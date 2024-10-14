Костянтин Ліберов отримав французьку премію для військових кореспондентів
Українського воєнного фотографа Костянтина Ліберова назвали лавреатом премії Bayeux Calvados-Normandy Award. Її щорічно присуджують воєнним кореспондентам з усього світу.
Стежте за найважливішими подіями української культури в Telegram i WhatsApp!
Нагородження відбулося 11-12 жовтня у місті Байє у Франції, йдеться на сайті премії.
"Це велика честь і неймовірне досягнення – як особисте, так і для української військової фотографії загалом. Завдяки цій перемозі ми продовжуємо виконувати нашу місію – висвітлювати боротьбу України та показувати правду всьому світу", – зазначив Костянтин Ліберов.
Костянтин Ліберов здобув перемогу в категорії "Фото" з серією знімків "Війна в Україні. Біль, відчай та надія" за відкритим голосуванням глядачів. Також фотограф посів друге місце у тій самій категорії за вибором журі.
France 2 та BFMTV також отримали нагороди за репортажі з України.
Про премію воєнних репортерів
Премію Bayeux Calvados-Normandy Award започаткували у 1994 році у французькому місті Байє на честь 50-річчя висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни.
Метою премії є нагородження журналістів з усього світу престижними нагородами в чотирьох форматах ЗМІ: преса, радіо, телебачення та фотографія.
За час існування її отримували представники провідних світових ЗМІ: Associated Press, Reuters, BBC, CNN, Le Monde та інших. Цього року лауреатами премії стали переважно кореспонденти з фотографіями з Гази.
У 2022 році її лавреатами стали Мстислав Чернов та Євген Малолєтка за репортажі з Маріуполя. Чернов переміг в номінації Video Image та посів друге місце в номінації Television. Євген Малолєтка переміг в номінації Photo.