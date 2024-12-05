Смичком по ракеті. Композитор Роман Григорів випустив альбом "Irrenaissance"

Співзасновник лабораторії сучасної опери Opera aperta, композитор та лавреат премії УП-100 за 2023 рік Роман Григорів випустив музичний альбом "Irrenaissance". Усі композиції в ньому зіграні на каркасі касетного снаряду РСЗВ "Ураган", повідомляє медіа The Claquers.

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Альбом складається з 12 треків. Декілька пісень у ньому виконують ракетою сольно, також є триптих для ракети з оркестром. Також є записи разом із вокальним супроводом. Єдиним треком, де не звучить ракета, є останній – "Gloria".

"З одного боку, ірренесанс – це про відродження та деколонізацію української культури у контексті війни, з іншого боку, ірренесанс – це щось протилежне до ренесансу. Бо який може бути ренесанс сьогодні, зіграний на ракеті? Від початку повномасштабної війни ми відроджуємося як суспільство, відроджується наша культура, неколоніальне мистецтво. Але це відродження виходить зі смерті. Тож головна мета альбому – вкотре нагадати світові, що в Україні досі триває розв’язана Росією геноцидна війна", – розповів Григорів.

Перші твори композитор записав разом з "Київською камератою" у червні 2023 року. Виконали три твори у супроводі камерного оркестру в Андріївській церкві.

Пізніше їх виконували в Україні та за кордоном: перший концерт відбувся в листопаді 2023 року в Івано-Франківську, другий — у Берліні, в межах конференції Ukraine Recovery Conference у червні 2024, в Англії — у Бленгеймському Палаці (Оксфорд) на запрошення Oxbridge Foundation, що відбувся у жовтні.

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За межами України сприйняття перформансу відрізнялося. Коли в Україні слухачі переймалися виступом та сиділи у повній тиші, за кордоном сприймали, як звичайний виступ: " у Берліні деякі люди справді пройнялися цим дійством, яке я називаю перформативним ритуалом, але багато хто сприйняв його просто як виступ. Вони не могли повірити, що це справжній відпрацьований снаряд, а не муляж. А після перформансу підходили до ракети і, усміхаючись, робили з нею селфі. Таке нерозуміння ситуації — це дуже прикро".

Прослухати альбом можна на платформах Spotify, YouTube Music, Amazon Music.

Над альбомом працювали: Роман Григорів (автор ідеї, композитор, виконавець партії ракети), Олена Шикіна (авторка та виконавиця партії електроніки), Антоній Баришевський — фортепіано, Андрій Кошман (голос), Марічка Штирбулова (голос), Андрій Шахадинець (звукозапис та зведення), Віктор Вінтоняк (продюсер проєкту).