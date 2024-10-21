Автори з 18 країн, 9 тисяч гостей та 400 тисяч відеопереглядів: результати Lviv BookForum

Публічна розмова із Салманом Рушді про його нову книгу "Ніж". Модератор розмови – Олександр Михед, письменник, член Українського ПЕН.

Організатори Міжнародного літературного фестивалю Lviv BookForum підбили підсумки цьогорічної події. На різних подіях фестивалю взяли участь автори та інтелектуали з 18 країн світу, а трансляції набрали майже 412 тисяч переглядів, повідомляє пресслужба.

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"Упродовж чотирьох днів ми мали можливість слухати поезію з усього світу, ділитися досвідом, говорити про майбутнє людства та України і навіть танцювати на Ночі (вечорі) поезії та музики non-stop. Головна магія, яка відбувається після фестивалю – це початок підготовки до наступного – і зараз ми активно працюємо з партнерами, щоб повернутися у 2025 році", – розповідає програмна директорка фестивалю Софія Челяк.

Всього на фестивалі відбулися 24 події кураторської програми та 120 подій видавництв і партнерів. Відвідати дискусії та поспілкуватися з авторами наживо прийшло понад 9 тисяч гостей.

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До BookForum долучилися: лавреат Букерівської премії Салман Рушді (Британія), дослідниця постколоніалізму Ґаятрі Чакраворті Співак (Індія), журналіст Девід Ремнік (США), лавреатка Оскару Василиса Степаненко, літературознавець і письменник Мирослав Шкандрій (Канада), письменниця Софія Андрухович, філософ Вахтанґ Кебуладзе, поети та поетки: Остап Сливинський, Юлія Мусаковська, Ярина Чорногуз, Катерина Міхаліцина – і ще десятки авторів та культурних діячів.

Трансляції онлайн на каналах медіапартнерів Форуму зібрали майже 412 тисяч переглядів. Записи подій досі можна переглянути на офіційних каналах фестивалю на Facebook BookForum, а також на YouTube. Подивитися записи англійською мовою з іспанськими субтитрами можна на каналі диджитал-партнера HAY Festival.

"Співпраця із Hay Festival вписує нас у світову історію як одну із рівноцінних, партнерських спільнот, які мають що принести на світову інтелектуальну сцену. Фул-хаус на всіх подіях – доказ того, що українська культура перебуває у зоні росту, попри всі виклики триваючої війни", – підкреслює письменниця, філософиня та учасниця 31-го Lviv BookForum Ольга Муха.

Усі події відбувалися на 9 локаціях у середмісті Львова, до подій долучилися 28 українських видавництв.