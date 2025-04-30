Художник-антикорупціонер: хто такий Ай Вейвей, який створив новий мерч для Української правди
До свого 25-річчя "Українська правда" випустила лімітовану серію мерчу для учасників спільноти Клубу УП. Ілюстрацію Дон Кіхота створив один з найвідоміших сучасних митців Ай Вейвей.
УП.Культура розповідає, хто такий Ай Вейвей, чому він став популярним у світі та як митець погодився на співпрацю з Українською правдою.
Ай Вейвея називають найвпливовішим художником світу, зокрема й за його політичну позицію, чим можуть похизуватися далеко не всі сучасні митці. Він засуджує комуністичну політику Китаю, підтримує Україну та в своїй мистецькій практиці працює з темами свободи, прав людини, боротьби проти диктатури й цензури.
Символ надії та свободи
Минулоріч Ай Вейвей представив виставку, присвячену образу Дон Кіхота – вічного шукача правди, який став символом УП з моменту заснування.
Роботу помітила головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва та вирішила разом з CEO УП Андрієм Боборикіним спробувати зв'язатися з митцем:
"Яким було наше здивування, коли Ай Вейвей не просто відповів, але і в наступному листі погодився, бо розуміє важливість незалежної журналістики для розвитку будь-якої демократічноі країни", - поділилася Севгіль.
Ай Вейвей та Україна
Крім ювілейного мерчу УП, художник неодноразово звертався до теми України й російсько-української війни. Його скульптура "Арка", створена у 2017 році, за словами митця набула нового значення після початку повномасштабного вторгнення в Україні.
Це 12-метрова скульптура, схожа на клітку, із заглибленнями у формі двох людських фігур.
"Спершу мова йшла про расизм і глобальні кризи біженців, спричинені регіональною нестабільністю. З того часу ми спільно пережили пандемію, пройшли через ізоляцію і стали свідками того, наскільки вразливим є життя.
Зараз війна між Росією та Україною змусила п'ять-шість мільйонів людей покинути свої домівки", - розповів Ай Вейвей виданню The Art Newspaper.
2022 року, незадовго після початку повномасштабного вторгнення Ай Вейвей показав свою ретроспективну виставку у Відні.
"Вторгнення Росії в Україну проявило "хиткий фундамент" демократії", - розповів художник та висловив побоювання за "наше... так зване мирне життя з часів Другої світової війни".
Разом з понад 350 авторами, митцями, селебріті та мислителями, Ай Вейвей підписав публічного листа до політиків із закликом виступити проти "путінської агресії".
У 2024 році на своїй персональній виставці Вейвей представив картину "Пшеничне поле з воронами", натхненну однойменною картиною Ван Гога. Замість воронів на ній - FPV-дрони, з допомогою яких українці воюють з російськими окупантами.
Цензура, корупція і міжнародні виставки
Все почалося незадовго після народження художника. Через те, що батька Вейвея, поета Ай Ціна відправили у заслання, той мусив рости у трудових таборах на північному заході Китаю.
Спостерігаючи за жорстокою комуністичною політикою і переслідуваннями батька з боку державної машини, Ай став критиком китайської влади та захисником прав людини.
У 2008 році він запровадив власне розслідування про корупцію в китайському уряді. Після землетрусу в провінції Сичуань, у якому загинули тисячі дітей через обвал шкіл, збудованих з неякісних матеріалів, Ай Вейвей розпочав незалежне розслідування. Він звинуватив чиновників у корупції та приховуванні реального масштабу трагедії. У відповідь його побили, арештовували та переслідували.
У 2011 році художника заарештували в аеропорту Пекіна й утримували під вартою 81 день за сфабрикованою справою, пов’язаною з його політичною діяльністю. Того ж року китайського дисидента визнали найвпливовішим художником світу.
Під час ув'язнення до нього прийшла ідея написати мемуари. Українське видання під назвою "1000 років радощів і смутку", що вийшло у видавництві ArtHuss, стало одним з перших міжнародних перекладів.
У 2015 році Ай Вейвей покинув Китай. Відтоді переїхав до Європи – проживає у Лісабоні, столиці Португалії.
Роботи Ай Вейвея зберігаються у колекціях провідних музеїв світу, серед яких – Центр Жоржа Помпіду в Парижі, LACMA, Музей Соломона Ґуґґенгайма, Музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку, галереї Tate у Великій Британії.