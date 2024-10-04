Найкращі події жовтня. Рекомендує УП.Культура

У жовтні кількість культурних подій збільшується, ніби гриби після дощу. Тож УП.Культура зібрала найкращі з них й тепер пропонує їх вам.

Наш прогноз на місяць такий: запасіться дощовиком і парасолькою, виділить декілька днів на культурний відпочинок і обов'язково купіть квитки для поїздки до Києва та Львова. Адже між двома культурними столицями цього місяця справжнє протистояння найдостойніших. У підбірці – відновлена версія "Кольору граната" до 100-річчя Сергія Параджанова, горор-вистава за повістю Оксани Забужко, перша виставка відомого американського дизайнера, 14-й міжнародний органний фестиваль та багато іншого.

Для вас своїми рекомендаціями поділилися наші авторки: театральна оглядачка Мар’яна Семенишин, музична оглядачка Наталка Писанка, артоглядачка Ольга Дуденко, журналістки Марія Кабацій й Анастасія Большакова та редакторка Тетяна Пушнова.

Час брати свої блокнотики і календарики й занотовувати усе з нашого списку!

Театр

Де і коли: Київ, Культурний кластер "Краків", 5 жовтня

ВІДЕО ДНЯ

Харківський театр ляльок вирушає до Києва й покаже там свою прем’єрну горор-виставу за мотивами повісті Оксани Забужко. За постановку взялася головна режисерка Харківського театру ляльок Оксана Дмітрієва, а до створення проєкту долучилися акторки театру, зокрема Лілія Осєйчук.

Ця вистава – не лише нагода відкрити для себе містичну "історію дорослішання двох сестер як жіночу версію легенди про Каїна та Авеля", а й можливість підтримати театр, який відновив роботу ще у 2022 році й продовжує працювати для харків’ян попри безпекову ситуацію.

Харківський театр ляльок Афанасьєва

Де і коли: Київ, Театр драми і комедії на лівому березі, 19-20 жовтня

Головна режисерка театру Тамара Трунова задумала поставити "Гамлета" ще напередодні повномасштабного вторгнення, проте вистава побачила світ у Німеччині в 2023 році, з успіхом відвідала європейські фестивалі і лише зараз повертається на лівий берег.

"HA*L*T" – "вистава про виставу, яка не відбулась", про те, що якась частина нас так і залишиться назавжди вирізаною з життя.

Як бонус пропонуємо ще одну прем'єру Театру на лівому березі – "Копи проти равликів" режисера Роба Фельдмана. Але перед походом в театр автори наполегливо радять прочитати анотацію до вистави.

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Виставки

Де і коли: Львів, Module of Temporality, з 5 жовтня

До України вперше завітає нью-йоркський дизайнер Стефан Загмайстер зі своєю персональною виставкою. Його роботи представлені в провідних артінституціях світу, серед яких MoMA у Нью-Йорку, музеї мистецтв Філадельфії, Чикаго та Відня.

У проєкті Beautiful Numbers він досліджує тему людського прогресу, тож в експозиції поєднує дизайн та дані, зокрема від ООН, Світового банку та інших глобальних і національних баз даних, перетворюючи цифри у візуальне мистецтво.

Як розповідають організатори, Загмайстер відвідає Львів особисто і виступить на конференції "Дизаріум", а роботи митця створені спеціально для виставки в Україні.

Стефан Загмайстер — нью-йоркський дизайнер австрійського походження. don’t Take Fake

Де і коли: Київ, Pinchuk Art Centre, з 4 жовтня 2024 по 19 січня 2025 року

У PinchukArtCentre представлять роботи 21 художника й художниці з Європи, Азії, Африки та Південної Америки, що стали номінантами міжнародної премії з підтримки молодих митців. Їх обрали серед 12 тисяч заявок зі 181 країни світу.

А вже наприкінці жовтня журі обере переможців головної та спеціальної премії. Головний переможець отримує 100 тисяч доларів, а спеціальні відзнаки у розмірі 20 тисяч доларів вручать 5 учасникам.

Де і коли: Львів, Jam Factory Art Center, з 19 жовтня

Ця колективна виставка присвячена взаємодії всередині різних суспільних груп у часи великих травм і потрясінь. За основу концепції куратори обрали стабільність різних архітектурних форм, які тримаються без додаткових опор.

