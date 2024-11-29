В український прокат вийде байопік про легендарного шансоньє "Месьє Азнавур"

12 грудня в кінотеатрах України вийде музичний байопік "Месьє Азнавур", присвячений сторіччю з дня народження знаменитого французького шансоньє та композитора вірменського походження Шарля Азнавура.

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Фільм розповідає історію сина вірменських біженців, що став легендою шансону, Шарля Азнавура від злиденних вулиць Парижа до світових сцен. Показує, як долаючи бідність, расизм та нещадну критику, Азнавур невтомно йшов до своєї мрії, знаходячи підтримку в несподіваних союзниках, серед яких – сама Едіт Піаф.

Кадр з фільму "Месьє Азнавур"

Легендарного співака на екрані втілив Тагар Рахім ("Мадам Павутина", "Наполеон"). Заради цієї ролі актор схуд, займався фортепіано й вокалом, годинами передивлявся інтерв'ю та документальні фільми про Азнавура.

Кадр з фільму "Месьє Азнавур"

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Режисерами стрічки стали Мехді Ідір та Ґран Кор Маляд. Їхню участь схвалив сам Шарль Азнавур незадовго до смерті. Перед створенням сценарію режисерський дует прочитав дві автобіографії співака, переслухав понад тисячу пісень, переглянув всі можливі документальні картини.