Хотів завезти в Україну "Ідіота": митники вилучили друковану продукцію виробництва РФ

Львівʼянин хотів завести в Україну понад 30 книжок, надрукованих в Росії

На державному кордоні Україні працівники митниці вилучили у мешканця Львівщини понад 30 книг, надрукованих у Росії.

Про це повідомили у Львівській митниці.

14 квітня чоловік прямував через пункт пропуску "Шегині – Медика". Під час огляду його авто Renault Master працівники митниці виявили 34 примірники ворожої літератури.

У львівʼянина на кордоні вилучили 34 книги російською мовою Львівська митниця

"Повернення із Польщі обернулося для 42-річного мешканця Львівщини справжнім "Преступлением и наказанием", – зауважили митники.

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Адже відповідно до Закону України заборонено ввозити видавничу продукцію з території держави-агресора, Республіки Білорусь та тимчасово окупованої території України.

Митники також розповіли, що нещодавно трапився й інший випадок, коли 42-річна хмельничанка намагалась вивезти за кордон з України 116 поштових марок радянського союзу і Чехословаччини (1886 – 1980 рр.).

Культурні цінності знайшли митники на пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне", під час огляду автомобіля BMW. Дозвільних документів на переміщення марок через державний кордон у громадянки не було.

У жінки вилучили 116 поштових марок радянського союзу і Чехословаччини Львівська митниця Дозвільних документів на вивезення марок не було. Львівська митниця Марки датовані 1886 – 1980 рр. Львівська митниця Марки знайшли митники на пункті пропуску “Рава-Руська – Хребенне” Львівська митниця

Працівники митниці склали адміністративні протоколи на порушників. Їм загрожує штраф близько 5100 гривень.