Що почитати дітям вголос: добірка казок для дошкільнят

Перші книжки залишаються у спогадах назавжди: пройдуть десятиліття, але від знайденої на горищі улюбленої зачитаної книжки перехопить подих та прийде ностальгія.

Ви можете обрати, що згадуватиме ваша дитина. Сучасні казки такі яскраві та захопливі, що вибір у книгарні перетворюється на муку, адже треба все! Саме для того ми й створили цю добірку – аби допомогти знайти ту історію, що зацікавить вашу дитину.

Добірка поділена на блоки за віком дітей, але вони дуже умовні і залежать більше від інтересу та індивідуального розвитку дитини. Тож наполегливо радимо заглянути в усі.

Багато книжок підійдуть і для найменших, однак саме в зазначеному віці вони можуть бути максимально корисними й саме тоді дитині найкраще розкривається їхній зміст. Приємного читання вам і вашим дітям – разом, на самоті, перед сном, у метро, перед садочком і щоразу, коли берете до рук ці чудові казки!

Для найменших 0 – 2 роки

Новонароджені малюки погано бачать, не розуміють слів, але вже люблять ваш голос та тембр. Тож якщо вагаєтеся, чи читати їм казки, – не вагайтеся, звісно, читати!

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Придбайте контрастні книжечки (невеликі картонні книжки без тексту та з великими чорно-білими малюнками) й розповідайте історії за зображеннями, поки немовля розглядає їх та вчиться фокусувати зір.

Казки для найменших часто анімалістичні, віршовані, містять мінімум тексту, а книжки з ними проілюстровані великими яскравими малюнками, можуть мати віконечка, рухомі деталі, фактурні елементи чи щось подібне.

Курочка Ряба, Рукавичка, Колосок, Котик і Півник тощо

У багатьох з нас першою казкою була "Курочка Ряба". Не бачимо жодних причин обирати для цієї важливої місії щось інше. Такі казки не потребують реклами. Їхні тексти короткі, вони мають мінімум дійових осіб й за ними легко слідкувати, сюжети повчальні та цікаві. Повторювані дії в казках роблять їх легшими для запам’ятовування, тож навіть найменші дітки часто знають такі казочки напам’ять.

Віршовані казки Ірини Сонечко

Герої казок цієї української казкарки прості і зрозумілі для дітей – песик Гавчик, котик Мурчик, мишка Мирослава. У неї багато віршованих історій про спецтехніку, яку завжди захоплено розглядають навіть найменші. У такі казки вплетені правила дорожнього руху, розпорядок дня, поради, як дружити, ділитися, полюбити себе та інші.

"Бодьо вчиться говорити" Марта Галевська-Кустра

Книжки про Бодя та його сім’ю розраховані "провести" дитину шляхом дорослішання. "Бодьо вчиться говорити" містить коротку історію про маленького хлопчика, який має старшу сестру і молодшого брата.

У серії книжок про Бодя є такі, які допоможуть подружитися з горщиком, дочекатися першого снігу, вкластися спати та вимовляти перші слова. Фото Yakaboo

Тексту небагато, але він рясніє вигуками та звуками, які легко повторювати найменшим: буль-буль, ну-ну, дзень-дзень тощо. Це перша книжка серії, радимо звернути увагу на повну колекцію.

Малюки 3 – 4 років

Діти все ще люблять історії про тварин, але тепер їм треба пригоди, яскраві захоплюючі сюжети (й це пояснює шалений успіх "Щенячого патруля").

Діти такого віку люблять полоскотати нерви комусь і собі, тож казки, де головні герої монстрики, роботи, привиди (за інтересами дитини), "зайдуть" на ура.

Для читання перед сном також будуть корисними терапевтичні казки, спрямовані на боротьбу зі страхами та утвердження в безумовності батьківської любові.

"Тедді, мамин помічник" Марія Лоретта Джиральдо

Діти особливо прикипають до книжок, де головні герої дуже схожі на них. У ведмежаткові Тедді легко впізнає себе чи не кожне дошкільня. Він любить бути поруч з мамою і допомагати їй, але водночас не хоче надто себе перевантажувати та тривалий час займатися чимось нудним. У серії книжок про ведмежа також є казки про боротьбу зі страхом, відпустку, відпочинок з татом.

