Римма Зюбіна (майже) безсмертна: Ірванець написав вірш про фейкову смерть акторки

Український поет та драматург Олександр Ірванець склав вірш про фейкове відео, яке шириться на YouTube про смерть акторки, ведучої та громадської діячки Римми Зюбіної:

"Хай ця істина химерна

Геть до кожного допре:

Римма Зюбіна (майже) безсмертна,

Тож не скоро ще помре!"

РЕКЛАМА:

У YouTube поширили відео про смерть української акторки та громадської діячки Римми Зюбіної, на що сама акторка іронічно відповіла.

"Як мене це насмішило, потішило і дало натхнення жити. Нарешті, вже є готовий шоуріл, на створення якого ніколи не мала часу.

Такі чудові відео і фото змонтовані, що сама собі заздрю, яке красиве життя я прожила. 19 хв. 28 секунд – стільки слів хороших про мене, стільки людей лайкає, 26 тис.переглядів, але ніхто не коментує, бо в шоці", – написала Зюбіна.

Відео опубліковано на каналі "Хроніка подій", де усього 211 підписників. На каналі за два тижні опубліковано близько 13 відео з однаковим підписом "5 українських Зірок, які пішли з життя сьогодні". На початку відео закадровий текст всюди однаковий, його озвучує штучний інтелект. А потім розповідають біографії відомих людей. Серед них – Римма Зюбіна.

Однак, акторка зазначила, що ШІ розповідаючи про її життя "трохи прибрехало", що Римма була у школі "затурканою і грала ЛесЮ УрАїнку в шкільному гуртку".

"Я завжди була аж занадто активною в громадському житті класу, школи, міста", – додала Зюбіна, а також пожалілася про жахливу фотокартку, яку додали до відео.

Мисткиня зазначила, що може жартувати на тему смерті, адже не раз помирала на сцені і в кадрі.

"Завжди треба думати, кому це вигідно? Але я думаю лише про те, що інформаційну війну ми програли", – підсумувала вона та на завершення додала уривок вірша Лесі Українки:

"щоб не плакать я сміялась,

я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає.

Без надії таки сподіваюсь

Жити буду – геть думи сумні".

Олександр Ірванець – український поет, прозаїк, драматург, перекладач, публіцист і громадський діяч. Він один із засновників відомого літературного угруповання "Бу-Ба-Бу" (разом із Юрієм Андруховичем та Віктором Небораком), яке стало символом літературного авангарду в Україні 90-х.

Автор понад двох десятків книг та численних публікацій у часописах і альманахах Європи й Америки. Серед них: "Рівне/Ровно", "Харків 1938", "Вогнище на дощі", "Хвороба Лібенкрафта" ті інші.

Римма Зюбіна – українська акторка театру й кіно, телеведуча та громадська діячка.

Працювала в провідних українських театрах, серед яких: "Молодий театр", Луганський обласний музично-драматичний театр, який нині працює в Сумах і актора продовжує з ним роботу, "Дикий театр" тощо.

У кіно Зюбіна дебютувала 1992 року в фільмі Дмитра Томашпольського "Про шалене кохання, снайпера і космонавта".

За понад 30 років роботи в кінематографі знялася у близько 100 телефільмах та у 11 повнометражних кінофільмах.

За головну роль у фільмі "Гніздо горлиці" акторка отримала премію "Золота дзиґа". Також за цю роль Зюбіну нагородили спеціальною відзнакою на Міжнародному кінофестивалі в Мангеймі у Німеччині і на Міжнародному кінофестивалі "Кохання це безумство" в Варні у Болгарії за кращу жіночу роль. Римма – дворазова лауреатка театральної премії "Київська пектораль".

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp!