Березень культурної людини: виставки Ройтбурда, Горської, Макова, театральний ажіотаж та інші події, які варто відвідати

Виставки шестидесятниці Алли Горської та сучасного художника і директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда, анонсована ретроспектива Павла Макова – перший місяць весни обіцяє багато епічних мистецьких досвідів.

В березневій афіші також є Сергій Жадан у ролі пророка, новий фільм “Цензорка”, постмодерністські “Тіні забутих предків” і зустріч із Софією Андрухович, яка анонсувала вихід свого нового роману.



УП.Культура підготувала огляд найцікавіших культурних подій березня, де ми розповідаємо куди піти у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Черкасах, Рівному, Івано-Франківську, а також у Кривому Розі.



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Театри

“Зерносховище” режисера Максима Голенка – драматична вистава-переможниця театральної премії “ГРА” і претендентка на Шевченківську премію – гастролюватиме з Рівного до львівського театру Заньковецької 5 березня.

27 березня її зможуть подивитися й жителі Києва, в драмтеатрі Лесі Українки.

Події п’єси Наталки Ворожбит “Зерносховище” розгортаються в 1932 і 33 роках і описують радянську колективізацію і Голодомор.

Вистава "Зерносховище". Рівненьский академічний драматичний театр

Іншу п’єсу цієї ж драматургині і цього ж режисера показуватимуть в Києві. Постановку про початок повномасштабного вторгнення “Зелені коридори” дають у Театрі на Подолі.

На цю сцену у березні також зійдуть давньогрецька трагедія “Цар Едіп” та чудернацька комедія Шекспіра “Сон літньої ночі”. На березень вже навряд вдасться знайти квитки на “Процес” Франца Кафки, тому традиційно запрошуємо бронювати місця на квітень.

"Процес" в Театрі на Подолі Театр на Подолі

Театр на Лівому березі в Києві на 23-24 березня пропонує виставу “Самотній Захід”. Ця п’єса, подарована Театру ірландським драматургом Мартіном Макдоною, творцем фільмів “Залягти на дно в Брюгге” та “Банші Інішерина”. Якщо вам пощастило бачити ці кінострічки, то “Самотній Захід” транслює схожий настрій – похмурий, проте зворушливий.

Київський Театр на Солом’янці (“Театр на СОЛО”) занурює в сучасну українську драматургію у психологічній драмі “Голоси”. В анотації відсилаються до відомого психоаналітика Карла Юнга, а вже 17 березня запрошують глядачів визначити свої справжні бажання та поговорити з тими надокучливими голосами в голові.

Афіша вистави "Голоси" Театр на Солом'янці

Столичний Театр драматургів дає молодим постановникам волю творити, тому на березень аудиторія очікує одразу три прем’єри: український повоєнний кіберпанк “2-1=4.5.0.”, пластична вистава про комплекси “Тиснява” та історія про жіночі стереотипи, або “свято життя” на думку творців, – “Брикси”.

Постер до вистави "Тиснява" Театр драматургів

Харківський театр Шевченка 2 березня пропонує поглянути на трагіфарс “Падати.Літати” – романтичну історію з карколомними поворотами. Вистава створена за мотивами п’єси української драматургині Неди Нежданої “Самогубство самоти” і поєднана з баченням режисерки Оксани Стеценко. Цей тандем звертається до глядача з питаннями взаємин, розуміння та ізоляції.

Фрагмент вистави "Падати.Літати" Харківський державний театр імені Шевченка

Драматичний театр у Харкові звертається до сучасних проблем зовсім з іншого боку. 31 березня для дорослих, про що свідчать позначка 18+ та локація пабу, представлять сатиричну драму “Марабу” за романом британського письменника Ірвіна Велша. Це історія про Африканську савану та кам’яні джунглі міста, а також про емоції, які проживає людина.

Трейлер до вистави "Марабу"

Театр Василька в Одесі продовжує прем’єрні покази “Перевізника” драматургині Ганни Яблонської, що загинула під час теракту в Москві. Перші покази чорної комедії про сенс життя та смерті відбулися в кінці лютого.

