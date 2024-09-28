Усі розділи
Підтримати УП

“Мегалополіс” – монументальний делірій від Френсіса Форда Копполи

Соня Вселюбська — 28 вересня, 06:00
"Мегалополіс"
“Мегалополіс” – монументальний делірій від Френсіса Форда Копполи

Чотири десятиліття поспіль Френсіс Форд Коппола розробляв ідею “Мегалополісу”. Він переписував сценарій, затверджував акторів на ролі і скасовував результати кастингу, шукав фінансування і врешті продав свою виноробню за 120 мільйонів, щоб зняти фільм, який він називає проєктом свого життя.

І от стрічка про одержимого архітектора Нового Риму вийшла у прокат і далеко за рамки типового глядацького кіно.

Кінокритикиня Соня Вселюбська розповідає про фільм і згадує, за що ми любимо Копполу, який уже вписав у світовий кіноканон “Апокаліпсис сьогодні”, “Хрещеного батька” і “Дракулу”.

Стежте за найважливішими подіями культури в Telegram i WhatsApp!

Ще задовго до премʼєри на Каннському кінофестивалі обговорення фільму почало набувати рис скандалу. Чимало анонімних коментарів про хаос на зйомках, дивна поведінка режисера і чутки про зловживання психотропними речовинами, скарги про домагання на майданчику – все це створило неабиякої гучності інформаційний шум довкола "Мегалополісу". Наче натякаючи глядачам, чого від нього очікувати.

Фільм оповідає нам про Нью-Йорк у збоченій версії Нового Риму, який перебуває на початку свого кінця. Перед глядачами розгортається оповідь про Цезаря Каталіну (Адам Драйвер) – геніального міського архітектора, який має здібність контролювати час.

ВІДЕО ДНЯ

Він одержимий ідеєю створити утопічну версію міста, яка стане можливою тільки через його повну перебудову з використанням невідомого матеріалу “Мегалон”. Каталіна має неабиякий політичний вплив, за що з ним суворо конкурує наявний мер міста Франклін Цицеро (Джанкарло Еспозіто). Він перешкоджує архітектурним амбіціям головного героя.

Також існує кузен Каталіни – Клавдій (Шайа Лабаф), хитрий ледар-син банкіра, який має вплив на владу через свій великий фінансовий капітал. За ними всіма стежить екстравагантна пані Вау (Обрі Плаза) – телеведуча новин, яка заманює Каталіну в інтриги. Втім закохується герой врешті у доньку мера Джулію (Наталі Емануель), яка своїм існуванням дозволяє йому хоч на трошки відволіктись від думок про велику імперію.

В таких умовах Цезар буде розриватися між боротьбою за грандіозні ідеї та розвитком романтичних справ.

Резисер Коппола та актор Драйвер на зйомках Мегалополісу
Френсіс Форд Коппола та Адам Драйвер на зйомках "Мегалополісу"

Приблизно так можна описати події в фільмі, якщо під час перегляду уважно робити нотатки. Бо про логіку оповіді і потребу в ній глядача думають тут в останню чергу.

Оповідь ця вкрай непослідовна і робить сюжетні стрибки у стратосферу. Вона скоріше є злим жартом над золотою формулою Голлівудського класичного кіно.

Деталі всесвіту й риси протагоністів зображені натяками, а сам фільм нагадує уривок з таємничого манускрипту, який, здається, не розуміє й сам себе.

Проте не спішіть відвертатись від цього кіно. Для поціновувачів своєї творчості, яких у світі назбиралось чимало, Коппола створив дуже особисту картину.

"Я завжди прагну робити фільми з усього серця”, – говорив він в одному з інтервʼю. Тож, якщо ви серед тих, хто хоче порозумітись із цим фільмом, підступіться до нього, згадуючи попередню творчість Копполи.

Читайте також :
"Я зустрічався і з Путіним, і з Зеленським". Френсіс Форд Коппола про антиутопію "Мегалополіс" та приховані в ній попередження світу

Фрагментована подача історії в фільмі “Мегалополіс” дуже суголосна еклектичним зразкам його фільмографії. Ось фільм “Розмова” – про спеціаліста з підслуховування – розповідав про героя, обтяженого заплутаністю моральних питань і фаталістичним вибором. Ви знайдете їх в ризикованих рішеннях Цезаря Каталіни в його неосяжному проєкті.

“Хрещений батько” – велика історія про динаміку влади й корупцію. Її теж чимало у “Мегалополісі” з його очевидним трикутником боротьби за володіння корумпованим Новим Римом.

Тут є і політичний коментар-прогноз щодо майбутнього Америки. На цю тему Коппола вже висловлювався в “Апокаліпсис сьогодні”. Так само масштабно, з елементами психоделії і критики колоніалізму.

Сам образ Каталіни увібрав чималу кількість типових Копполівських героїв – неврівноважений сентиментальний ідеаліст, на чиєму горизонті існує фатальна жінка, яка буде вносити додаткову частину страждань в його життя.

“Мегалополіс” – це зустріч двох Френсісів Фордів: Копполи часів другорядного треш кіно категорії Б, з якого режисер розпочав свою карʼєру, та Копполи-метра, який приборкав Голлівуд.

Попри масштаб спецефектів, фільм наче знятий на майданчику "З усього серця" - романтичної драми з гіперекспресивним кислотними кольорами й дивакуватими декораціями. Коппола наче навмисно залишився на тому знімальному майданчику у 1980х. Тільки на цей раз відмовився працювати над цілісною естетикою фільму. І це, насправді, дуже пасує Риму, де змішане минуле і сучасне, давньоримськи і давньогрецькі стилі сусідують з ардеко і стімпанком.

В цьому всесвіті все блищить, переливається й одразу контрастує з темними кольорами і сюрреалістичним монтажем. Можливо, в такій еклектиці режисер намагається переосмислити крайнощі своєї фільмографії.

Чи значить це, що у “Мегалополіса” насправді існує єдиний комплексний сенс, який обовʼязково робить його фільмом з позначкою “шедевр” вже зараз? Щонайменше, це унікальний для наших терен глядацький кінодосвід - таке кіно рідко у потрапляє на великі екрани. Коли глядачу самому надають можливість скласти логіку оповіді, а не пропонують вже готовий і розжований сюжет і сенс.

Та й врешті, амбіції Копполи заслуговують на повагу і увагу, рівно як і його непохитна відданість самому собі.

Реклама:

Головне сьогодні