До давньоруської Кирилівської церкви нарешті повернули богослужіння українською

У визначній українській святині – київській Кирилівській церкві вперше за понад 30 років відбулася Божественна літургія українською мовою, повідомляє пресслужба Православної церкви України.

Літургію очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Під час проповіді він зазначив, що український народ проти волі завойовників залишався живим.

З 1994 року в Кирилівській церкві відбувалися богослужіння Московського патріархату – і до кінця січня 2025-го.

"Кирилівська церква після Софії Київської – другий столичний храм часів давньої Київської держави, заснований ще у ХІІ столітті. Ця церква збереглася до наших днів майже у первісному вигляді. Важко осягнути, скільки всього пережила ця унікальна святиня, скільки витримала ворожих навал, окупантів, богоборців тощо. Але вона дивом вистояла – на втіху нам і на славу Божу", – йдеться у повідомленні ПЦУ.

РЕКЛАМА:

Кирилівська церква стане осередком Луганської єпархії. Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко сказав, що місце для богослужінь шукали з 2024 року – цим займались представники ОВА та керуючий управлінням обласної єпархії архієпископ Лаврентій. Священники служитимуть тут аж до звільнення Луганщини.

Вперше за кілька десятиліть у Кирилівській церкві Божественна літургія відбулася українською мовою Олексій Харченко/Facebook

Про Кирилівську церкву

Будівля Церкви Святих Кирила та Афанасія Александрійських є частиною Національного заповідника "Софія Київська" і є пам'яткою архітектури національного значення.

Церкву заснували у ХІІ столітті і за майже 900 років свого існування вона мала різні статуси: від монастирського храму до лікарняної церкви при інвалідному будинку. Пам’ятка пережила навалу хана Батия, пограбування гетьмана Януша Радзивіла, пожежі, знищення дзвінниці Кирилівського монастиря тощо.

Святий Кирил учить царя. Фреска ХІІ ст. В образі царя представлено засновника храму князя Всеволода Ольговича. Кирилівська церква

Після великої київської пожежі 1734 року до відновлювальних робіт залучили відомого українського архітектора Івана Григоровича-Барського. За його проєктом церква набула барокових рис.

Наприкінці ХІХ століття відбулась реставрація церкви. Храм частково зберіг оригінальний давньоруський монументальний живопис. А також містить фрески художника Михайла Врубеля, що зроблені були під час реставрації наприкінці ХІХ століття.

Михайло Врубель. Богоматір з Немовлям. Цинк, олійний живопис, 1885 рік Кирилівська церква

У 1929 році Кирилівську церкву оголосили державним музеєм-заповідником, у той час, як навкруги масово знищувалися пам’ятки давньоруської та української барокової архітектури.

З 90-х років у храмі були відновлені богослужіння Московського патріархату, які відбувалися щосуботи та щонеділі, а також у дні великих православних свят. Тепер в ці дні тут правитимуть українською.