Кінофестиваль в Торонто покаже фільм "Росіяни на війні" після закриття

Міжнародний кінофестиваль в Торонто (TIFF) повернувся до намірів показати документальний фільм "Росіяни на війні" Анастасії Трофімової. Попри те, що закриття фестивалю відбулося в неділю, 15 вересня, цього тижня планують показати фільм, який обурив кіноспільноту та звичайних українців.

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Фільм "Росіяни на війні" мають намір показати у вівторок, 17 вересня. Як повідомляється на сайті TIFF, покази відбудуться о 8:30 та 21:00 за київським часом.

У повідомленні, опублікованому в неділю ввечері, фестиваль повідомив, що квитки на покази фільму Трофімової вже доступні.

Минулого тижня, 12 вересня, TIFF повідомив про рішення не показувати стрічку "Росіяни на війні" нібито з міркувань безпеки.

Тоді оргкомітет заявляв, що "змушений поставити на паузу" покази фільму у п’ятницю, суботу та неділю, "оскільки стало відомо про значні загрози для діяльності фестивалю та громадської безпеки". Втім, вони також зазначали, що "фільм заслуговує на місце у переліку програми фестивалю" і організатори хочуть зробити прем'єру, "коли це буде безпечно".

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Пізніше поліція Торонто заявила, що TIFF прийняв своє рішення без жодних рекомендацій від правоохоронних органів.

Минулого вівторка, 10 вересня, коли фільм показували для ЗМІ та представників індустрії, пройшла акція протесту, організована українськими громадськими організаціями. В ній взяли участь офіційні особи, приміром, Генеральний консул України в Канаді Олег Ніколенко. Перед тим Ніколенко надіслав листа генеральному директору TIFF Кемерону Бейлі, де назвав включення фільму до програми "безвідповідальним".

Про фільм "Росіяни на війні"

"Росіяни на війні" – дркументальна стрічка російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової.

Трофімова народилася в Москві. Понад 10 років працювала у медіа та брала участь у різних документальних проєктах у Канаді, на Балканах, Близькому Сході та в Росії. Створила низку документальних фільмів для російського пропагандистського медіа Russia Today.

Фільм "Росіяни на війні" розповідає про те, як Трофімова проводить сім місяців разом з російськими військовими на окупованій частині України. Він не показує руйнувань і смертей, яких завдають росіяни українцям, а зображує російських окупантів звичайними людьми.

Один з солдатів у фільмі заперечує звинувачення в тому, що росіяни коять в Україні воєнні злочини. А сама Трофімова говорить, що поки створювала стрічку, не бачила нічого подібного.

Світова прем'єра фільму Трофімової пройшла на Венеційському кінофестивалі. Там його переглянула програмерка Міжнародного фестивалю документального кіно Docudays UA Дар'я Бассель. Вона наголосила, що стрічка лише здається антивоєнним фільмом, а насправді є прикладом якісної російської пропаганди.

Після венеційської прем'єри українці в Торонто почали виходити на протести, оскільки фільм було включено в програму місцевого кінофестивалю. Також реагували українські дипломати, Верховна Рада України та навіть новопризначений міністр культури Микола Точицький.