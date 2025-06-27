Львівський хор "Гомін" підірвав ТікТок: в чому секрет популярності

За три дні відео з концерту хору "Гомін" у Львівському органному залі зібрало понад 4,8 мільйона переглядів та 225 тисяч лайків у TikTok. В кадрі – молодий соліст у чорній сорочці, а навколо нього учасники хору. Усі разом вони співають "Цей сон" Степана Гіги а капела (без музичного супроводу).

Квитки на концерти "Гомону" розібрали на усі події, включно до грудня.

Глядачі в коментарях захоплено цікавляться, що це за концерт та як на нього потрапити. Коментарі рясніють словами на кшталт: "Від цього виконання аж мурашки", "бомбезний акапельний спів", "найкращий інструмент – людський голос".

@lvivorgan 😎Завершується співочий сезон найкращого хору 2024 року за версією “Укрінформ” — хору “Гомін”! Не пропустіть фінальні концерти, аби зарядитися енергією, драйвом і любов’ю до української пісні! 🎶 Вечори, які вам ще довго будуть снитися: 🔸 2 липня / 19:00 — “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” Ностальгія, ретро, пісні, які знаємо з дитинства — перевірений рецепт гарного вечора. 🔸 11 липня / 19:00 — “Цей фольк, цей фольк…” Гомінкий, справжній — український фольк у виконанні “Гомону”! 🔸 13 липня / 19:00 — “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” Ще одна нагода поринути у світ українського ретро — обіймаємо вас піснею! 💥 Не проґавте — буде яскраво, буде по-справжньому, буде “Гомін”! ♬ оригінальний звук - Львівський Органний

Але більшість все ж звертає увагу на важливого героя відео – соліста з бородою та на його харизматичний виступ з руками в кишенях й чарівною посмішкою.

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"Дівчата, не дякуйте. Отой прекрасний чоловік, чий неймовірний голос та чарівна зовнішність вже добу змушують нас слухати Львівський муніципальний хор "Гомін" – Вадим Яценко. Художній керівник колективу та диригент.

А пісня, яка усім так запала до душі – в програмі "Цей хор, цей хор". Там українські ретро пісні", – пише користувачка Facebook Василіса Мазурчук.

Програма "Цей хор, цей хор", з якою виступають герої відео, існує з 2024 року, й лишалася непомітною для такого широкого кола публіки. Втім після вірусного відео завершення сезону дещо розширили. Як повідомили у Львівському органному залі, за численними проханнями хор проведе ще кілька концертів цієї програми.

Виступ хору "Гомін" у Львівському органному залі leopolis.news

Причиною такого стрімкого злету може бути зміна іміджу диригента і художнього керівника хору Вадима Яценка – нещодавно він змінив вуса на бороду. Цей спалах уваги – приклад того, як соціальні мережі здатні повертати інтерес до академічної сцени, але за своїми правилами, через чіпкий образ і харизму.

Вадим Яценко без бороди, втім з вусами Львівський органний зал

Хто такі хор "Гомін"

Невідомо, чи відео призведе до сталої популярності академічної музики, чи лише перетвориться на мемний контент з бородатим чоловіком. Однак варто розповісти, хто ж такі хор "Гомін".

Львівський муніципальний хор "Гомін" створили у 80-х роках, щоб популяризувати хоровий спів. Хор працює з українською музикою різних років. Репертуар хору складають пісні українських композиторів, народні та повстанські пісні, твори хорових композиторів Європи та Америки, сучасна музика.

Із 2023 року хор "Гомін" увійшов до складу Львівського органного залу, а з серпня 2023 року головним диригентом та художнім керівником хору став Вадим Яценко, під керівництвом якого "Гомін" в оновленому складі у жовтні цього ж року успішно представив Україну на Міжнародному хоровому фестивалі у місті Лунд (Швеція).

Львів славиться своїми акапельними хорами. Згадаймо хоча б акапельну чоловічу формацію "Піккардійська Терція", яка 2008 року здобула Національну премію Шевченка.