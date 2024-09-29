Має площу 2000 квадратних метрів: у Луцьку презентували найбільшу картину в Україні

Твір Петра Антипа складається з понад 500 частин та 9 фрагментів

ВИПРАВЛЕНО 30.09.2024

Український художник Петро Антип створив найбільшу картину в Україні – вона розміщена в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку.

Артоб’єкт "Космогонія" встановив національний рекорд в категорії "Мистецтво" і отримав звання найбільшого твору малярства в України, повідомили в комітеті гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради.

Катерина Демидюк/Facebook Катерина Демидюк/Facebook Катерина Демидюк/Facebook Комітет гуманітарної та інформаційної політики Комітет гуманітарної та інформаційної політики Alex Kharvat/Facebook

Твір Петра Антипа складається з понад 500 частин та 9 фрагментів – його загальна площа становить 2000 квадратних метрів.

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"Космогонія" переносить глядачів у світ глибоких роздумів про природу буття, народження зірок та галактик, а також місце людини у нескінченному космосі. Роботи, представлені на виставці, наповнені філософськими символами та відображають сучасний погляд на взаємодію людства з навколишнім світом.

Це не просто мистецький твір, а символ потужності культури, духу та сили, які нині, як ніколи, відіграють важливу роль у світовому просторі", – написала заступниця голови комітету, нардепка Ірина Констанкевич.

У комітеті гуманітарної та інформаційної політики розповіли, що Петро Антип родом з Донецької області. Після початку повномасштабного вторгнення він разом із колегами заснував фонд збереження культурної спадщини SaveCultureUA.

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За волонтерську діяльність митця нагородили Орденом святого рівноапостольного князя Володимира – відзнакою Православної церкви України.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року картину українського художника Івана Марчука продали на аукціону сучасного мистецтва в Лондоні (Велика Британія) за 76,2 тисяч євро.