"Перевізник" від одеської драматургині Ганни Яблонської

Багатим на театральні прем’єри лишається Львів. Тут тон задає театр Заньковецької. Максим Голенко (так-так, знову він!) і його команда пропонують багато новинок, серед яких вистава, натхненна Жаданом і всім його єством. “Я буду твоїми очима” – твір литовського режисера Андріюса Дарелу, що створив збірний образ героя-пророка за віршами, прозою та піснями Сергія Жадана. Прем’єра відбудеться 6 березня.

Мистецький простір “Фабрика повидла” протягом 5-7 березня відкриває камерний імерсивний перформанс “Клініка зцілення зламаного серця”. Глядачі та учасники намагатимуться взаємодіяти і “зцілювати” один одного історіями, перформансами та розділенням досвіду.

Перший академічний український театр у Львові для дітей та юнацтва підготував дві прем’єри. Для молодших створили виставу з українськими обрядовими піснями “Джерегеля. Дівич-доля”, де зібрали твори з різних регіонів України. Старшим, від 16 років, пропонують легку комедійну історію “Друзі” від французьких кінорежисерів Стефана та Давіда Фоенкіносів.

"Джерегеля. Дівич-доля" Перший академічний театр

Опера та балет

Одеська опера до дня народження Тараса Шевченка, 9 березня, надихатиме українців виступом з мотиваційною назвою “VLASNE. Ukrainian Project”. В програмі звучатиме музика композиторів України: від Дмитра Бортнянського, Семена Гулака-Артемовського, Миколи Лисенка до Володимира Івасюка, Квітки Цісик, Святослава Вакарчука та багатьох інших.

Ще одна подія до дня народження Тараса Шевченка – концерт Камерного хору "Київ", який відбудеться 9 березня в Українському Домі на Хрещатику. Колектив представить твори трьох українських композиторів на вірші Тараса Шевченка: Євгена Станковича, Мирослава Скорика та Валентина Сильвестрова.

Балет "Даремна обережність" Національна опера Львів

У Львові Національна опера знайомить глядачів зі світовою та українською класикою. Балет “Даремна обережність” – одна з найдавніших романтичних комедій, яку ставлять в операх протягом 200 років. Лібрето до твору створив хореограф Жан Доберваль ще у XVII столітті, а над нинішньою редакцією працювали балетмейстер, народний артист України Сергій Бондур і художній керівник Львівської опери, режисер Василь Вовкун.

Балет "Тіні забутих предків" Національна опера Львів

Як світову прем’єру у Львівській Опері презентують “Тіні забутих предків” – постмодерністське переосмислення твору Михайла Коцюбинського.

Події, зустрічі та презентації

Центр інтелектуального мистецтва Меркурій у Львові пропонує кураторську екскурсію від засновника мистецького простору Богдана Мисюги, що відбудеться 2 березня. Разом ви поблукаєте серед 400 робіт українських митців і спробуєте зрозуміти, який сенс у їх розділенні на так звані 5 періодів: мистецтво індивіда, мистецтво прогресу, мистецтво моральної опозиції, мистецтво цинічного дискурсу та мистецтво дієвих інтелектуалів.

Фрагмент виставки "Атитекст" Харківський літмузей

У Харківському літмузеї 2 березня також відбудеться екскурсія виставкою “Антитекст” від кураторки Тетяни Ігоришиної. Виставка ставить глядачу питання про формування культури через текст, а також розповідає про втрату і віднайдення текстів української літератури.

Перформанс Genesis від колективу Opera Aparta. Музей Ханенків

В Музеї Ханенків у Києві 2 березня проведуть презентацію книги “Як робити оперу в музеї під час війни?”, присвяченої створенню перформансу Genesis від Opera Aparta. У виданні зібрані фото з виступу, лібрето та окремі тексти про хореографію та сценографію.

