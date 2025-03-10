Вступ в НАТО замість Леніна: у Фінляндії переформатували музей радянської історії

Колишній музей Леніна у місті Тампере провів ребрендинг і став музеєм російсько-фінських відносин від розпаду Російської імперії і до вступу Фінляндії НАТО. Тепер він має назву "Nootti" від фінського слова – "дипломатична нота".

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !

Про це повідомляє The Guardian.

Після початку повномасштабного вторгнення установу закрили через погіршення стосунків між Російською Федерацією та Фінляндією. Директор музею Калле Калліо розповів, що в останні роки ім'я Леніна стало "тягарем":

"Протягом останніх трьох років виявилося, що це вже не дуже хороший бренд. Люди не розуміли ролі музею, і ім'я стало тягарем. Тому ми вирішили закрити музей і побудувати абсолютно новий, зберігши назву Nootti".

РЕКЛАМА:

Оновлена експозиція музею в Темпере Getty Images

Тематика нового музею зосереджена на розпаді Російської імперії в 1917 році і здобутті незалежності Фінляндії, громадянські війни по обидва боки кордону, долю радянських фінів під час Сталінського терору, союз Фінляндії з Гітлером, холодну війну, "фінляндизацію", роботу секретних служб, двосторонню торгівлю, культурні зв'язки і туризм з 1950-х років і підготовку до вступу Фінляндії в НАТО в 2023 році.

Керівництво музею зауважує, що до співпраці не залучали російські музеї та державні органи РФ. Втім, історія Фінляндії неможлива без вивчення історії Росії, переконані в установі.

Оновлена експозиція музею в Темпере Getty Images

"Відносини між Фінляндією та Росією завжди будуть існувати. Ми не знаємо, якими будуть ці відносини, але вони будуть, і ми впевнені, що весь час з'являтиметься нова історія", – додав директор музею.

Історія музею Леніна в Фінляндії

Музей вперше відкрився в 1946 році, установа була задумана як символ післявоєнної дружби. Його розмістили у Тампере, тому що там відбулася перша зустріч Леніна і Сталіна як "молодих комуністичних лідерів". Під час Холодної війни музей став місцем для дипломатичних перемовин, а в 2016 році його реконструювали, щоб зосередити увагу на радянській історії, а не на житті Леніна.

Але після 2022 року стосунки між країнами погіршилися й були заморожені. Фінляндія стала членом НАТО, а спільний кордон між країнами був закритий після того, як Гельсінкі звинуватили Москву в "гібридній операції". Керівництво музею заявило про необхідність кардинального оновлення і вирішило створити абсолютно новий музей з новою концепцією.