Виставка пропонує разом зануритися і прожити різні досвіди людей через два простори: підвальний поверх з "Простором Минулого" і головний виставковий зал як "Простір Теперішнього".

Архітектор і художник Олександр Бурлака спеціально для "Структури взаємности" створив конструкцію, в якій упродовж виставки відбудеться низка взаємодій і розмов. Тому до створення нових сенсів війни організатори запрошують усіх своїх відвідувачів.

Музика і концерти

Де і коли: Київ, Національна філармонія України, 12 та 13 жовтня

Команда колективу Open Opera, що раніше створила проєкти Musica Sacra Ukraina, опери й концерти барокової музики, тепер береться за музичний театр. Цього разу вони створюють нову постановку на основі semi-опери XVII сторіччя Генрі Перселла та Джона Драйдена.

Режисеркою постановки легенди про англійського короля стала Олена Савчук, а драматург Андрій Бондаренко створив адаптовану версію драматичного тексту лібрето.

Національна філармонія України

Де і коли: Львів, Органний зал, з 3 жовтня по 3 листопада

На відвідувачів чекає 14 концертів, виступи світових зірок з Франції, Німеччини, Польщі, Литви, а також провідних українських органістів. А також команда Органного залу обіцяє своїм відвідувачам неочікувані комадорації між музикантами.

На сцені виступлять зірки органної музики – Ярослав Врублевський (Польща), Міхал Шостак (Польща), Юрате Ландсберґіте (Литва), Міхаель Феттер (Німеччина), а також Ірина Харечко (Київ), Світлана Позднишева (Львів), Надія Величко (Львів), Олена Мацелюх (Львів).

А 3 листопада, у річницю відкриття Львівського органного залу відбудеться урочистий концерт-закриття фестивалю.

Вже 14 рік поспіль у Львівському Органному залі відбувається міжнродний фестиваль. Львівський органний зал

Кіно і фестивалі

"Колір граната"

В кіно з 9 жовтня

До 100-річчя з дня народження режисера Сергія Параджанова в Україні покажуть відреставровану версію стрічки українського режисера. Це вже вдруге в історії ЮНЕСКО проголошує рік імені Параджанова, річницю народження якого відзначили 9 січня.

Над реставрацією режисерської версії стрічки працював фонд Мартіна Скорсезе спільно з Cineteca di Bologna. За цю роботу Скорсезе здобув премію Інституту Параджанова-Вартанова 2014 року.

"Колір граната" — це поетична кінопритча про вірменського поета Саят-Нова, знята у 1968 році на кіностудії "Вірменфільм". Через алегоричні образи Параджанов показав дитинство, юність, зрілість, старість і смерть поета.

Фільм можна буде побачити в чотирьох українських містах:

в Києві 9 жовтня в "Будинку кіно";

в Одесі 7 жовтня в ТРЦ "Гагарін плаза";

в Дніпрі 8 жовтня в ТРЦ "Дафі";

в Житомирі 9 жовтня в ТРК "Глобал UA".

"БожеВільні"

В кіно з 31 жовтня

Фільм "БожеВільні" розповідає про волелюбного меломана Андрія Довженка, який потрапляє до закритого закладу – спеціалізованої психіатричної лікарні, де стикається з усією жорстокістю каральної психіатрії СРСР. Знайомлячись з "пацієнтами" закладу, Андрій починає осягати, що саме стоїть за його бунтом проти радянської системи.

Головного героя на екрані втілив актор Театру на Подолі, нині військовослужбовець Костянтин Темляк. Інші ролі зіграли: Наталія Бабенко, Ірма Вітовська, Дмитро Олійник, Андрій Мостренко, Остап Ступка та інші.

P. S. Цьогоріч досить неочікувано повернувся мистецький фестиваль GOGOLFEST, який відбудеться з 18 по 20 жовтня. Він продовжив мандрувати Україною і цього разу прямує до Запоріжжя. А головною темою обрав свято Покрови.

Втім, наша редакція радить звернути увагу на безпекову ситуацію в місті, оскільки від початку осені росіяни посилили авіаційні обстріли КАБами.