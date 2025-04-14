Хотів завезти в Україну "Ідіота": митники вилучили друковану продукцію виробництва РФ
На державному кордоні Україні працівники митниці вилучили у мешканця Львівщини понад 30 книг, надрукованих у Росії.
Про це повідомили у Львівській митниці.
14 квітня чоловік прямував через пункт пропуску "Шегині – Медика". Під час огляду його авто Renault Master працівники митниці виявили 34 примірники ворожої літератури.
"Повернення із Польщі обернулося для 42-річного мешканця Львівщини справжнім "Преступлением и наказанием", – зауважили митники.
Адже відповідно до Закону України заборонено ввозити видавничу продукцію з території держави-агресора, Республіки Білорусь та тимчасово окупованої території України.
Митники також розповіли, що нещодавно трапився й інший випадок, коли 42-річна хмельничанка намагалась вивезти за кордон з України 116 поштових марок радянського союзу і Чехословаччини (1886 – 1980 рр.).
Культурні цінності знайшли митники на пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне", під час огляду автомобіля BMW. Дозвільних документів на переміщення марок через державний кордон у громадянки не було.
Працівники митниці склали адміністративні протоколи на порушників. Їм загрожує штраф близько 5100 гривень.