"Прописи" в Івано-Франківську ПЕН Україна

Для всіх охочих дізнатися більше про сучасну українську культуру, а особливо для молодих авторів, Український ПЕН організовує другий фестиваль “Прописи” в Івано-Франківську. Протягом 6-10 березня на території Промприладу відбуватимуться відкриті лекції, поетичні та літературні читання з Тарасом Прохаськом, Мар’яною Савкою, Ростиславом Семковим, Мирославом Лаюком та іншими письменниками. Паралельно молоді автори відвідуватимуть закриті лекції та воркшопи.

Молодий театр у Києві 28 березня влаштовує літературник від української письменниці Софії Андрухович. Окрім літературних читань та розмови про наше сьогодення, на цій зустрічі Софія відкриє таємниці свого щойно дописаного роману з чудернацькою назвою "Катананхе".

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Виставки

Харківський ЄрмиловЦентр ще не оприлюднив своїх планів на березень. Але ми вже знаємо, що тут готують велику ретроспективну виставку сучасного українського художника Павла Макова. І з нетерпінням чекаємо оголошення дати відкриття.

Черкаська галерея BRAMA до 16 березня презентує виставку сучасних митців “Укорінення”. Через живопис, графіку та скульптуру молоді художники намагаються показати своє бачення національної ідентичності. На виставці представлені Анна Бартосік, Денис Тимчишин, Діна Нерубащенко, Євгенія Григор’ян, Марія Парамонова, Олексій Динник, Стефан Стойков, Яна Гудзан та Ярослав Леонець.

"Острів Херсон" в Черкасах Sklad N5 Gallery

Ще одна виставка, що відбувається у Черкасах, має назву “Острів Херсон” та представляє роботи Михайла Рая та Надії Петровської. До 16 березня глядачі зможуть побачити серію фотоколажів “Щоденник окупації” створений з робіт Михайла, що провів в окупації 9 місяців. Також на виставці буде спільний проєкт художників “Тригерні кулі” – предмети законсервовані у склі та бетоні.

Одна з картин висткавки "Любощі. Пестощі" "Я Галерея"

У Львові “Я галерея” пропонує виставку "Любощі і пестощі" з позначкою “18+”. До самого травня відвідувачі можуть досліджувати тілесність через призму різних культур, а також через власне сприйняття й толерантність. Серед робіт представлена японська еротична гравюра, твори Дюрера, Макса Клінгера, радянська “квартирна еротика” Василя Корчового.

Артцентр “Дзиґа” представляє одразу два проєкти, які можна буде побачити до середини березня. “Руїни та репродукція” Сергія Савченка осмислює фотознімки зруйнованих міст у Першу та Другу світову війну й порівнює їх зі світлинами, які зробили вже під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Експозиція виставки "Руїна. Репродукція" Дзиґа / Dzyga

Музей мистецтв Прикарпаття в Івано-Франківську пропонує меморіальну виставку з нагоди 90-річчя митця-графіка та громадського діяча Степана Каспрука. Однойменна виставка представляє графічні твори франківця: офорти, ліногравюри, офорти, ксилографії, акватинти та літографії.

У Дніпрі галерея “Артсвіт” 7 березня представить виставку сучасної мисткині Тетяни Пухнавцевої “Обірваний край”. Вона розповідає про недосконалості, слабкості та крихкість людського життя. Художниця працює з техніками художнього друку, графікою, створенням книжок та самвидаву.

Постер до виставки Нікіти ТІтова "Віра" в Кривому Розі KRCC

Криворізький центр сучасного мистецтва презентує глядачам виставку “Віра” художника та ленд-артиста Нікіти Тітова. До 24 березня в мистецькому просторі діятиме експозиція з творами, через які митець передав переживання та роздуми стосовно війни. Нікіта Тітов увійшов до списку УП-100. Лідери під час війни.

Найбільше виставок на різний смак усе ж може запропонувати столиця. Як і криворізька “Віра”, виставковий проєкт галереї Imagine Point “Сплутані звивини” осмислює війну та життя в контексті повномасштабного вторгнення. Куратором виставки став музикант Олександр Ляпін, який разом з художником Олексієм Малих об'єднав 17 митців.

