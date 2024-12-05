На фронті загинув музикант Юрій Мелофон

При виконанні бойового завдання 2 грудня загинув український музикант та військовий Юрій Мелофон.

Про це повідомила співачка Любов Юнак.

"Юра так багато робив добрих справ і навіть знаходячись на фронті завжди писав першим, питав як стан і як справи, а коли загинув мій Брат - він агітував весь свій батальйон заходити в Дію і робити розголос на мою петицію, щоб зібрались голоси. Просив не здаватися у цій справі, адже "брат боровся, і ти борись", - розповіла співачка.

Юрій Мелофон співпрацював з виконавицею Лавікою (псевдонім Любові Юнак) з 2012 року. Разом вони створювали ремікси на музичні треки. Також музикант писав власні пісні, реміксував треки гуртів Latexfauna та "Скрябін". На початку повномасштабного вторгнення Юрій почав займатися волонтерством, оголошував збори та долучився до Збройних сил України.

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Як розповів бармен Ілля Хребтов, у 2022 році разом з Юрієм почали возити воду до Миколаєва, коли ЗС РФ знищили водогін. Згодом музикант долучився добровольцем до 35-ї бригади.

У Юрія Мелофона залишилися син та дружина. А рідні та друзі розпочали збір для родини чоловіка.