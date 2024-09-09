Зібрав сто тисяч переглядів. На фестивалі Burning Man виступив відомий український діджей

На фестивалі незалежного мистецтва Burning Man український військовий DJ Tapolsky відіграв музичний сет поруч із інсталяцією "I’m Fine". Відео на каналі Української правди зібрало 100 тисяч переглядів за дві доби.

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Крім музики у сеті Анатолій Топольський скомпілював відповіді рідних, друзів та побратимів на запитання: "Як ти?", "Чого в житті ти хочеш найбільше?", "Про що ти мрієш?".

"Ніколи в житті не очікував, що люди будуть так співчувати. Американці дуже підтримують Україну, діляться своїми думками, багато хто плакав, навіть дорослі чоловіки. Це було щось неймовірне, наша інсталяція стала однією з найсильніших на фестивалі, і я дуже сподіваюся, що мій сет допоміг підкреслити це", — розповів він.

Інсталяцію, біля якої записувати діджей-сет, створили художник Олексій Сай та продюсер Віталій Дейнега. Напис "I’m Fine" став символом стійкості українців, показуючи гостям фестивалю з усього світу трагедію війни.

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Про фестиваль Burning Man

Burning Man — це щорічний фестиваль незалежного мистецтва, що проходить у пустелі Блек-Рок у штаті Невада, США. Він виник у 1986 році, коли група людей збудувала дерев'яне опудало і підпалила його у день літнього сонцестояння. Ця подія переросла в масштабний захід, що нині об'єднує людей з усього світу. Протягом декількох тижнів у пустелі з'являється імпровізований мегаполіс, який створюють разом усі учасники.

Гості активно беруть участь у створенні мистецьких інсталяцій, перформансів та інших проєктів. Кульмінацією події є спалення великої дерев'яної статуї у формі людини.

У 2024 році фестиваль тривав з 25 серпня по 2 вересня.