Квітень культурної людини: 18 мистецьких подій і прем’єр, які треба відвідати цього місяця

Афіша подій на квітень рясніє прем’єрами і фестивалями. УП.Культура звертає увагу на найцікавіші події Києва, Львова, Харкова, Одеси та Дніпра. Серед них:

дві театральні прем’єри британської класики від топових режисерів Давида Петросяна та Івана Уривського ;

та ; виставка батька українського модерну та автора герба-тризуба Василя Кричевського ;

; фестиваль квір-кіно;

книжковий ярмарок на ВДНГ;

довгоочікувана кінопрем’єра від кінорежисерки Ірини Цілик та письменника Артема Чеха.

Виставки

"Орнаментальні фуги " Василя Кричевського

Де і коли: Львів, Муніципальний мистецький центр, до 12 квітня

Харківський видавець Олександр Савчук представляє прихований бік мистецтва автора герба УНР та засновника українського архітектурного модерну Василя Кричевського – його орнаменти. На виставці представлені візуальний альбом зі 194 візерунків, панно на полотні та дерев’яні листівки. Савчук сподівається, що оприлюднення орнаментної спадщини Кричевського поверне український стиль в наш дизайн та архітектуру.

Елементи виставки і прототип грошової купюри, створеної Кричевським Львівський муніципальний мистецький центр

Також у Львові у Галереї "Шум" триває велика виставка українсько-американського графіка і скульптора Якова Гніздовського. А в Музеї "Територія терору" показують фотороботи з фронту полеглого поета і солдата Максима "Далі" Кривцова.

Виставка Якова Гніздовського "Світи" shum.artgallery

"Опалювальний сезон " Васі Дмитрика

Де і коли: Одеський національний художній музей, до 21 квітня

Дмитрик в ОНХМ вже практично резидент – це друга його виставка в цьому музеї другий рік поспіль. На попередній він дивував відвідувачів образом підвісної скульптури воїна "Мідного савана" та створював цифрові колажі з фотографій трупів російських солдатів, на яких приміряв карнавальні маски. Нині ж Вася Дмитрик використав цвяхи зі своєї майстерні та електромагнітний прилад, що рухає їх по поверхні аркушів. Залізо лишає механічні сліди на папері та показує глядачу лише процес та наслідки роботи машини, не пояснюючи, як діє цей механізм.

Де і коли: Київ, Мала галерея Мистецького арсеналу, до 28 квітня

"Дефлорація" – перша частина циклу проєкту про дослідження ключових виставок 1990-х "Практики розпізнавання". Однойменна виставка вперше відбулася 1990 року у львівському Суспільно-культурному центрі імені Леніна й одразу стала феноменом серед митців. Тоді художники Ігор Шульєв, Платон Сільвестров, Олександр Замковський та Андрій Сагайдаківський працювали з перетворенням ідеологічного простору музею Леніна в неформальну галерею.

В оновленій версії мисткині Оля Єрємєєва, Єва Кафідова, Настасія Лелюк і Марія Матяшова працюють з архівними матеріалами та додають в легендарну виставку сучасний жіночий погляд. "Дефлорація" тут відображена як "перманентна любов" та "безмежність".

Де і коли: Дніпро, Центр сучасної культури (DCCC), з 4 квітня до 30 червня

Виставка вперше була представлена в рамках 5-ї Київської бієнале у Довженко-Центрі як реакція на підрив росіянами Каховської ГЕС. В експозиції намагаються дослідити історію підкорення річки Дніпро, яку висвітлювали у кіно та мистецтві Дзиґа Вертов, Олександр Довженко та інші.

Тепер проєкт гастролює Україною і в першу чергу відправився до міста, з якого виходять пороги річки – до Дніпра. Особливо питання індустріалізації та використання природних ресурсів стало актуальним після влучання в гідроспоруди та дамбу ДніпроГЕС.

Виставка "Ріка кричала, вила, як поранений звір" у Довженко-Центрі Саша Коваленко

І не забувайте, що у Харкові у Єрмілов Центрі відкрилась виставка "Павло Маков. Фонтан виснаження 1994 – 2024". На ній художник, що живе і працює в Харкові попри все, розкаже про шлях цього твору від створення до 59-ї Венеційської бієнале.