Історії "Щенячого патруля" Кіт Чепмен

Суперпопулярний мультфільм є й у книжках, тож якщо ви обмежуєте екранний час дитини, історії про цуценят-рятувальників будуть вам особливо корисними. Співдія цуциків, їхня дружба та взаємодопомога поєднуються з пригодами та супроводжуються суперсилами. Який дошкільник не любить історії про суперсили?

"Лама Лама червона піжама і його мама" Анна Дьюдні

А ваші діти хочуть пити, їсти і пісяти водночас, коли вкладаються спати? Якщо так, тоді ви впізнаєте себе в мамі лами Лами. Щойно ламеня залишається саме в кімнаті, йому в пухнасту голову закрадаються страшні думки – а що, як мама ніколи не повернеться? Тож треба знову і знову її кликати, щоб вона прийшла і повернула йому відчуття комфорту і спокою.

Милі гримаски ламеняти Лами не залишать нікого байдужим. Фото Yakaboo

Коротенька, але дуже повчальна історія, аби поселити в дитини впевненість у тому, що ви завжди поряд – навіть коли треба відповісти на дзвінок у іншій кімнаті.

"Шусть і Шуня" Аксель Шефлер

Мишка Шуня і зайчик Шусть дружать і граються разом. Як і у всіх дітей, у них часто виникають складні ситуації, для яких вони разом шукають прийнятні рішення. Ці історії навчать, як поділити іграшки, побудувати спільну халабуду, заснути без улюбленої іграшки. За мотивами книжок в мережі є мультфільм з українським дубляжем.

"Тримайся міцно, моє будівництво", "Потяг-Дрімотяг" Шері Даскі Рінкер

У серії книжок американської письменниці та графічної дизайнерки Шеррі Даскі Рінкер про техніку короткі та максимально прості тексти. Однак, вони настільки вдало поєднані з ілюстраціями, що дорослим і самим буде приємно відкрити й погортати їх з дитиною перед сном.

"Потяг-Дрімотяг" – з тих книжок, які можна назвати ідеальними для засинання. У неї темнуваті, не надто яскраві ілюстрації, почергові розповіді про вагони завершуються здоровенними ліжками – врешті й сама історія виявляється лиш сном дитини, яка дуже любить потяги.

"Груффало" Джулія Дональдсон

Екологічна історія про Бабая :). Мишка вигадує страховисько, розповіді про яке захищають її від реальних загроз у лісі. Раптом виявляється, що чудовисько реальне і погрожує її зжерти. Ця казка чудово підходить для боротьби з дитячими страхами, вона спонукає шукати вихід з проблеми – навіть якщо тебе на кожному кроці намагаються проковтнути. Ну і, звісно, чудовий переклад Віктора Морозова, який переклав для нас книжки про Гаррі Поттера та "Чарлі і шоколадну фабрику":

" – Яка ти смачненька, – роззявив він пащу.

– Ось зараз тебе я на хлібчик намащу!

– Мене? – каже мишка. – Та ну, бійся Бога!

Та я ж найстрашніша у лісі, небого!"

"Що б не було" Деббі Гліорі

Лисеня вередує, як типова трирічка: трощить іграшки, розкидає речі, верещить. Поряд турботлива мама Лисиця, яка переконує, "хоч шкодив на зло, тебе я любитиму що б не було". Фантазія Лисеняти вигадує нові й нові ситуації, в яких мама точно розлюбить його, але мама запевняє, що навіть після смерті любов нікуди не зникне. Казка, аби утвердити дитину в безумовності материнської любові та обережно зачепити тему смерті.

"Туконі – мешканець лісу" Оксана Була

Надзвичайно красива та атмосферна книжечка, сюжет якої зацікавить дітей, а ніжні акварельні ілюстрації вподобають батьки.

Туконі – це казкові лісові мешканці. Вони добрі, дбають про рослини та тварин, слідкують за змінами пір року. Герой цієї історії – Мандрівник. Його легко впізнати за рюкзаком з жолудем, і зараз він саме мандрує – йде провідати свого друга.

У відгуках про цю книжку читачі зазначають, що вона стала справжнім відкриттям й підходить для книжки, яку можна пропонувати для першого самостійного читання. Що ж, чому й ні: тексту мало, він простий і зрозумілий. Користуйтеся ідеєю :).

