Помпіду в Парижі, LACMA, Музей Соломона Ґуґґенгайма, Музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку, галереї Tate у Великій Британії.