Театр, опера, класична музика

"Коли цвіте полин" Райнера Бера

Де і коли: Львів, Театр Леся Курбаса, 3 квітня

Німецький танцюрист Райнер Бер, що у фільмі Педро Альмадовара "Поговори з нею" зіграв самого себе, поставив разом з львів'янами пластичну виставу. Жанр постановки він окреслив як "ви повинні танцювати життя". І намагається знайти можливість говорити про зцілення від розпачу і зневіри через рух, а не слова.

"Коли цвіте полин" Театр Леся Курбаса

Де і коли: Львівський театр ляльок, 25 квітня

Це прем’єра для підлітків. Але на ній стоїть позначка 16+. У виставі спробують розповісти про нормальне життя у не дуже нормальних умовах, а саме під час війни. Це саме той момент, коли люди за буденними справами можуть готуватись до власного похорону, весілля або зустрічі з "атомною русалкою".

Де і коли: Львівський органний зал, 6 квітня

"Твори, які звучатимуть на цьому концерті – це музика на вістрі часу. Це відображення сьогодення і тимчасова втеча у паралельну реальність, це хроніка війни, що переплелася зі спогадами з мирного життя та мріями про перемогу", – так в Органному залі розповідають про концерт творів молодих львівських композиторів, написаних під час повномасштабного вторгнення.

Де і коли: Харків, Art Area ДК, 11 квітня

Так, у Харкові продовжують ставити вистави. На цей раз муніципальний Театр Шевченка дає дві трагікомічні мініп'єси про немолоді подружні пари, кожна з яких має свою цікаву історію. Поступово, через комічні ситуації глядач знайомиться з почуттями, які герої зберегли один до одного.

Де і коли: Київ, театр Івана Франка, 24 квітня

Свіжий Шевченківський лавреат Іван Уривський ставить виставу про життя останньої католицької королеви Шотландії. Драма була створена німецьким драматургом і письменником Фрідріхом Шиллером на основі документальних матеріалів. Проте в театрі Франка переконані, що історія ця не є реконструкцією подій минулого в далекій країні, а є позачасовою і розповідає про нас і наше суспільство, "про ціну свободи, вічний конфлікт між "розумом" і "емоціями", силу впливу громадської думки на життя людини".

Фото з репетиції вистави "Марія Стюарт" Юлія Вебер

Де і коли: Київ, Театр Лесі Українки, 27 квітня

Буквально по сусідству від Театру Франка у колишньому театрі "російської драми" теж ставлять світову класику, що походить з Британських островів. За знамениту драму Вільяма Шекспіра береться Давид Петросян. Раніше класика у його виконанні вже мала успіх – це був "Процес" за Кафкою у Театрі на Подолі та "Візит" за Фрідріхом Дюрренматтом у Театрі Франка.

Де і коли: Київ, Музей Ханенків, 7 квітня

Молода оперна співачка Діана Зябченко стане солісткою вечора італійської музики в київському музеї. На події звучатимуть твори Вівальді, Перголезі та Россіні, а вокальні партії відтворюватимуть епоху бароко, золоту оперну добу Belcanto.

Де і коли: Київ, Київська опера, 19 квітня

Театр сучасної хореографії Kyiv Modern Ballet 19 квітня представить прем’єрний балет "Друзі" на музику латвійського композитора Петеріса Васкса. Під супровід віолончельного концерту четверо головних героїв переживають різні миті життя – кохання, дружба, гнів, ревнощі та надію.

Українська авторська музика

Де і коли: Київ, Національна філармонія України, весь квітень

Цього місяця столична філармонія щедра на прем’єри. 6 та 7 квітня тут відбудеться проєкт "Український електроакустичний вимір" про сучасний український звук. 9 квітня Київська камерата зіграє концерт "Так звучить моє вдома", 21 квітня відбудеться концерт композитора Святослава Луньова в межах проєкту "Сучасне і позачасове".

23 квітня на концерті "23.04.1968: Реконструкція" гратимуть музику за творами Лятошинського, Мейтуса та інших. Гурт стародавньої музики "Хорея козацька" 29 квітня виконає концерт, присвячений захисникам України під назвою "Вже воскресла Україна".