Старшуни 5 – 6 років

Старша група садка все ще цікавиться тваринками, пригодами, страшилками. Однак, порівняно з меншими, це вже вибаглива аудиторія: готуйтеся до каверзних питань чомучок, які помічатимуть навіть дрібні неточності у сюжеті. Саме час для повчальних чуттєвих історій, великих книг казок та деталізованих дрібних ілюстрацій.

"Велика книжка кролячих історій" Женев’єва Юр’є

Надзвичайно атмосферна збірка казок про велику кролячу сім’ю. У них все, як і в людей: кроленята сваряться та ображаються, бояться, сумують і тужать, підтримують одне одного та безмежно люблять своїх рідних. Поруч турботливий тато Онисим та тітонька Цинія, які підкажуть вихід зі складних для дітей ситуацій. Кожна казка – окрема історія, тож читати вистачить надовго. Нині книги немає в наявності, та її можна придбати "з рук", після вжитку. Також в мережі є аудіоверсія казки.

"Друзяки-Динозаврики" Ларс Мелє

Усі батьки люблять дитячі книжки, в яких є гумор, – це робить казку глибшою для розуміння. Серія про динозавриків норвезького автора Ларса Мелє саме така. Це казки про дружбу, пригоди та кумедні ситуації, які трапляються не лише з головними героями Тіммі та Расмусом та їхніми друзями, а й кожним із нас.

"Історії хоробриків із Горішкових Плавнів" Катерина Єгорушкіна

Про Горішні Плавні ви точно чули, а про Горішкові? Це казкове місце, де ростуть найсмачніші горішки, і щасливо живуть дорослі й малі. Тут дбають один про одного, вчать дітей дружбі та тому, як подолати свої страхи. Тому й звуться герої книжки хоробриками. Якщо вашому малому хоробрику треба подолати якийсь страх, історії мешканців Горішкових Плавнів стануть вам в нагоді.

Вовчик з Горішкових плавнів трохи схожий на Вовка зі старого мультика про Капітошку, правда? Фото Yakaboo

"Літачок-рятівничок" Наталя Вовк

Маленький – не означає ні на що не здатний. Літачка не беруть до компанії інші літаки, суттєво більші за нього, тож він чекає дива в кутку ангара. Але іноді аби дочекатися дива треба вчинити його самому – як от врятувати хлопчика високо в горах. Зворушлива історія про сміливість, рішучість та доброту, яка не залежить ні від розміру, ні від віку.

"Котохатка" Галина Вдовиченко

Котики, які випадково стрілися на зимовій вулиці, мізкують над тим, як перезимувати. Вони радіють дрібницям, намагаються розважити себе знахідками зі смітника і своїми лапками ліплять нову домівку. Ця історія допоможе дитині розвинути співчуття до безпритульних тварин, додасть вашому спільному вечору затишку та тепла. А ще як після читання збудуєте халабуду…

"Велике місто, маленький зайчик, або Мед для мами" Іван Малкович, Софія Ус

Ця книга – хороша нагода перевірити, чи знає дитина всі необхідні дані, як от адреси, прізвища, місця роботи. Мама хворіє, їй потрібна допомога. Зайченятко бігло купувати мамі меду і загубилося. Місто гучне і велике й лякає малюка, але любов до мами допомагає йому взяти себе в лапки. Дуже зворушлива історія, яка не залишить байдужими ані дітей, ані дорослих.

"Рік в Ожиновому Живоплоті" Джилл Барклем

Олександра Орлова, перекладачка книги, у передмові зауважує, у 80-х роках ця історія знайшла відгук у серцях не лише британських дітей, а й дорослих. У кризовий для країни час масового безробіття та політичних перипетій "занурення у мініатюрний світ природи, дрібничок і смаколиків дарувало людям безцінні моменти щирої втіхи, замилування та ніжності". Перевіримо на нас?

Ця книга про мишок, які живуть у селищі Ожиновий Живопліт. Цілими днями вони заклопотані цілком мишачими справами, однак знаходять час і для розваг. Книга дозволить вам провести цілий рік з паном та пані Яблуневими, лордом та леді Гаймиш та іншими мешканцями Ожинового Живоплоту.

Людмила Панасюк, "УП.Життя"