Із загиблою письменницею Євгенією Духопельніковою попрощаються в Одесі

Євгенія Духопельнікова. Прощання з нею відбудеться 22 грудня об 11:00 в Одесі, Катерина Бережна у Facebook-сторінці. Вночі 17 грудня загинула письменниця, авторка книги "Дівчатка на війні. Подорож Долбоклюя" та волонтерка. Прощання з нею відбудеться 22 грудня об 11:00 в Одесі, повідомляє колежанка Євгенії, волонтеркау Facebook-сторінці.

Катерина просить не нести на прощання з Євгенією пластикових вінків, лише живі квіти, наприклад іриси, які Євгенія дуже любила.

"Ку***, сестро, ми з збиралися з тобою на море, коли я зберусь в відпустку. І ти виконала свою обіцянку. Я їду до тебе на море, але якось воно не так. От ні***я не так. Мандрівка Долбоклюя в засвіти тільки розпочинається", - пише про свою подругу Євгенію Катерина.

Євгенія Духопельнікова народилася в Харкові, волонтерила з 2014 року.

Фото Євгенії Духопельнікової з її сторінки у Facebook

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"Її книга "Дівчатка на війні. Подорож Долбоклюя" про те, що люди на війні насправді – живі. Вони жартують і плачуть, купаються в теплих озерах і ліплять сніговиків біля бліндажів, гладять котів і чухають собак", – ідеться в анотації книжки.

Чоловік Євгенії Духопельнікової, 44-річний молодший сержант Михайло Черник, продовжує захищати Україну в лавах ЗСУ.