Галерея White World представить виставку “Весна прийде!” 1 березня. Організатори зазначили, що головною темою експозиції є надія українців попри тривоги, напругу та щоденний опір.

Національний художній музей запускає благодійний виставковий проєкт “Колектив”. Від 2 березня глядачі зможуть познайомитися з роботами 16 сучасних українських митців: Ірини Максимової, Діани Рубан, Дмитра Козинця, Сергія Греха, Вови Кено, Лери Деркач, Алекси Агієнко та інших. З 20 березня розпочнеться аукціон робіт художників, кошти з якого направлять на проєкт “Спільнота” від фонду “Рідні”, а саме на допомогу дітям-сиротам та дітям, постраждалим від війни.

У березні Національний художній музей також проводитиме "Музейний лекторій". Науковці та мистецтвознавці розповідатимуть про Тараса Шевченка, творчість середньовічного київського митця Алімпія Печерського, художників доби бароко та XVIII століття.

Від 8 березня в Pinchuk Art Center відбуватиметься виставка Олександра Ройтбурда. Куратором проєкту про цього яскравого сучасного художника та вже легендарного директора Одеського художнього музею є мистецтвознавець Костянтин Дорошенко. Він пропонує подивитись на творчість Ройтбурда через призму заємодії культури, соціуму та влади.

Експонат із серії "Порожнеча". Галерея "Лавра"

У київському відділенні “Я Галереї” до кінця квітня експонується виставка вуличного художника-аноніма Rubae “Деструктивізм”. У своїй творчості він намагається відобразити різницю між вандалізмом та “стріт-бомбінгом”. Як розповів сам митець, будь-який вуличний художник має слідувати чітким правилам графіті-арт спільноти: навчитися взаємодіяти та зливатися з міським ландшафтом і архітектурними об’єктами, будувати гармонійну систему.

Український дім в Києві протягом березня та квітня представлятиме виставковий проєкт "Алла Горська. Боривітер". За словами організаторів, крім творчості художниці-монументалістки, експозиція буде присвячена громадській діяльності дисидентки Горської та її однодумців з клубу творчості "Сучасник".

Кіно

Трейлер фільму "Цензорка"

7 березня в український прокат виходить мелодрама “Цензорка” спільного виробництва України, Словаччини та Чехії. Світова прем’єра відбулася на Венеційському кінофестивалі, де стрічка отримала нагороду за Найкращий сценарій.

Головна героїня фільму, Леся – молода мама, яка народила дитину у спеціальній вʼязниці. З нею там знаходяться й інші ув’язнені з новонародженими дітьми, а за її життям спостерігає одна зі співробітниць – цензорка Олена. Однак з часом їй все складніше дистанціюватися від Лесі. Дії фільму відбуваються в одній з реальних в'язниць – Одеській виправній колонії № 74.

Трейлер фільму "Смак свободи"

Крім того, 7 березня в прокаті з'явиться фентезійний фільм "Смак свободи" режисера Олександра Березаня. Натхненням для написання історії слугувала книга 1929 року "Перша українська загально-практична кухня", написана Ольгою Франко.

Трейлер фільму "Я, Побєда і Берлін"

Також 21 березня на великих екранах з’явиться стрічка “Я, Побєда і Берлін” за однойменною повістю українського музиканта Кузьми Скрябіна. Сюжет розгортається у 90-х, коли молодий музикант Кузьма разом зі своїм другом їде бо Берліна, щоб обміняти радянську “Побєду” та Мерседес.

Трейлер фільму "Лишайся онлайн"

Від 28 березня в прокат виходить український фільм “Лишайся онлайн”. Це одна з небагатьох стрічок, створена у форматі скрінлайфу. Головна героїня Катя отримує ноутбук, щоб допомагати військовим, проте виявляє що син власника втратив зв'язок з батьками під час евакуації з Бучі.