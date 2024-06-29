"Буде загадково та еротично": в Україні знімуть містичний фільм "Мавка"

Мультфільм "Мавка" після успіху в Україні і міжнародному прокаті матиме продовження – компанія FILM.UA працює над створенням містичного трилеру для підлітків.

Про це в інтерв'ю "УП. Культура" розповіла продюсерка анімаційного фільму Ірина Костюк.

"Ми розвиваємо цей проєкт ("Мавку" – ред.) в інших форматах… Ми плануємо ігровий фільм – вже на аудиторію підліткову. Там ми віддамо дань більше міфології оригінальній, і сама "Мавка" буде дуальним персонажем.

Міфологія українська і всі персонажі звідти, вони такі двошарові – там немає однозначного добра і зла. Звичайно, це не буде щось прямо фізіологічне і непривабливе – ми не будемо бачити органи через спину, як мавок зображують в міфах.

Все буде дуже красиво та містично, загадково та місцями навіть еротично", – каже продюсерка.

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Як міжнародний референс проєкту вона навела приклад "Сутінків" – саги про вампірів.

Також команда готує анімаційний серіал-пріквел. Для цього вже законтрактували копродакшн-партнерів – французьку компанію TeamTo.

"Ми вже робимо анімаційні тести – в серіалі Мавка буде трошки молодшою. І, відповідно, ми розраховуємо на молодшу, ніж у повнометражного мультфільму, аудиторію", – зазначає Ірина Костюк.

Виробництво мульсеріалу для дітей розпочнеться наступного року.

Нагадаємо, "Мавка" стала найкасовішою анімацією за всю історію українського кінопрокату.