Кіно та фестивалі

"Ми, наші улюбленці та війна"

Дата початку прокату: 4 квітня

У квітні на кіноекрани виходить документальний фільм "Ми, наші улюбленці та війна" від блогера Антона Птушкіна. Стрічка розповідає про тварин, які так чи інакше постраждали від повномасштабного вторгнення, а також про волонтерів і небайдужих українців, які їх рятували.

"З початком повномасштабного вторгнення безліч українців полишили домівки, аби врятувати свої життя. Часто люди тікали, не встигнувши взяти найнеобхідніші речі, однак разом із домашніми улюбленцями. Хтось був впевнений, що їде на кілька днів, тож тваринок залишав вдома. Припнуті на ланцюгах собаки, замкнені у порожніх квартирах коти та тварини з зоопарків, зачинені у надійних клітках. Усі вони хотіли жити та потребували допомоги людей. І небайдужі люди відгукнулися", – йдеться в описі фільму.

Трейлер до фільму "Ми, наші улюбленці та війна"

"Я і Фелікс"

Дата початку прокату: 11 квітня

Стрічка української режисерки Ірини Цілик нарешті виходить в український прокат. Це повнометражний художній дебют режисерки. За свій документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" вона отримала Шевченківську премію і чисельні нагороди на міжнародних кінофестивалях.

"Я і Фелікс" знятий за сценарієм і романом Артема Чеха "Хто ти такий", який 2021 року отримав премію "Книга року ВВС". Він оповідає про наші 90-ті, в яких зростає головний герой хлопчик Тимофій, якому доводиться багато часу провести з ветераном афганської війни Феліксом. У ролі ветерана знявся харизматичний український поет та письменник Юрій Іздрик.

Трейлер до фільму "Я і Фелікс"

"Крашанка"

Дата початку прокату: 25 квітня

У кінотеатрах з’явиться сімейна комедія "Крашанка" про родину, яка вперше за довгий час збирається разом на свята. "Хтось прагне сімейного затишку, хтось нарешті знаходить час розібратися в собі, а от головний Забіяка будує ракету, щоб запустити її на москву під Великдень. Сучасні виклики вимагають креативних рішень - чи вдасться Іванові здійснити задумане?" – йдеться в анотації. В головних ролях – Станіслав Боклан, Олеся Жураківська, Дар'я Легейда і Володимир Гладкий.

Трейлер до фільму "Крашанка"

Фестиваль Sunny Bunny

Де і коли: Київ, кінотеатр "Жовтень"

З 19 по 26 квітня 2024 року відбудеться 2-й фестиваль ЛГБТКІА+ кіно SUNNY BUNNY. Раніше проєкт був частиною міжнародного кінофестивалю "Молодість", проте з 2023 став окремим заходом. Цьогоріч команда пропонує безкоштовні квитки для військовослужбовців, програму мають оголосити згодом.

Крім того, з 11 по 14 квітня у "Жовтні" відбудеться Тиждень австрійського кіно, де покажуть варті перегляду стрічки останніх років. Всього представлять 4 стрічки: "Ціле життя" режисера Ганса Штайнбіхлера, один з найкращих фільмів Берлінале за версією критиків "Лазня диявола", прем’єра цьогорічного "Санденсу" — "Прийшов, побачив, переміг" та спортивна драма "Виходячи за межі". Подію згодом зможуть відвідати не лише кияни, а й жителі Дніпра, Чернівців та Львова у місцевих кінотеатрах.

Де і коли: Київ, ВДНГ, з 25 по 28 квітня

Ще один фестиваль, хоч і не пов’язаний з кіно, відбудеться в Києві на ВДНГ з 25 по 28 квітня. "Книжкова країна" представить найбільші українські видавництва, презентуватиме виступи письменників, літературних критиків і блогерів. Відвідувачам пропоную лекції з психології, дискусії з представниками видавничого бізнесу, а з незвичного – шоу "читацький щоденник" з коміком та волонтером Василем Байдаком, лекція про принцесу Діану Уельську та книжковий бал. Загалом ярмарок пропонує освітній простір для дітей та дорослих, розважальний простір настільних ігор та благодійний стенд. До речі, вхід на подію вільний.